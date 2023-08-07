Элиста: Нью-Васюки и город семнадцати пагод

У входа в хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» встречает фигура Белого Старца. Фото: Shutterstock

Элисту - столицу Калмыкии - часто и несправедливо проезжают мимо. Она находится немного в стороне от основных трасс, по которым туристы едут на наш российский юг. Не поленитесь, сделайте небольшой крюк - честное слово, не пожалеете.

Степь, степь, степь… В Калмыкии она ровная, как ладошка. До самого горизонта взгляду не за что зацепиться. Поэтому искренне радуешься, когда видишь одиноко стоящих верблюдов, редкие табуны лошадей да стада овец под присмотром пастухов на мотоциклах.

А потом въезжаешь в Элисту - и глаза разбегаются. Город щедро засажен цветами и деревьями. Небольшой - чуть больше 100 000 населения, но очень уютный и удивительно нарядный.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СТОЛИЦА ШАХМАТ

Элисту можно смело назвать шахматной столицей России. Шахматы здесь возведены в культ. Немалую роль в этом сыграл Кирсан Илюмжинов - бывший глава Республики Калмыкия (много лет возглавлял ФИДЕ. - Ред.). При нем в 1998 году для проведения Всемирной шахматной олимпиады в Элисте отстроили элитный комплекс - Сити-Чесс (от англ. chess - шахматы). Сейчас городок немного обветшал, но в нем по-прежнему интересно.

На центральной площади Элисты каждый день играют в шахматы. Фото: Сергей ВЕНЯВСКИЙ/РИА Новости

Все жилые комплексы названы по-шахматному. Главная площадь носит имя богини Каиссы - покровительницы шахмат. Посреди городка возвышается огромный Шахматный дворец в виде хрустальной кибитки. Здесь могут играть одновременно до полутора тысяч человек.

ПРОЗВЕНИ МНЕ, КОЛОКОЛЬЧИК

Калмыкия - единственный в Европе регион, исповедующий буддизм. Может быть, поэтому каменный Ленин, заботливо отодвинутый в сторону с центра площади, смотрит прямо на Пагоду семи дней.

Мы сделали рядом с ней несколько фотографий - совсем как в Таиланде. А когда мы зашли на территорию Золотой обители Будды Шакьямуни, аж задохнулись от восторга. Настолько необычно и непривычно увидеть такое в России. Шикарные розы, фонтан, 108 Ступ на столбах-постаментах, 17 пагод со скульптурами великих пандитов монастыря Наланда - главного буддийского университета со II века до н. э. Считается, что пандиты владели в совершенстве всеми науками, известными в то время. У каждого написана его история жизни.

Его Святейшество далай-лама освятил место, на котором должен был строиться будущий хурул (так называют буддийские храмы) и подарил свою одежду. Сам храм возвели буквально за девять месяцев в 2005 году.

Обход территории начинают по часовой стрелке. Нельзя мешать буддистам, которые, совершая обход, читают мантры. Но от искушения покрутить молитвенные барабаны мы не удержались. Когда барабан делает круг, звонит колокольчик. Для полного счастья нужно, чтоб прозвенело три раза. И тогда ты очищаешься от негативной кармы и накапливаешь духовные заслуги. Внутри барабанов находится множество молитв. Говорят, что вращение барабана с чистыми помыслами сравнимо с прочтением вслух миллиона мантр.

Туристам заходить в хурул можно. Только нужно соблюдать ряд обязательных правил. Самое главное - обувь и головные уборы перед входом надо снять. Просят не входить в очень коротких шортах (это касается и мужчин) и юбках. Но в хуруле есть накидки, которые вам могут выдать, чтобы прикрыть ноги.

Фото- и видеосъемка запрещены. Так что снять вторую по величине в России и Европе золотую статую Будды нам не удалось. Высота ее 9 метров (самая крупная статуя Будды - 13,5 метра - также расположена в Калмыкии в городе Лагань. - Ред.). И подниматься к ней неверующим запрещено. Так же, как и заходить в алтарную часть.

Но зато туристам разрешено посещать моления.

И, конечно, где, как не здесь, встретить знаменитого гроссмейстера Бендера, покорявшего Васюки (памятник ему - слева). Фото: Shutterstock

КОНКРЕТНО

Стоимость проживания в отелях Элисты - от 2900 руб. в сутки.

Мы сняли на сутки через популярный сайт частных объявлений полностью «упакованную» двухкомнатную квартиру в новом доме в центре города за 2300 руб.

На перекус

Мясоеды ликуют

Вегетарианцам здесь придется сложно. Калмыки занимают первое место в России по потреблению мяса - на человека в год в среднем около 100 кг! Тогда как в других регионах в среднем едят около 50 кг мяса в год.

Популярны баранина, конина, есть блюда из верблюжатины. Свинины в калмыцкой национальной кухне мало. Зато много блюд из потрохов и прочей требухи. И хотя звучит это неаппетитно, на самом деле очень вкусно.

Заказали мы и калмыцкий чай - густой солоноватый напиток из зеленого чая, молока, масла и специй. На любителя.

Что еще

«Ура» пришло к нам из Калмыкии

В Национальном музее рассказали о древних предках калмыков - западных монголах, которые решили перекочевать на юг России, да тут и остались. Говорят, что воинственный клич «ура» произошел от калмыцкого «уралан», что значит «вперед».

Взрослый билет - 150 руб., детский (до 16 лет) - 70 руб.