Зайку бросила хозяйка. Зря, доход принес бы зайка!

Старой игрушке можно подарить вторую жизнь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любая кукла или машинка разлагается, так же как и обычный мусор, столетиями.

- Мы не берем в расчет игрушки из натурального дерева. Но в основном их делают из пластика. Плюс это может быть сочетание разных видов пластика в одном изделии. А еще батарейки, волосы, набивка и прочее, - объясняет директор по маркетингу смарт-сервиса TOLKOVO Майя Арутюнян.

И если натуральные волосы сами собой «сольются с природой» через 50 лет, то батарейке предстоит гнить и отравлять окружающую среду еще сотню.

Подарить вторую жизнь

Так, и что же делать, если кукла Маша и кукла Даша позабыты, потому что дети стали старше? Большинство экоактивистов советуют подарить им вторую жизнь: передарить друзьям, например. Или соседям. Нет ни тех ни других - отдайте волонтерам.

Практически все виды детских игрушек и вещей принимает проект «Крок и Зябра», по городу у них 30 точек с контейнерами в магазинах-партнерах, куда можно положить ваши вещи, офис на Ломоносовском проспекте, 4, к. 2, а если вещей ну очень много (больше, чем две икеевские сумки), то можно оставить заявку на бесплатный вывоз тюков из дома (но придется подождать от 3 до 10 дней, пока будет сформирован маршрут).

- Куда идут эти вещи и игрушки? Большую часть - 70 - 80% - мы отправляем в качестве гуманитарной помощи в глухие деревни, а часть продаем, чтобы покрыть расходы, - объяснили корреспонденту «КП» сотрудники проекта.

Коллекционных Барби продают за солидные суммы.

Есть и другие способы - мамские чаты, сайты с бесплатными объявлениями, электронные барахолки в соцсетях. Там игрушки могут забрать нуждающиеся или… дизайнеры.

- Мы проводили целый проект вместе с Университетом технологий и дизайна, студенты которого создали собственные коллекции из вещей нашего секонд-хенда. Среди них были в том числе лежанки для домашних животных, сшитые из мягких игрушек, - вспоминает директор по маркетингу смарт-сервиса TOLKOVO Майя Арутюнян.

А вот детские дома и благотворительные фонды игрушки могут принять, только если они новые - в заводской упаковке и с этикеткой. Таковы правила.

Куда обращаться:

«Крок и Зябра».

Получится ли заработать деньги?

Можно, но далеко не на всем. К примеру, по проекту TOLKOVO можно заработать баллы, а потом ими расплачиваться в магазинах-партнерах, среди которых - «Перекресток», «ВкусВилл», «Детский мир», «Ламода», «Л’Этуаль» и другие.

Как это работает? Одежду, обувь, бижутерию и детские игрушки можно сдать через сеть партнерских постаматов «Халва» (тут главное - убедиться, что пакет или коробка, в которую вы их сложили, герметично запечатана). В ваших же интересах сдавать вещи чистые и в хорошем состоянии - только такие дойдут до секонд-хенда, а значит, за них начислят баллы. Конечно, не полную стоимость изделия, но это будет приятный бонус к расхламлению квартиры.

Другой способ разжиться деньгами - сдать игрушки на барахолку или коллекционерам. Правда, тут абы что не возьмут.

Чем лучше состояние, тем больше можно выручить с продажи.

- Китайский ширпотреб мы не принимаем - даже язык не поворачивается назвать это игрушками, - заявил президент Союза коллекционеров России и куратор проекта «Сделано в СССР» Валерий Архипов. - Но мы с удовольствием выкупим разные игрушки 50 - 60-х годов, не только советские, но и из ГДР, Югославии и др. Цены разные. Зависит от возраста игрушки, ее состояния и, конечно, редкости. Больше всего сейчас ценятся заводные игрушки: уточки, курочки, паровозики 50-х годов, за них можно получить от 3 до 20 тысяч рублей. Барби берем именные, коллекционные, по таким куклам цены до 25 тысяч рублей доходят. Металлические конструкторы из ГДР покупаем за 600 - 700 рублей. Лего полноценными наборами давно не приносили, а за мешок деталей можем дать 200 - 300 рублей в зависимости от состояния и веса. Если игрушка (или любая другая вещь) дорогая, то мы можем ее взять на комиссию, то есть поможем продать за хорошую цену среди коллекционеров, но за свои услуги возьмем комиссию.

Куда обращаться:

Смарт-сервис TOLKOVO.

Проект «Сделано в СССР».

Тел. 7 (968) 711-13-36.

Можно ли отдать на переработку

Увы, в большинстве случаев - нет. Ведь, для того чтобы какая-то фракция мусора перерабатывалась, она должна быть в моноформате. Если крышка, то определенного вида. Если бутылка, то тоже определенного типа без крышки, этикетки и чистая. А у игрушек очень много деталей, которые вызывают сложности. Ведь даже при создании одной куклы производитель мог использовать разные виды пластика.

Советские игрушки пользуются спросом у собирателей.

- Та же Барби: из чего она сделана, без химического анализа определить невозможно, - объясняет руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. - В отличие от нее на некоторых пластиковых игрушках (детских лопаточках, к примеру) производитель ставит маркировку. Такие вещи уйдут в переработку. Та же история с книгами: часто они порванные или исписанные, их проще отдать в макулатуру. Что касается мягких игрушек, их пока мало кто берет. Но мы сейчас проводим эксперимент по переработке набивки, из которой состоят подушки и большие игрушки. Если все сложится удачно, то откроем сеть по приему и переработке мягких игрушек.

Куда обращаться:

«Собиратор». Список вещей, которые можно сдать на переработку, опубликован на сайте, как и адреса экоцентров, где принимают вторсырье. Там же опубликована инструкция, как вызвать «Экомобиль», если вещей у вас много.