Матросы и матрасы

Александр Робак играет опытного моряка, пытающегося учить молодежь уму-разуму. Фото: Кадр из фильма

Как затеются про корабли снимать - не жди добра.

Редкий случай, когда водная катастрофа не символизировала бы упадок цивилизации, закат Европы и крушение отжившего строя, назывался «Титаник», но и там все плохо кончилось. Остальные - «Корабль дураков», «И корабль плывет», говорухинский «День ангела» и абдрашитовский «Армавир» - иносказательно намекали на край света, режима, народа и государства. Поэтому картина Хлебникова так и воодушевила нашу от века протестную молодую критику, не находящую иного способа хитро намекнуть, что все вокруг уроды, совок неистребим и лишь они одни все в белом со своей глубинной рефлексией и отрицанием кулачного права.

А тут вот он, способ. Ржавое, с ушлой командой рыболовное судно под названием «Снегирь», которое прозрачно отсылает к державинской оде «Что ты заводишь песню военну флейте подобно, милый снегирь?» (три года назад, при запуске, фильм звался иначе и пространство намека имел поуже).

Меж тем экстремальные обстоятельства последних лет адекватному прочтению фильма не способствуют. Хлебников снимает сложно, милейшие люди у него под конец становятся… скажем так, разноплановыми и неоднозначными («Шторм», «Обычная женщина»), а самые большие долбодятлы - не такими уж и большими («Аритмия», «Сумасшедшая помощь»). Глобальные же иносказания толкают пацифистских комментаторов к однозначному разделению (добро и зло), что авторам - Хлебникову и сценаристке его Мещаниновой - отродясь не было свойственно.

Итак, к началу путины на «Снегирь» являются два практиканта мешаться под ногами и осваивать морскую науку. Один (Олег Савостюк) пытается освоить и слиться с экипажем, другому (Макар Хлебников) приходится вечно повторять, чтоб надел рукавицы (ладони порвет), не стоял в ячее трала (за борт снесет), не врубал музон (люди спят) и не припухал по полчаса в душе (душ один на 15 рыл, народ с вахты ждет). На физмат он провалился, деньги проел, в мореходку пошел за халявным жильем, в море - по приколу, а вообще желает перекантоваться и свалить в Таиланд. Самое сильное впечатление на 100% кинокритических барышень произвел ответ на вопрос тралмейстера (Александр Робак): «Ну и кем ты быть собираешься, когда навеселишься?» - «Собой». Собой он собирается быть, ясно? Безруким, ни к какому делу не приспособленным и не намеренным приспосабливаться г...ном, плавающим от халявы к халяве и ни разу не проживавшим в комнате на 12 человек, где б ему живо вправили мозги (даже на «Снегире» у них на двоих отдельный кубрик - явно чтоб не травмировать домашних «девочек»). Команда (все хлебниковские: Робак, Сытый, Наседкин, Попов и на новенького Тимофей Трибунцев), конечно, бухтит, быкует, учит ответственности - и тут-то и случается вечный хлебниковский перевертыш: на приказ тралмейстера подстраховать перегруженный трал вторым тросом старший палубный отмахивается, и лопнувший металлический конец прилетает кое-кому в лоб. Насмерть.

От расстройства команда забывает зачалить груз, ящики с уловом елозят по трюму, отчего в шторм судно дает тридцатиградусный крен и готовится к самоутоплению. Но экипаж с огоньком складирует все на место, да еще и спасает команду норвежского сухогруза.

И тут уж вопрос, а кто ж тут у нас самый ответственный, деловой и бывалый, по чьей милости в леднике труп остывает, не может не прозвучать. Молодой зачарованный собою баран, конечно, делу обуза, да остальные ли лучше? Хлебников в интервью отцедил из исходной и сильно переиначенной повести Г. Владимова «Три минуты молчания» мораль: что разовый подвиг не искупает неряшливой и местами паскудной жизни - хотя обычно на это и претендует.

И тупой эгоизм бессмысленных мурзилок не извиняет вечной безалаберности взрослых. И аврал - авося. И все это до боли узнаваемо, как в строчке Жванецкого: «В драке не помогут - в войне победят». Про нас, да.

Но как только подкатывают околовоенные аллегории, это немедленно дает основание пацифистской клаке назвать слушателя песни «Собака съела товар, теперь она наркоман» «самым взрослым из всей инфантильной команды», стремящейся «оправдать свое бессмысленное существование», как написала в «Сеансе» дама с антивоенным псевдонимом Катя Трус. Спасибо, Катя. Всегда приятно узнать критерии взрослости и осмысленности бытия. Кропать, значит, кинокритические заметки, как мы с тобой, - это знак взрослости. А рыбу тоннами из-за борта тянуть по пояс в воде - инфантилизм. Иносказания и их самовольные трактовки и не до таких глупостей доведут.

«Снегирь»

2023 г.

Реж. Борис Хлебников.