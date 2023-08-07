Экспедиция КП: Ростов вам не папа, а казаки и раки

Оксана Зуйко и Дина Карпицкая отправились на море на электромобиле.

Вояж двух журналисток-блондинок на красном электромобиле из столицы на юг в разгаре.

Наши красавицы уже опробовали трассу из Москвы до Ростова-на-Дону, электрозаправки и столицу Черноземья Воронеж. Теперь - очередь Ростова-папы.

Ростов-на-Дону - перевалочный пункт всех южных направлений. Здесь останавливаются все, кто едет на Кавказ, в Крым, в Сочи. И если воронежцы ворчат, что туристы проезжают мимо, то ростовчане обижаются - к ним заезжают на ночь. Поспать и выдохнуть перед следующим марш-броском - до Черного моря. От Ростова-на-Дону до побережья - меньше 500 км.

Мы же остались в Ростове на целый день.

Фото: Оксана ЗУЙКО

КНИГИ И КАБЛУКИ

В Ростове девушки плывут на высоченных шпильках, гордо неся себя над действительностью. А она напичкана понтами в виде резвых мужчин на дорогих тачках, роскошных ресторанов и крикливых тетушек в халатах.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Ты чего меня снимаешь? Разрешение спросила? - орет с балкона одна такая на фотокора Оксану. - Не видишь, что я в домашнем?! Дай я платье надену!

А потом мы оказались в квадрате из улиц Пушкина, Горького, Чехова. И в этом библиотечном квартале на лавочках и в кафе сидели люди с книжками. Настоящими, бумажными!

Донская публичная библиотека встретила нас прохладой. Здание построено в 1994-м.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Сколько в день посетителей? - допытываюсь у охраны.

- А вам-то чего?

- Сто человек в день бывает?

Секьюрити смотрят на меня как на сумасшедшую.

- Что? Больше тысячи!

Вокруг библиотеки кипит жизнь. И люди приносят сюда прочитанное мешками. Сотрудницы его сортируют и продают. «Пушкина на юге» я купила за 3 (!) рубля. А советский «Словарь ударений для работников радио и телевидения» - за 83 рэ.

Фото: Оксана ЗУЙКО

КУЛИНАРНАЯ СТОЛИЦА

В последние годы за Ростовом закрепилась слава кулинарной столицы.

- Слава-то не новая! - гордо ворчит местный ресторанный критик Светлана Бондарева.- В начале XX века в Ростове было больше 300 рестораций. И в каждой - меню на 100 позиций: мозги, борщ, бараньи яички, рябчики под ананасом. Сейчас такое не подают... Но будут!

Фото: Оксана ЗУЙКО

В московских кругах гурманов уже давно шепот, что в Ростове шикарных ресторанов на квадратный метр больше, чем в столице.

- А вареники с сюрпризом? Вы разве так на старый Новый год не делаете? - продолжает удивлять Светлана.

- Не-а!

- Ну вы, москвичи. Мы с семьей по 200 кило лепим. С вишней, творогом, картошкой обязательно. Но главное - сюрпризы. Монетки - к богатству. Кольца - к свадьбе, горох - к детям, изюм - к искушениям.

- Мы думали, у вас тут все раков едят.

- О! Раки - это культ. Идите в «Раки и гады».

И мы пошли.

- Приходите голодными и с деньгами, - сказали нам.

- Да, ценник некислый - кило раков от 2500 рублей, - ворчу я. - И это ведро (а подают их именно так) можно легко уплести вдвоем за присест.

- Я и одна могу, - уточняет Оксана.

- Ну, дорогая моя. У нас командировочный бюджет. Берем «донских», с укропом и лаврушкой. Полкило.

Фото: Оксана ЗУЙКО

А в меню были всякие - антоновские с яблоком, французские с тимьяном, индийские с карри...

- Мы в Ростов ради этих раков завернули, - говорит семья за соседним столиком. - Едем из Грузии. Третий раз тут.

МУЗЕИ И ПЛЯЖИ

Есть в Ростове и другое. Пляжи, например. Вслушайтесь только в названия - «Соленое озеро» (вода прогревается до +27, но чистая). «Каррера» - на месте песчаного карьера. «Голубое» (и не врут!). «Ластория», «Эльдорадо». Все с шезлонгами и желающими втюхать вам что-то пьяное, калорийное.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Кстати, о казаках. 30 километров от города (но не обольщайтесь, пробки тут мама не горюй) - и вы в станице Старочеркасской. А точнее - в крупнейшем музейном комплексе юга России. Он включен в туристические справочники ЮНЕСКО. Именно здесь, по преданию, родился Степан Разин, убит Кондратий Булавин и бывал Емельян Пугачев. Музею отвели дворец 1760-х годов. Ну как дворец. Дом атамана Данилы Ефремова.

- Девчонки, шо вам та Старочеркасская? Мы тут все казаки, сами расскажем. Поехали в ресторан, - клеятся к нам мужчины на белом джипе.

- Только не ресторан! Мы из раковарни.

- Можно и в бар. Выбирайте: «Под столом», «Накидальная», «Голодранец», «Невинность», «Квадрюполь»…

- Спасибо. Мы за рулем.

- Ну поехали хоть Моню вам покажем.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Соломон Наумович Телесин - в народе Моня - ресторанный (опять про еду!) скрипач и при этом легенда города. Говорят, его игра останавливала даже криминальные разборки. Послушать «ростовского Паганини» съезжались из других городов. При жизни его приняли в казаки, в цыгане и черт знает куда еще. А Розенбаум песню про Моню написал. Сколько Соломона Наумовича звали переехать в Израиль. Но Моня до последнего дня был верен любимому Ростову. Умер в 1996-м. Памятник ему поставили в 2009-м, потом убрали. Чиновники решили, что личность мелковата. А народ возмутился не по-детски, как в Ростове умеют. Вернули Моню. Стоит со своей скрипочкой в самом центре, на улице Пушкина…

Экспедиция «КП» передвигалась на первом отечественном электрическом кроссовере EVOLUTE I-JOY, предоставленном компанией «КЛЮЧАВТО».

Продолжение следует.