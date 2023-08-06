Герой спецоперации «Z» старший сержант Голдобин предотвратил провокацию против гражданских

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Единство дает согласие. Смотри на дело в целом», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Если любишь горячее, будь способен и к холодному».

ЛИШИЛ ВРАГА ЖЕЛАНИЯ АТАКОВАТЬ

Ефрейтор Данил Быструшкин

Ефрейтор Данил Быструшкин Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе артиллерийского дивизиона, ефрейтор Данил Быструшкин в условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника выполнял задачу по обнаружению позиций вражеской артиллерии, корректировке огня и контролю стрельбы. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предпринял попытку наступления, и открыл артиллерийский огонь по нашим войскам. Мгновенно оценив обстановку, Данил приступил к определению координат позиций артиллерии противника. Находясь на господствующей высоте, ефрейтор Данил Быструшкин определил район ведения артиллерийского огня противника, безошибочно рассчитал дальность до вражеских расчетов, после чего незамедлительно передал координаты на пункт управления. На основании переданных координат по позициям вооруженных формирований неонацистов был нанесен групповой артиллерийский удар, в результате которого позиции вражеской артиллерии были подавлены. Лишенные артиллерийской поддержки боевики, утратили атакующий потенциал и были отброшены российскими войсками на исходные позиции».

ПРЕДОТВРАТИЛ ПРОВОКАЦИЮ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ

Старший сержант Алексей Голдобин

Старший сержант Алексей Голдобин Фото: Минобороны РФ

«Подразделение старшего сержанта Алексея Голдобина проводило разминирование объектов инфраструктуры освобожденного от украинских боевиков населенного пункта. В условиях, сопряженных с риском для жизни, Алексей вместе с подчиненными выполнял задачи по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению установленных противником взрывных устройств, несущих опасность для мирного населения.

Так, обследуя одно из зданий, используемое ранее боевиками в качестве опорного пункта, Голдобин обнаружил установленные противником взрывные устройства. Оценив тип и количество установленных противником взрывоопасных предметов, Алексей дал команду подчиненным покинуть объект, а сам остался проводить взрывные работы. Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Голдобина здание было очищено от опасных объектов, в результате чего готовящаяся противником провокация в отношении мирного населения была предотвращена».