Как Россия и Запад найдут компромисс? И может ли ООН помочь в определении правил нового миропорядка

Не устарела ли старушка ООН? Фото: REUTERS

О реформе ООН говорят уже полвека. Но в последние месяцы эта дискуссия словно получила новую жизнь. И это неудивительно. ООН была создана в октябре 1945-го и зафиксировала новый мировой порядок. Но этот самый мировой порядок сейчас снова активно меняется. Не устарела ли старушка ООН?

Пятерка с правом вето

Пока в основном разговоры касаются расширения состава Совета Безопасности (СБ) ООН. Сейчас в нем 15 стран, в том числе пять постоянных членов, обладающих правом вето: США, Россия, Великобритания, Китай, Франция. И это нравится далеко не всем. Президент Турции Эрдоган заявлял: «Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран». По его мнению, структура СБ «не отличается ни справедливостью, ни надежностью».

Справедливость трактуется разными сторонами по-своему. Но вот по части надежности турецкий лидер подметил точно. Ведь СБ не давал согласия ни на бомбежки Югославии, ни на вторжение в Ирак, но США, сколотив из своих сателлитов «альянс желающих», эти две страны растерзали. Может, правы те, кто предлагает радикальный подход к решению проблемы: ООН как реликт прошлого вообще упразднить и учредить какую-то другую организацию?

10% пропаганды и 90% работы

«ООН остается для всех непреходящей ценностью... Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам. Отчасти это справедливо, конечно...» - это оценка Президента России Владимира Путина, которую он дал в октябре 2021 года. Тогда же Путин высказался и о праве вето постоянных членов СБ: «Если будет разрушено право вето, то ООН умрет в тот же день».

Но все же при всех своих недостатках ООН остается площадкой, в которой заинтересованы даже открыто враждующие страны. И пусть не смущает пропагандистский звон выступающих под телекамеры с трибуны Генассамблеи или на заседании СБ, потому что он, по оценке первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, составляет 10 процентов от деятельности организации, а остальные 90 - это рабочие контакты «без нравоучений».

Кто на новенького?

Еще при президенте Ельцине Россия обещала поддерживать включение в число постоянных членов СБ Германии и Японии. До недавнего времени это обещание не отзывалось. Но в июне на Петербургском международном экономическом форуме глава МИД России Сергей Лавров внес полную ясность: «Их (Германии и Японии. - Ред.) включение в Совет Безопасности в качестве постоянных членов не добавит никакой стоимости этому органу». Но кто вместо них?

Лавров и на этот вопрос ответил: «Индия, Бразилия - это сильные претенденты и при этом обязательно нужно увеличить представительство Африканского континента». Обратите внимание, что речь идет о странах, которые уже входят в БРИКС. Так что при такой конфигурации СБ уж точно не станет «ручным органом» Запада.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Реформировать необходимо, но невозможно»

Дмитрий Тренин, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН:

- ООН - продукт победы в мировой войне. Ее структуры зафиксировали баланс сил в мире, сложившийся к 1945 году. С тех пор прошло почти восемь десятилетий. Баланс существенно изменился. Разговоры о реформе в основном сосредоточены на вопросах состава Совета Безопасности и права вето его постоянных членов. Есть целый ряд стран, которые стремятся войти в СБ в качестве постоянных членов. Среди них - Индия, Япония, Бразилия, Германия, Турция. Москва твердо стоит на позиции необходимости сохранения права вето за нынешними постоянными членами СБ. Западные государства, в свою очередь, хотят ограничить это право и тем самым нивелировать роль России (и Китая). В таких условиях ждать реформы СБ ООН не приходится.

Процесс смены миропорядка идет, но пока что он не привел к равновесию: конфронтация между США и КНР углубляется; гибридная война между Западом и Россией становится все более интенсивной. Так что в обозримой перспективе ООН останется главной международной площадкой, и России нужно постараться использовать ее в своих национальных интересах.