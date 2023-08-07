Звезды, страдавшие депрессией: Лолиту доконал развод, а Диму Билана — работа на износ

Лолита Милявская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Совсем недавно мир шоу-бизнеса потрясла новость: муж и продюсер певицы Натали скончался в 53 года из-за постковидной депрессии. С 2021 года Александр Рудин стоял на учете в психоневрологическом диспансере. «Два года боролись, но не сумели», — впоследствии сказала убитая горем Натали.

Депрессия — очень серьезное заболевание, от которого люди страдают все чаще. Среди них немало творческих личностей. Мы вспомнили, кто из звезд переживал психические расстройства, а также задали несколько вопросов психологу. Почему депрессия опасна? Как распознать заболевание на ранней стадии? И как его лечить?

Василий Степанов

Актер, прославившийся ролью неземного красавца Максима Каммерера в фильме Бондарчука «Обитаемый остров», впал в глубокую депрессию почти сразу после выхода картины. По словам самого Степанова, он не смог пережить расставание с актрисой Дарьей Егоровой. По всей видимости, актер обратился за помощью к врачам, когда было уже поздно. Он лежал в психиатрической больнице, несколько раз пытался свести счеты с жизнью. В итоге Василию поставили диагноз «шизофрения» и дали третью группу инвалидности. Актер никогда не злоупотреблял спиртным и не употреблял запрещенные вещества.

Актер Василий Степанов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Родителям Степанова предлагали определить его в специализированное заведение, где бы он находился под присмотром, но они отказались. Сейчас 37-летний актер живет вместе с мамой и папой в их квартире. В 2017 году Василий Степанов вернулся в кино, снявшись в двух фильмах — военной драме «Несокрушимый» и трагикомедии «Кто следующий, мечтатели?», а затем снова пропал с радаров.

Лолита Милявская

Певица сама призналась, что проходила лечение в психиатрической больнице, в интервью Андрею Малахову. Нервы сдали после развода с Александром Цекало. По словам Милявской, на нервной почве она сильно похудела, у нее началось малокровие. Пробовала артистка и запрещенные вещества, но ей не понравилось.

Лолита Милявская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лечащий врач Лолиты рассказывала, что певица приехала в клинику в 2000 году «абсолютно никакая»: бледная, с грустным лицом, утратившая вкус к жизни. Она была очень сильно привязана к мужу, без которого жить просто не умела. Как солистку она тогда себя не воспринимала. Потому после развода Милявская впала в отчаяние. У Лолиты был депрессивный психоз. Несколько месяцев она принимала лекарства и работала с психотерапевтом. В итоге звезде удалось полностью побороть недуг.

Юлия Ахмедова

В реальной жизни комикессе не до смеха. Звезда Stand Up не скрывает, что уже много лет принимает антидепрессанты. Юлия страдает биполярным расстройством. Впрочем, по словам Ахмедовой, ей до сих пор не могут до конца поставить диагноз, периодически называя ее недуг депрессивным расстройством. Помимо приема медикаментов, Юлии приходится регулярно посещать психолога. «Депрессия — это смертельное заболевание. Я справляюсь с ней только с помощью врачей. Я говорю об этом на многих выступлениях, потому что хочу донести до людей, что это очень серьезно и опасно», — рассказала в одном интервью Ахмедова.

Юлия Ахмедова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Психическое расстройство мешает звезде как в работе, так и в личной жизни. Однажды один из ее молодых людей, узнав о диагнозе, испарился со словами: «Мне стремно».

Дима Билан

Билан рассказывал журналистам, что пережил серьезные психологические проблемы, избавиться от которых пытался с помощью алкоголя, но ни к чему хорошему это не привело. Кроме того, постоянное недосыпание, сильный стресс и работа на износ пошатнули здоровье. У него обострилась язва желудка, обнаружилась межпозвоночная грыжа, которую ему впоследствии удалили. Впервые за помощью к психологу Дима обратился в 2020 году. Чтобы вернуть душевное равновесие, Билану пришлось долго работать с психологом. Также он бросил выпивать и начал вести здоровый образ жизни.

Дима Билан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как распознать депрессию на ранней стадии? Кто ее лечит? И к чему может привести данное заболевание, если его не лечить? На эти вопросы «КП» ответила психолог, магистр психологии Наталья Немова.

1. Что такое депрессия и почему ее не надо путать с плохим настроением или апатией?

Давайте прежде всего разделим депрессию на два основных подвида — глубинное психическое заболевание и депрессивный эпизод.

Депрессивный эпизод (или депрессивный невроз) считается ответом психики человека на очевидное трагическое событие - потерю близкого человека, расставание, смену места жительства, потерю работы и тд. По этой причине могут возникать апатия, подавленность, плохое настроение. Человек естественным образом проживает горевание об утраченном объекте в своей психике. Ключевым моментом является то, что очень важно прожить этот момент, осознать что вкус жизни утрачен, именно в связи с этим событием. Например, чтобы полностью восстановиться после смерти близкого человека, здоровой психике требуется два года.

Как правило, с условной временной депрессией работают психологи и психоаналитики, без назначения медикаментозного лечения. Проще говоря, идет «работа словом» — над образами и чувствами человека, находящегося в депрессии, чтобы произошло принятие ситуации и адаптация.

Теперь обратимся к психическому заболеванию депрессия, которое, как вы можете догадаться, требует зачастую медикаментозного лечения и очень внимательной диагностики лечащего врача. Этот недуг считается венцом психических заболеваний человечества XXI века. Понимать, диагностировать и лечить депрессию научились относительно недавно. Данный недуг является одним из самых спорных психических расстройств, которое имеет множество форм, не вписывающихся в стандартные критерии. Поэтому даже близкие люди могут не понять, что с их родными что-то не так.

Самые известные подвиды депрессии: сезонная, периодическая, периодическая скоротечная, маскированная, атипичная. Врачам приходится ювелирно собирать картину, чтобы поставить диагноз и определить тип депрессивного расстройства. Причем в динамике диагноз может меняться вследствие открытия новых подробностей течения депрессивного состояния и реакций тела.

Психолог Наталья Немова. Фото: Личный архив

2. Каковы основные признаки депрессии? Какие симптомы должны насторожить?

Существует множество сложных медицинских терминов и витиеватых формулировок, но, если говорить простыми словами, я бы обратилась к определению американского психотерапевта Аарона Бека. Три признака звучат так: «Я неудачник, мир дерьмо, будущее ужасно». Именно эти три паттерна демонстрируются личностью с депрессивным расстройством.

Таким образом, человек показывает три главных компонентов депрессии:

— относится к самому себе крайне негативно, сильно преувеличивает любые даже минимальные дефекты своего тела и жизни, культивируя при этом свою никчемность и ничтожность;

— отношение к текущей жизненной ситуации и опыту, любое взаимодействие с окружающим миром кажется ему путем поражений и потерь. Он исключает позитивные эпизоды и опыт, заранее искажая все в сторону негатива;

— крайне негативное отношение к будущему, оно предстает пред ним лишь чередой неудач и потерь. Думая о делах, заранее готовится к неудаче и культивирует трудности и разочарования в своих фантазиях, максимально обесценивая положительный исход дел.

Данная модель объясняет, что люди, склонные к депрессии, имеют определенный тип мышления, при по бытовым вопросам они могут полноценно себя обслуживать, именно поэтому это психическое расстройство очень коварно. Фактически скатываясь в депрессию человек перестает здраво оценивать себя и окружающий мир, подаваясь бесконтрольным катастрофическим мыслям, снижается реалистичность суждений.

Человек может публично и не высказывать эти паттерны, а скрывать их длительное время. Поэтому имеет смысл обратиться еще к нескольким признакам на уровне бытового существования, например:

— потеря аппетита и чувства удовольствия даже от приема пищи или, наоборот, скачки аппетита и, как следствие, переедание;

— отсутствие полноценного сна или, наоборот, постоянная сонливость;

— сокращение гигиенических процедур (перестает мыть голову, чистить зубы и тд);

— невозможность принять решение и навязчивое повторение одних и тех вопросов;

— постоянная тревога и страх от повседневности.

Получается, два человека в депрессии могут выглядеть совершенно по-разному: один набирает вес и постоянно что-то жует, а второй не есть и страдает бессонницей. Осознав, что большая часть признаков по типу мышления и поведению похожа на длительную депрессию, очень важно постараться не заниматься самолечением и подобрать для себя комфортное лечение у специалиста, который, в первую очередь, бережно и внимательно диагностирует пациента и только потом обратится к подбору лекарственных средств.

3. К каким последствиям может привести данное психическое расстройство?

По оценкам ВОЗ, около 5% населения земли страдают от депрессии, что является основной причиной ухудшения психического и физического здоровья. Также считается, что именно это психическое расстройство приводит к инвалидности населения. А по количеству суицидов депрессия занимает лидирующую позицию. При этом самая многочисленная и опасная возрастная группа 15-29 лет. Врачебное сообщество также считает, что депрессия приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже диабету. Коварный недуг в целом ухудшает качество жизни и выздоровление, замедляются восстановительные функции организма.

4. Понятно, что каждый случай надо рассматривать индивидуально, но как лечится депрессия? Сколько времени занимает лечение?

На эти вопросы нет единого ответа. От депрессии не существует антибиотиков, когда вколол - и инфекция ушла. Есть расстройства, которые не лечатся. Есть те, которые повторяются. Некоторые люди приходят к врачу с возрастными изменениями на закате жизни — это старческая депрессия. Другие виды вспыхивают из-за кризиса среднего возраста. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Если вы заметили у себя или своих близких признаки, которые описаны выше, не занимайтесь самолечением, а как можно скорее обратитесь к специалисту. Не надо думать, что на вас повесят ярлык «психа» и поставят на учет. Психиатры всегда подчеркивают, что с депрессивными расстройствами ставят на учет только, если пациент несет опасность для жизни окружающих.

5. Какой специалист лечит депрессию?

В круг специалистов, занимающихся депрессивными состояниями, можно включить психоаналитиков, психотерапевтов и психиатров — именно они выписывают рецептурные препараты. Абсолютно нормально обратиться к одному из четырех этих специалистов для уточнения ситуации в текущей жизненной ситуации, а потом по его рекомендации перейти к другому специалисту. Так, например, психиатр может сообщить пациенту, что не видит необходимости медикаментозного лечения (проверив гормональный фон, сделав МРТ и другие анализы) и отправить к психологу и наоборот. Можно проходить комплексное лечение и словом и медикаментами, закрывая потребности пациента в работе с мыслями и с телом.

Самое главное: обращаясь к специалистам не в государственные медучреждения, обязательно уточняйте их квалификацию и подтверждение диплома. В последнее время появилось много псевдопсихологов и самонареченных врачевателей, которые могут только ухудшить ситуацию и довести пациентов до суицида своей кустарной ненаучной методикой.