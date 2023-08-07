Михаил Дегтярев: «Наша задача - беспристрастные исторические свидетельства сохранить и донести до будущих поколений»

Для пополнения брешей в архивах региона будет направлено обращение за подписью Михаила Дегтярева в адрес секретаря ККП Китая провинции Хэйлунцзян господина Сюй Циня. Фото: правительство Хабаровского края

Один из главных приоритетов российского государства сегодня - сохранение своего исторического наследия и памяти о достижениях нашего народа. Важность этой работы закреплена напрямую в Конституции и неоднократно отмечалась президентом страны. В общем векторе действует и руководство Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым, выстраивая работу по сохранению своих архивных фондов. Для этого применяют как современные цифровые технологии, так и дипломатические методы, например, запрашивая исторические и архивные документы в КНР.

В рамках прошедшего заседания президиума правительства Хабаровского края во главе с Михаилом Дегтяревым, рассмотрен вопрос реализации полномочий региона по хранению, комплектованию, учету и использованию документального наследия.

Алексей Дорохов, председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов, подчеркнул, что в регионе есть уникальный архивный фонд, включающий в себя документы конца 19 и начала 20 веков. Самый ранний датирован 1826 годом. Большую ценность имеют личные архивы жителей региона, внесшие вклад в становление и развитие края. Насчитывается 249 фондов личного происхождения, в них входят 27 тысяч документов.

Сейчас в крае хранится больше 2,3 миллиона дел, которые объединены в 9 423 фонда. По Дальнему Востоку Хабаровский край занимает второе место по данному показателю. При этом документы вечного хранения – это 45,6 процентов от общего объема фондов. К слову, Хабаровский край абсолютный лидер по количеству принимаемых документов. В абсолютных цифрах – это 25 740 дел за прошлый год от 755 местных организаций. Данный показатель вдвое выше среднего по Дальнему Востоку.

- Историческая память должна быть сохранена, чтобы никогда не повторялись такие трагедии, которые переживал наш народ в прошлом. Ее защита и противодействие фейкам, распространяемым зарубежными идеологическими центрами, продвижение традиционных ценностей напрямую связаны с сохранением документального исторического наследия. И документы нужно хранить бережно. Наши архивы востребованы. Только в 2022 году более 220 тысяч человек воспользовались этими материалами, - отметил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Кроме того, профильный комитет работает над переводом бумажных документов в электронный вид. Цифровой дубликат уже имеют более 200 тысяч единиц хранения.

Отдельного внимания была удостоена тема пополнения коллекции документов русской эмиграции в Северной Манчжурии – «Харбинской Россике». Доступны десятки тысяч документов, но от 5 до 14 тысяч личных дел русских эмигрантов еще хранятся в провинции Хэйлунцзян. Работа по получению хотя бы копий личных дел ведется с 2011 года. Вопрос находится на контроле архивных служб обеих стран. Алексей Дорохов предложил составить обращение о содействии в получении копий эмигрантских документов, выявленных в архивах Харбина, за подписью губернатора Хабаровского края в адрес секретаря Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господина Сюй Циня. Михаил Дегтярев поддержал инициативу: в ближайшее время такой запрос будет направлен китайской стороне.

- Наша задача – сохранить и донести до будущих поколений беспристрастные исторические свидетельства. Век изменился, цифровизация прочно вошла в нашу жизнь. Многие думают, что документы хранятся и надолго сохранятся именно так. Но это не так. Все, что на бумаге, на века и даже на тысячелетия. Поэтому данной работе нужно уделять должное внимание, – подчеркнул губернатор.

Региональным и муниципальным органам власти было дано распоряжение строго соблюдать дисциплину ведения архивных дел.