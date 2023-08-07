Катастрофы не случилось, у наших фильмов есть шанс на "Оскар": продюсер ответил на острые вопросы о российском кино

Алексей Рязанцев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Алексей Рязанцев — человек, которого в России знают все люди, имеющие хоть какое-то отношение к кинобизнесу. Он прокатчик — компания «Каро Премьер», гендиректором которой он являлся, до марта 2022 года показывала в России все фильмы студии Warner Bros. Он продюсер — на его счету картины «На игре», «Generation П», «Бабушка легкого поведения», «Непрощенный», «Нахимовцы», «Календарь ма(й)я». Наконец, он актер дубляжа — именно его голосом говорили Северус Снегг в «Гарри Поттере» и Арагорн во «Властелине колец».

На кинофестивале «Выборг» мы поговорили с Алексеем о том, каковы перспективы у российского кинопроката и о том, как пираты крадут копии голливудских картин в Казахстане и других странах СНГ.

- Мы привезли в Выборг новый фильм Антона Богданова «Иван Семенов: большой поход», это продолжение фильма «Иван Семенов: школьный переполох», - рассказывает Алексей. - Первый фильм достаточно успешно прошел осенью прошлого года, собрал около 165 миллионов рублей в прокате. Это, может быть, и не потолок сборов для семейного кино, но это очень солидно. Сразу же родилась идея снимать продолжение. Первый фильм был основан на бестселлере, а второй, выходящий 28 сентября, основан на оригинальной истории, которую придумал сам Антон Богданов. (Он актер, занимается режиссурой последние несколько лет, а вообще больше всего известен как исполнитель роли Антохи в «Реальных пацанах». - Ред.) И мы очень рады, что представляем картину в Выборге, который в отсутствие «Кинотавра» приобретает характер единственного открытого российского кинофестиваля. Другая наша картина, «Календарь ма(й)я», в прошлом году стала тут лауреатом зрительского конкурса «Выборгский счет»...

- Давайте поговорим про сборы. В Голливуде фильм, чтобы окупиться, должен собрать в два - два с половиной раза больше, чем стоил. У нас схема, насколько я понимаю, другая?

- Ну, начнем с того, что в Голливуде немного другие бюджеты и другие маркетинговые расходы. И другой рынок — голливудские проекты рассчитаны на мировой прокат. Бюджет «Ивана Семенова» несопоставим с голливудским. Поверьте, с учетом реализации прав на вторичном рынке — на телевидении, на платформах — он окупился. Фильм ведь продолжает жить и после того, как кинопрокат закончился, и приносить деньги — это и есть, по сути, основная от него прибыль. Может быть, сверхприбыльным «Иван Семенов» не стал. Но, если бы он провалился, о продолжении не могло бы идти и речи!

Афиша фильма "Иван Семенов: Большой поход".

- Год назад казалось, что ситуация с кинопрокатом в стране катастрофическая, в кинобизнесе царили самые мрачные настроения. А потом появился «Чебурашка», спас кинопрокат и возродил оптимизм. Я правильно представляю себе картину?

- Я бы начинал отсчет не с «Чебурашки», а с «Сердца пармы». Это был рискованный эксперимент — выпустить его в октябре 2022 года, на фоне ухода голливудских студий, СВО... Мы все с тревогой ждали, какой результат покажет этот фильм. И он в каком-то смысле стал локомотивом, двинувшим ситуацию вперед. Собрал 800 с лишним миллионов рублей — отнюдь не рекорд, но это был глоток надежды. Стало ясно, что зритель все еще готов идти в кино, причем на отечественные фильмы. До «Сердца пармы» все проекты показывали просто ужасные цифры сборов, ожидания от будущего были нулевые... Ну, а потом уже вышел «Чебурашка». Самые смелые аналитики предсказывали ему сборы в три миллиарда рублей, четыре миллиарда казались совсем фантастическим допущением. А он собрал почти семь миллиардов — то есть в два с лишним раза больше, чем ему предрекали! Ну, а дальше все пошло более или менее нормально. Банкротства, которого с ужасом ожидали кинотеатры, не случилось. Понятно, что никакое импортозамещение не сможет в один момент восполнить урон, нанесенный уходом голливудских студий — ведь сборы американских блокбастеров составляли до 90 процентов от общей кассы в России. Но все же появились «Непослушник-2», «Праведник» и другие фильмы, которые собирали больше, чем предполагалось. Сейчас хорошо собирает комедия про десантников «За Палыча!», вышла многообещающая «Баба Яга спасает мир», осенью появится «По щучьему велению», потом - «Холоп-2», продолжение очень полюбившейся зрителю комедии. Так что я смотрю в будущее с определенным оптимизмом. Индустрия должна встать на ноги.

- А прокат «Вызова» можно назвать удачным?

- Я считаю, да. «Вызов» - в значительной степени идеологическая история, причем я не вижу в этом ничего плохого или неправильного. Неправильно скорее то, что подобное идеологическое кино у нас раньше делали крайне редко. Это первый фильм, снятый в космосе, и, кто бы что ни говорил, мы — первые, этим можно гордиться... В любом другом году — 2017, 2018, 2019-м сборы в два миллиарда рублей казались бы великолепным результатом. Однако «Чебурашка» задрал эту планку, и относительно «Чебурашки» «Вызов» денег недособрал. Но «Чебурашка» был фильмом для всей семьи, и смотрели его абсолютно все сегменты аудитории: и семьи с детьми, и влюбленные парочки, и подростки. Что называется, и пионеры, и пенсионеры. На «Вызове» пионеров было не так много. Несмотря на рейтинг 12+, он не зацепил подростков и семьи, он показался фильмом для взрослой аудитории, каким, в общем-то, и был. И все равно это успех. Он в прокате держится с 20 апреля, понятно, что экранов у него сейчас меньше, но количество людей на каждом сеансе практически такое же!

- Не могу вас не спросить про пиратский показ голливудских блокбастеров в наших кинотеатрах...

- Интересно, что кинотеатры демонстрируют пиратский контент совершенно открыто. Это не какие-то бутлегерские салоны, наподобие спикизи-баров в эпоху сухого закона в США, куда входили по паролю. Нет, фильмы стоят в расписании, в фойе висят афиши, показывают трейлеры фильмов, которые выйдут в ближайшее время... Копии заимствуют из стран СНГ, где голливудские фильмы выходят по-прежнему, причем в русском дубляже. Но все это на днях сломалось - пиратов, что называется, схватили за руку. Канал поставки ворованных копий в Россию накрылся.

- Расскажите, кстати, как технически воруют копии картин в странах СНГ? Сидит где-нибудь в Астане киномеханик, - и что делает, чтобы украсть фильм?

- Киномехаников сейчас уже нет, эта профессия по сути умерла, говорю вам это как профессиональный киномеханик первой категории. Нет даже комнаты киномеханика. Есть айтишник, который загружает файл на сервер, настраивает программу, сигнал транслируется в проекционный аппарат, и начинается кинопоказ. И вот этот файл можно просто скопировать. Это элементарно. Но так же элементарно можно потом вычислить, из какого региона и какого кинотеатра произошла утечка. Копии снабжены уотермарками - «водяными знаками», которые не заметны обычным зрителям, но легко обнаруживаются с помощью специальной аппаратуры. Стереть такой водяной знак или закрыть его черной плашкой невозможно, - он ведь еще и прыгает по экрану. Мы такие оптические метки наносили в 2000-е еще на пленочные копии фильмов студии Warner Bros., а потом смотрели пиратские «экранки» и сразу понимали, в каком кинотеатре их пересняли! А как только выясняется, в каком казахском, армянском, таджикском, молдавском, узбекском или грузинском кинотеатре украден фильм, начинаются огромные штрафы. Может быть и судебное преследование. Поэтому рисковать больше никто не станет. И, например, «Барби» Греты Гервиг с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана в российских кинотеатрах мы увидим в лучшем случае в октябре-ноябре, когда эти фильмы выйдут на цифровых носителях... А вообще с каждым месяцем сборы пиратского контента в российских кинотеатрах падают. Чем больше мы будем выпускать отечественного кино, которое может составить им конкуренцию, тем лучше.

- В прошлом году Россия не выдвигала свой фильм на «Оскар». Что нам выдвигать на «Оскар» в 2023-м и стоит ли это делать вообще? Вы недавно пошутили в интервью, что стоило бы выдвинуть «Чебурашку», причем все приняли это за чистую монету...

- Я считаю, что нам не нужно замыкаться на себе. Сказать американцам «Вы дураки», отвернуться и уйти — это было бы неправильно. Какой фильм выдвигать? Не хочу делать работу за оскаровский комитет, он у нас существует, во главе с Никитой Сергеевичем, «жираф большой — ему видней». Но лучше пусть контакты с американской киноакадемией остаются. Пусть выдвигают хоть «Чебурашку», но выдвинуть что-то надо. Вспомните, мы обычно получали «Оскары» на пике обострений отношений СССР и США: «Война и мир» Бондарчука выиграла после ввода танков в Чехословакию, «Москва слезам не верит» - на фоне Афганистана... Так что, может, и сейчас у нашего фильма есть шанс!

- Какова, на ваш взгляд, сейчас главная беда российского кино?

- В силу объективных обстоятельств мы ограничены в денежных ресурсах, и нам очень трудно конкурировать с Голливудом в плане спецэффектов. Бедновато мы на его фоне выглядим. Я вот недавно смотрел «Баба-Яга спасает мир» - замечательная картина, легкая, не назидательная, но поучающая картина в духе «Последних богатырей». Но вот спецэффекты могли бы быть покруче... Почти всю технику мы долгие годы получали из-за рубежа, сейчас с этим проблемы, и это влияет на качество создаваемых картин. А так у нас есть все — шикарные сценаристы, истории, огромный потенциал русского фольклора. Рождаются новые таланты, в регионах очень много людей, полных идей и энергии, государство старается как-то поддерживать кинематограф. В этом плане Россия может не переживать