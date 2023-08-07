Что полезнее: арбуз или дыня

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Арбуз

Чем богат:

Главное – вода и клетчатка. А еще витамины А, группы В, С, Е, фолиевая кислота, магний, натрий, калий, кальций, фосфор, железо, ликопин, ниацин и тиамин. Пищевые волокна в составе способствуют снижению холестерина. А еще есть вещество цитруллин, который в процессе метаболизма превращается в аргинин и эффективно расширяет кровеносные сосуды. И никакая виагра не нужна!

Для чего полезен:

Идеальное желчегонное средство, хорошо влияет на печень и почки. Рекомендуют при анемии, атеросклерозе, гипертонии, болезнях печени, камнях желчного пузыря и мочевыводящих путей, артритах, подагре, ожирении.

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С осторожностью:

Беременным, особенно на поздних сроках (может спровоцировать метеоризм и отеки), людям с заболеваниями ЖКТ (из-за большого количества клетчатки провоцирует метеоризм)

Противопоказания:

Лучше совсем отказаться от арбуза людям с болезнями мочеполовой системы, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной железы.

Дыня

Чем богата:

Воды меньше, чем в арбузе, зато клетчатки больше. Но и природных сахаров тоже, так что назвать ее полезной для худеющих сложно. Но зато в дыне витамины С, Е, А, группы В, калий, железо, магний, кальций, фолиевая кислота, ниацин, холин, фосфор, селен.

Для чего полезна:

При запорах, анемии, подагре, стрессе, ревматизме, сердечно-сосудистых заболеваниях. А еще дыня помогает выработке гормона «хорошего настроения» серотонина и снижает производство грелина - гормона голода.

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С осторожность:

Беременным, а также кормящим матерям (если съесть много, может спровоцировать диарею и колики у ребенка).

Противопоказания:

При желудочно-кишечных заболеваниях, например, при гастрите или язвенной болезни желудка, сахарном диабете.

ИТОГО:

Каждый выбирает самое вкусное и полезное для себя. Так что пока сезон в разгаре, ешьте и то, и другое! Но знайте меру (см. комментарий эксперта)

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Не более 500 граммов в день!

Арбузные диеты в сезон становятся резко популярными, арбузы рекомендуют есть килограммами, чтобы «почистить» организм.

- Я бы не рекомендовала монодиеты, даже на самом полезном арбузе. Безусловно, в нем масса полезным витаминов, микроэлементов, но в первую очередь воды и углеводов, - говорит заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ Департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова. – Любая монодиета после окончания вызывает обратный эффект, иногда его называют «эффектом йо-йо»: то есть сброшенные килограммы очень быстро возвращаются, причем в виде жировой ткани. Поэтому арбуз есть, конечно, можно и нужно, но соблюдая несколько простых правил:

1. Не более 500 граммов мякоти в день (то есть 3-4 куска с корочкой).

2. Не забывать про баланс в питании: должен быть и белок, и жиры, и углеводы. Арбуз может быть десертом или, например, перекусом в полдник, но никак не единственной едой.

3. Не стоит есть его на ночь – нарушите сон, бегая в туалет.

- Хочу отметить, что от сорта зависит содержание полезных веществ, - говорит Виктория Егорова. – В красном – очень большое содержание ликопина, вещества, помогающего бороться со старением. А вот в желтых и белых сортах арбуза ликопина нет, там больше углеводов. Но в желтых, например, есть каротин, а белые очень нежные сами по себе. Мне кажется, в сезон стоит попробовать все сорта. Кстати, не рекомендую давать детям до 3 лет арбуз или дыню в больших количествах – 50-80 граммов вполне достаточно.

Дыня более калорийна, поэтому Виктория Егорова рекомендует в день не более 300-400 граммов (то есть 2-3 кусочка).