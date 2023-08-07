«Прости, что мы не смогли продлить тебе жизнь»: как прошло прощание с актрисой Ириной Мирошниченко

Прощание с Ириной Мирошниченко завершилось в МХТ им. Чехова Фото: Иван МАКЕЕВ

Гроб был установлен на Большой сцене МХТ им. Чехова в окружении красивых венков. Звучала тихая классическая музыка. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни. На гражданскую панихиду пришли поклонники Ирины Мирошниченко - их было много, полный зал. Пришли её коллеги-артисты, среди первых - Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Николай Чиндяйкин, Николай Скорик...

«Много есть талантливых артистов, но стать легендой далеко не у всех получается. А Ира стать легендой смогла», — кто-то из коллег задал лейтмотив траурной церемонии. Её ведущий Игорь Золотовицкий зачитывал правительственные телеграммы. В них называли Ирину Мирошниченко – золотым фондом отечественной культуры. А сколько она создала прекрасных работ в кино и на сцене Московского Художественного театра! Её талант, обаяние останется в нашей памяти. И это бесспорно.

Гроб был установлен на Большой сцене МХТ им. Чехова в окружении красивых венков. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ирина Мирошниченко была праздничной женщиной, — взял слово экс-министр культуры Михаил Швыдкой. – Для неё театр был служением. Она обладала куражом, творческой смелостью. Горько думать сейчас, что теперь всё осталось в прошлом, в её ролях, в её образах. Но счастье заключается в том, что это было с нами.

Лев Лещенко, он тоже пришел на гражданскую панихиду, вспомнил, что всего полгода назад на этой же сцене был юбилейный вечер Ирины Мирошниченко. Она пела вместе с Лещенко: «Для других еще пока горят золотые шары августа...». В последний месяц лета она и ушла из жизни. 30 лет назад именно Лев Лещенко вывел Ирину Мирошниченко на эстраду. Тогда-то она и запела. «Слово никогда сродни слову вечность. Уже никогда не будет спектаклей, ярких встреч с Ириной на этой сцене. Она ушла в вечность. Мы провожаем её в глубокой печали, с огромной любовью. Её талант неоспорим, она была лицом Московского Художественного театра», - сказал Лев Валерьянович.

Лев Лещенко тоже пришел на гражданскую панихиду, вспомнил, что всего полгода назад на этой же сцене был юбилейный вечер Ирины Мирошниченко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Расплакалась, подойдя к микрофону, актриса Марина Зудина. Мало того, что Ирина Мирошничеко была примером для многих актрис, которые старались одеваться, как она, делать такую же прическу, а теперь этого примера нет. Но еще: «Я не успела многого сказать ей при жизни, - призналась у гроба Марина Зудина. – Ирина Петровна, с каким чувством достоинства вы жили в театре! Как вы поддержали меня в трудную минуту. Как вы любили Олега Павловича (Табакова) и наших детей. Я знаю: вы с ним скоро встретитесь на небе. Передайте ему, пожалуйста, как я и дети любим его, как его нам не хватает. А теперь будет не хватать и вас. Я вас очень люблю»…

Народный артист Авангард Леонтьев долго и подробно вспоминал, какой «была Ирочка студенткой», какой у нее был замечательный курс в Школе–студии МХАТ, с ней учились Вера Алентова, Владимир Меньшов, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская… «Ирочка всегда была сердечным, невероятно отзывчивым человеком, - сказал Авангард Леонтьев. – Трудно себе представить, что после своего юбилея (80-летие актрисы отмечали в октябре прошлого года на сцене МХТ – Ред.) Ира замкнется в себе, перестанет выходить из дома и вообще бороться за жизнь. У нее всегда было столько сил! Она всех заражала своей энергией. Мы знакомы почти 60 лет. И все эти годы я любовался ею. Когда она шла по коридору театра – это была красота, улыбка, приветливость, добросердечие… Её прямая спина была примером для многих».

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгений Миронов вспомнил, что Ирина Мирошниченко всегда источала радость, даже если ей было не сладко в эти минуты. «Я ничего не знал о её личной жизни. Однажды я был приглашен в её гримерку, это была её личная территория, - рассказал Евгений Миронов. – Помню, посреди комнаты лежала её собака, которая ждала Ирину Петровну в антракте. Самая большая любовь её жизни - это театр, и он отвечал ей взаимностью. Она – пример того, как надо служить театру. Она очень счастливая актриса. Она была примой на протяжении всей жизни. Это редко, у кого получается. При этом она оставалась примером очень порядочного и преданного служения. Мы с ней репетировали «Чайку». Меня вводили в этот спектакль Олега Ефремова на роль Треплева. Мне не нравился рисунок роли в интерпретации Ефремова. Я хотел его изменить. И все артисты отказывали со мной репетировать, никому не хотелось ничего менять. Единственный человек, который согласился искать вместе со мной новые нюансы, была Ирина Мирошниченко. Она играла Аркадину, маму моего героя. Она была жадной до поиска, до новых открытий, что и составляло суть Московского Художественного театра, который его отцы-основатели называли артелью, где артисты не просто работают, а живут театром. Сегодня словами Треплева я скажу: дорогая Ирина Петровна, я вас нежно и беззаветно люблю, как в детстве.

Гражданская панихида заканчивалась Последнее слово сказал Игорь Золотовицкий, который поблагодарил всех, кто пришел проститься с Ириной Мирошниченко: «Для нее самое большое счастье - это полный зрительный зал, как сегодня. Дорогая Ирина Петровна, прости, что мы не смогли продлить тебе жизнь».

Вдоль Камергерского выстроилась людская колонна: она проводила Ирину Мирошниченко аплодисментами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вдоль Камергерского выстроилась людская колонна: она проводила Ирину Мирошниченко аплодисментами.

Траурная процессия направилась в Храм Софии Премудрости Божией на Софийской набережной, где прошло отпевание. Похоронят Ирину Мирошниченко на аллее актеров на Троекуровском кладбище.