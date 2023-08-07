Россиянка рассказала, чем закончилась ее затея выйти на улицу с табличкой «Ищу мужа»: «Незнакомец мне надел кольцо на палец прямо у ЗАГСа!»

Девушка прошлась с такой табличкой по городу. И вот что из этого вышло Фото: Оксана ЗУЙКО

«Уж замуж невтерпеж». Так рассудила молодая ростовчанка, вышедшая на улицы города с табличкой: «Ищу мужа». Красавица тут же привлекла внимание горожан, а заодно и СМИ. Многие после ее прогулки даже бросили клич в соцсетях: «Девушка отзовись!». Однако сама барышня до последнего хранила молчание. Но «Комсомолке» удалось найти красавицу. Ей оказалась 21-летняя студентка Елизавета.

- Елизавета, а вы еще ищите мужа? – не представившись, спросили мы у девушки.

- А откуда у вас мой номер телефона? – растерялась Елизавета. – Но я уже нашла, так что опоздали!

- А если серьезно, это вас «КП» беспокоит. Действительно нашли?

- Я ходила около часа с табличкой, - рассмеялась Елизавет. - Человек 15 ко мне подошли. Подходили даже женщины, говорили: «А можно заплатить, чтобы вы моего забрали?». Но я не стала забирать! А вообще, я просто решила развлечь народ, чтобы люди улыбались. Не было главной цели найти мужа, но если бы это произошло, одно другому бы не помешало. И мужчин было много. Мне даже кольцо надели прямо перед ЗАГСом на палец.

Девушка решила развлечь горожан Фото: Оксана ЗУЙКО

- И ваше сердце растаяло?

- Так быстро отношения не начинаются. Мужчина, который надел кольцо мне на палец, мы с ним не сошлись. Он шел мимо мне на встречу. Снял с себя кольцо. И надел на меня. Но я его вернула. Оно мне большое (смеется). А так люди подходили, фотографировались со мной, смеялись. Я познакомилась с разными людьми. Завязалось общение с мужчиной, но сейчас мы уже больше не контактируем с ним. Не хочу об этом говорить.

- Вы ведь не одна такая в Ростове-на-Дону…

- Я не единственная. Но почему-то слишком ярко осветили только мой случай. А так, да, это по всей России идет такое.

- Отчаялись девушки? Или «Тиндер» закрылся?

- Я не могу говорить за всех, кто выходит. А за себя я все сказала (смеется).

Девушка живет на Кипре

Лиза призналась «КП», что ее сердце до сих пор свободно, она открыта к знакомствам. Правда, живет девушка на Кипре, а в Ростов-на-Дону она приехала к родственникам. Красавица учится в университете, ее профиль – коммуникации и масс-медиа. При этом она подрабатывает СММ-менеджером и занимается приготовлением десертов на заказ.