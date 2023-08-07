Доллар взлетел до 97 рублей: почему рушится наша валюта и когда это прекратится

До психологической отметки 100 рублей за доллар отечественной валюте осталось лишь три пункта. Фото: REUTERS

Вот и не верь после этого в проклятье «черного августа» для российской экономики. Неделю назад доллар стоил чуть дороже 91 рубля, а вчера взлетал до 97. Евро за это же время подскочил со 100 до 106 рублей. Такого безобразия на валютном рынке не было с марта 2022 года.

Но прочь эмоции. Если коротко, то главных причин такого падения две.

Проблемы с экспортом

Валюта для биржи – это обычный товар. И для него действуют обычные экономические законы. Когда спрос на товар (в данном случае доллар и евро) растет - он дорожает. И наоборот.

Сейчас с импортом у нас проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу), а вот экспорт из-за санкций падает. В страну поступает мало валюты - импортерам нужно куда больше. В итоге спрос на валюту на бирже высокий. Что и подталкивает курс доллара, евро и юаня вверх.

Но эта ситуация длится уже много месяцев. Почему же в августе падение рубля резко ускорилось? И тут мы переходим к следующей причине:

Тревожные экономические новости

В пятницу их было навалом (с вашего позволения, даже вспоминать их не хочется). В выходные падение курса остановилось, а в понедельник новое известие: Минфин заявил, что в августе продолжит покупать большие объемы валюты. А когда на бирже покупают много валюты, ее курс растет. Тем самым Минфин дал нам сигнал: мы не будем поддерживать рубль, пусть себе летит, куда летел.

А у нашего человека есть рефлекс – в любой тревожной ситуации беги покупать валюту. Чем многие и занялись на фоне таких новостей. Вот доллар и скакнул на этом спросе – в пятницу до 96, а вчера до 97 рублей.

- Многие интересуются: что произошло на нашем рынке? Причина, на мой взгляд, очень проста - наш рынок находится в руках физических лиц. Физические лица — народ нервный. Ну психанули, вот и всё, — ставит диагноз профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan.

Что будет дальше – покажет время. Но опыт пятницы и понедельника в очередной раз подсказывает: чем реже наши депутаты и политики будут заставлять нас «психовать», тем меньше резких движений будет совершать рубль.

Движений вниз, конечно же.