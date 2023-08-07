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Экономика7 августа 2023 12:50

Доллар взлетел до 97 рублей: почему рушится наша валюта и когда это прекратится

Тревожные экономические новости стали главной причиной падения рубля
Евгений ОРЛОВ
До психологической отметки 100 рублей за доллар отечественной валюте осталось лишь три пункта.

До психологической отметки 100 рублей за доллар отечественной валюте осталось лишь три пункта.

Фото: REUTERS

Вот и не верь после этого в проклятье «черного августа» для российской экономики. Неделю назад доллар стоил чуть дороже 91 рубля, а вчера взлетал до 97. Евро за это же время подскочил со 100 до 106 рублей. Такого безобразия на валютном рынке не было с марта 2022 года.

Но прочь эмоции. Если коротко, то главных причин такого падения две.

Проблемы с экспортом

Валюта для биржи – это обычный товар. И для него действуют обычные экономические законы. Когда спрос на товар (в данном случае доллар и евро) растет - он дорожает. И наоборот.

Сейчас с импортом у нас проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу), а вот экспорт из-за санкций падает. В страну поступает мало валюты - импортерам нужно куда больше. В итоге спрос на валюту на бирже высокий. Что и подталкивает курс доллара, евро и юаня вверх.

Но эта ситуация длится уже много месяцев. Почему же в августе падение рубля резко ускорилось? И тут мы переходим к следующей причине:

Тревожные экономические новости

В пятницу их было навалом (с вашего позволения, даже вспоминать их не хочется). В выходные падение курса остановилось, а в понедельник новое известие: Минфин заявил, что в августе продолжит покупать большие объемы валюты. А когда на бирже покупают много валюты, ее курс растет. Тем самым Минфин дал нам сигнал: мы не будем поддерживать рубль, пусть себе летит, куда летел.

А у нашего человека есть рефлекс – в любой тревожной ситуации беги покупать валюту. Чем многие и занялись на фоне таких новостей. Вот доллар и скакнул на этом спросе – в пятницу до 96, а вчера до 97 рублей.

- Многие интересуются: что произошло на нашем рынке? Причина, на мой взгляд, очень проста - наш рынок находится в руках физических лиц. Физические лица — народ нервный. Ну психанули, вот и всё, — ставит диагноз профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan.

Что будет дальше – покажет время. Но опыт пятницы и понедельника в очередной раз подсказывает: чем реже наши депутаты и политики будут заставлять нас «психовать», тем меньше резких движений будет совершать рубль.

Движений вниз, конечно же.

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