Полтора года пролежала в закрытой квартире: В Москве нашли тело режиссера Светланы Джимбиновой

Тело известного театрального режиссера Светланы Джимбиновой сотрудники полиции обнаружили в ее московской квартире на Университетском проспекте.

Тело известного театрального режиссера Светланы Джимбиновой сотрудники полиции обнаружили в ее московской квартире на Университетском проспекте.

- Тело пролежало в квартире очень долго, по оценкам экспертов - около полутора лет, успело за это время даже мумифицироваться, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Доследственную проверку проводит столичный Следственный комитет. Однако, по предварительным данным, смерть пожилой женщины не носила криминальный характер.

Светлана Джимбинова родилась в 1940 году. На протяжении многих лет работала в театре имени Вахтангова, ставила спектакли. Позднее вышла замуж за главного режиссера Театра имени Вахтангова Рубена Симонова. Он скончался еще в 1968 году. Общих детей у пары не было. Последние работы Джимбиновой в театре датированы серединой 1980-х.

- В январе 2022 года женщине исполнилось 82 года, - продолжает источник. - Судя по всему, ни друзей, ни близких родственников, которые интересовались бы ее судьбой, у Джимбиновой не было.

По нашим данным, о женщине недавно вспомнили ее соседи - раньше Светлана Борисовна хотя бы иногда выбиралась во двор, выходила в магазин за продуктами. Но ее уже много месяцев никто не видел. Звонили, стучались - без толку. Поэтому и обратились в полицию. Дверь пришлось вскрывать с помощью сотрудников МЧС.

- По предварительным данным, женщинам умерла от сердечного приступа, - сообщил источник.