Верховный суд запретил УЗИ без направления врача? Почему это не так и что говорит закон

Запрет на УЗИ без направления действует еще с 2011 года Фото: Олег УКЛАДОВ

«Верховный суд запретил проходить УЗИ без направления врача» - именно под таким заголовком появились новости о том, что суд отклонил иск пациентки Оксаны Ивановой. Женщина жаловалась на то, что в одной из частных клиник ей отказали в прохождении УЗИ без консультации терапевта. Так что же произошло на самом деле и что говорит закон по поводу прохождения УЗИ по ОМС в государственных клиниках и в частных медицинских организациях? «Комсомолка» спросила у юриста, президента Лиги защиты пациентов Александра Саверского.

История пациентки сама по себе достаточно типичная. Женщина обратилась в частную клинику для того, чтобы пройти ультразвуковое обследование. А медики отправили ее сначала получить консультацию у врача – терапевта, чтобы тот дал направление. Пациентка, видимо, посчитала излишним платить за ненужный ей (по ее мнению) прием у врача. Тем более, что у нее уже было на руках направление на УЗИ от лечащего врача из другого медучреждения. Но в частной клинике уперлись: в направлении не указано, в какую именно медорганизацию отправляют пациентку на УЗИ. И вообще, оно не свежее – врач в направлении указал, что исследование нужно сделать через 7 – 8 недель после приема.

Женщина решила добиваться своего и дошла до Верховного суда. Мол, частники таким образом принуждают пациентов к сделке и обогащаются за их счет. Но высшая судейская инстанция оставила иск без удовлетворения.

- Направление к специалистам функциональной диагностики (врачи УЗИ) дает врач – терапевт или профильный специалист, например, это может быть онколог, гинеколог, флеболог или другой врач профильного заболевания, который лечит пациента. Это требование закона, которое у нас действует с 2011 года. И Верховный суд этим решением просто остался в рамках действующего законодательства, - объясняет Александр Саверский. – Причем норма действует и в государственных медицинских учреждениях, и в частных. Частники, правда, научились его обходить. Они в цену УЗИ автоматически «вшивают» консультацию терапевта. Работает это примерно так. Звонят терапевту Марье Ивановне и говорят, тут у нас пациентка на УЗИ, не могли бы вы дать направление. Марья Ивановна это направление и дает, пациентку не видя.

Поэтому вопрос с оплатой обследований УЗИ, КТ и МРТ отнюдь не праздный, считает эксперт. С одной стороны, если выполнять всем пациентам эти обследования просто по их желанию, то никаких ресурсов на это не хватит. Даже если речь идет о коммерческой услуге, которую в любом случае оплачивает пациент. Тем более, что для этих процедур могут потребоваться применение контрастных растворов и т.п. – а это нагрузка на организм, которую должен контролировать врач. Пациенту без медицинского образования, особенно ипохондрику, не оценить адекватно риски и пользу. И в задачи врача ультразвуковой диагностики, магнитно-резонансной терапии это тоже не входит. Контролировать эти факторы, а также уточнять требуемые проекции, количество снимков и т.п. должен именно лечащий врач.

- С другой стороны, требование получить направление профильного специалиста или терапевта усложняет ситуацию, когда пациенту нужна срочная диагностика, - считает Александр Саверский. - Когда, условно говоря, и так очевидно, что проблема есть, но надо понять, какая именно, и понять быстро, чтобы пациент резко не ухудшился или не умер, пока идут согласования.

- Норма эта требует уточнений и более аккуратной дифференциации пациентов по группам. В том виде, в котором она есть сейчас, она далеко не всегда адекватно регулирует поток пациентов, - выражает свое мнение эксперт.