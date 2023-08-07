Обрубила все связи и умерла в одиночестве: В театре им. Вахтангова рассказали о Светлане Джимбиновой

Сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру и нашли мумифицированный труп пожилой женщины на полу одной из комнат. Эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Много лет назад она работала режиссером спектаклей в Театре Вахтангова. В то время прославленным коллективом руководил Евгений Рубенович Симонов. Говорят, что Светлана Джимбинова была его последней любовью, музой, единомышленницей. При нём она поставила несколько спектаклей. 1987 году Евгений Симонов был отстранён от должности главного режиссёра, на его место труппа выбрала Михаила Ульянова. Светлана Джимбинова покинула театр вместе с Евгением Рубеновичем. Это было 36 лет назад...

И вот нашли её мертвой. О трагедии стало известно случайно. На днях соседи Светланы Борисовны по дому на Университетском проспекте вспомнили, что давно её не видели, и попытались выйти с ней на связь. Стучались в дверь, звонили, но безуспешно. Тогда обратились в полицию.

Сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру и нашли мумифицированный труп пожилой женщины на полу одной из комнат. Эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года.

Светлана Джимбинова покинула театр вместе с Евгением Рубеновичем.

Мы позвонили в Театр им. Вахтангова узнать, что им известно о Светлане Джимбиновой.

- Она была единомышленницей Евгения Симонова. Когда его изгнали из театра, она ушла вместе с ним. Тридцать с лишним лет никто с ней не созванивался. И она никому не звонила. Обрубила все связи, видимо, так обиделась на коллектив за Евгения Рубеновича, — сказал нам директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. - Кто-то даже был уверен, что она уехала к себе на родину в Казахстан. Мы и не знали, что она живет в Москве. Она ни с кем не общалась.