Раздражают дурные запахи и парфюмы: россияне назвали самые неприятные привычки окружающих

Порой даже самые близкие люди могут раздражать нас, а уж привычки окружающих на работе, в транспорте или общественных местах и вовсе могут быть невыносимыми. Фото: Shutterstock

Порой даже самые близкие люди могут раздражать нас, а уж привычки окружающих на работе, в транспорте или общественных местах и вовсе могут быть невыносимыми. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, какие привычки знакомых и незнакомых людей раздражают россиян больше всего.

Оказалось, что больше всего негатива у опрошенных вызывают люди, которые не следят за собственной гигиеной. За этот вариант проголосовали 29% участников исследования.

«Раздражают вонючки в транспорте, столько средств есть, а они совсем за собой не следят и об окружающих не думают», - говорит участница опроса.

«Раздражает запах немытых тел и перегара. А еще раздражают те, кто бросает мусор на дорожках и в парках», - признается другая.

На втором месте среди самых неприятных привычек расположилась любовь к выпивке. 17% россиян говорят, что один вид подвыпившего человека в общественном месте для них просто невыносим.

Замыкает тройку лидеров курение. 16% опрошенных отмечают, что вдыхать табачный дым в общественных местах для них сущая мука. Но еще больше бесит, когда кто-то курит в окно или в подъезде, а запах просачивается в квартиру и от него невозможно куда-то деться.

Еще 11% россиян вновь проголосовали за запахи окружающих. Но на этот раз объектом раздражения стали те, кто от души поливает себя парфюмом. Ароматный шлейф не просто не вызывает у россиян приятных эмоций, но и наоборот, отталкивает.

7% добавили, что на дух не переносят сплетников. И если от женщин-сплетниц никуда не деться, то мужчины-сплетники – совсем уж неприятное явление, уверяют респонденты.

6% добавили, что их раздражают различные шумы: например хруст костяшками пальцев или стук по столу, щелканье ручкой и так далее.

4% признались, что считают отвратительной привычку говорить с набитым ртом, а 2% добавили, что их раздражают обжоры, которые постоянно что-то едят.

2% выбрали вариант «другое» и сообщили, что их раздражают наглые и бестактные люди, раздражает несоблюдение личных границ, слишком громкие разговоры в общественных местах, привычка давать советы, о которых не спрашивают и многое-многое другое.

А вот людей, которых в окружающих не раздражает ничего в России всего 6%.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,5 тысячи человек.