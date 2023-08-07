Цена ухода из России - 100 млрд евро: на Западе подсчитали ущерб от разрыва с нашей страной

Европейские компании потеряли в России 100 млрд евро после введения санкций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цыплят по осени считают, гласит известная русская пословица. Издание Financial Times уже приступило к подсчету, ведь до сентября рукой подать. К тому же прошел год с тех пор, как западные компании начали массовый исход с российского рынка. Пришло время подбить убытки.

Итак, европейские компании потеряли в России 100 млрд евро после введения санкций. К такому выводу аналитики пришли, изучив годовые отчеты 600 представителей бизнеса в ЕС. Наиболее частые причины потери денег – обесценивание (продажа по стоимости, гораздо меньше рыночной) активов, расходы, связанные с обменом валюты, а также потери закрытия или сокращения российского бизнеса.

Более половины потерь доходов от ухода из России приходится на энергетические (42%) и коммунальные (15%) компании. За ними (менее 10%) следуют банки и предприятия химической промышленности.

Если брать данные по странам, то в лидерах по потерям оказалась Германия. Антироссийские санкции ударили ее сразу по нескольким фронтам: автомобильная и химическая промышленности, энергетика, коммуналка. Такая же картина и во Франции. В Финляндии более всего пострадали предприятия коммунальной сферы.

Самые большие расходы на уход из России пришлись на нефтегазовый сектор. К примеру, три крупных компании — BP, Shell и TotalEnergies — сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Правда, как отмечают западные аналитики, потери были покрыты приличной годовой прибылью - около 95 млрд евро.

Коммунальные предприятия потеряли 14,7 млрд евро, промышленные компании, в том числе производители автомобилей, - 13,6 млрд евро. Банки, страховые и инвестиционные компании - 17,5 млрд евро. Химический концерн BASF заявил об убытках в 6,5 млрд евро. Переход под российский госконтроль активов энергетической компании Uniper оценили в 5,7 млрд евро, финский энергетик Fortum потерял 5,3 млрд евро. Одиннадцать автопроизводителей лишились совокупно 6,4 млрд евро. Renault - 2,3 млрд евро после продажи своего завода в Москве и доли в российском АвтоВАЗе. Volkswagen - 2 млрд евро. Французский банк, продав Росбанк и его страховую деятельность, понес убытки на 3,1 млрд евро.

- Я думаю, что 100 млрд евро - это очень аккуратная оценка, в реальности эти потери могут быть больше, - уверяет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. – Перечисленные убытки – это по сути стоимость акционерного капитала тех предприятий, которыми владели иностранцы в России и откуда они вышли. Прежде всего, это нефтегазовый сектор и крупный бизнес типа автомобильного. Если же учитывать более мелкие предприятия, которые не на слуху, но тоже ушли с нашего рынка, то потери могут быть больше.

КОНКРЕТНО

Потери стран Евросоюза по отраслям

Энергетика - 42%

Коммунальные услуги - 15%

Банки - 10%

Химическая отрасль - 8%

Автомобильная - 6%

Индустрия - 5%

Другие отрасли - 16%

(по данным FT)

Наиболее пострадавшие отрасли стран ЕС

Автомобильная промышленность

Германия - почти 3 млрд евро.

Франция - более 2,5 млрд евро.

Есть потери в Великобритании, Испании, Польше – менее 0,5 млрд евро.

Химическая промышленность

Германия - почти 8 млрд евро.

Франция - почти 1 млрд евро.

Есть потери в Великобритании, Бельгии – менее 0,5 млрд евро.

Коммунальные предприятия

Германия - 7,8 млрд евро.

Финляндия - 5,5 млрд евро.

Италия - 1,3 млрд евро.

Есть потери во Франции, Швейцарии – менее 0,5 млрд евро.

Энергетика

Великобритания – 22 млрд евро.

Франция – 13 млрд евро.

Австрия - 2,5 млрд евро.

Норвегия - 1 млрд евро.

Есть потери в Германии, Италии, Дании – менее 0,5 млрд евро.

Другие отрасли

Германия - 5 млрд евро

Франция - 6 млрд евро.

Великобритания - 3,2 млрд евро

Италия - 3 млрд евро.

Ирландия - 2,8 млрд евро.

Дания - 2,1 млрд евро.

Финляндия - менее 2 млрд евро.

Бельгия - 1,7 млрд евро.

Швейцария - 1,7 млрд евро.

Нидерланды - 1,8 млрд евро.

Швеция - 1,8 млрд евро.

Австрия - 1,1 млрд евро.

Люксембург - 1 млрд евро.

Испания, Польша, Норвегия - менее 1 млрд евро.