Что школьникам надо знать о спецоперации: показан новый учебник истории России

Учебник истории с главой про СВО появится в сентябре 2024 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новый единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов, который будет использоваться в школах с 1 сентября 2023 года, показан народу.
Учебник представили глава Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
В нем рассказано о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году.
Объяснены причины и обстоятельства того, как входили в состав России новые регионы, а также рассказано о том, что привело к нынешней обстановке в зоне СВО - специальной военной операции.
Финальная глава учебника История России для 11 класса называется «Росия сегодня — специальная военная операция». И в нее до последнего вносил правки Владимир Мединский.
Вот что он сказал, представляя новый учебник:
- Ещё в 2013-м Путин поставил задачу подготовить единый учебник истории.
- Такого учебника не было после развала СССР.
- Минпросвещения отобрал в него все лучшее.
- Полностью переработанный разделы о 1970-х, 80-х, 90-х и «нулевых» годах.
- Больше стало рассказов о людях и конкретных событиях.
- Убрали дублирование с учебником Всеобщей истории.
- Это первый учебник, который прошёл системное рецензирование, в том числе в Академии наук и конкретными учителями истории.
- По ссылкам в учебниках можно найти и исторические фильмы, и книги.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил:
- Базовые тексты, с которыми были знакомы учителя, дополнили актуальными фактами.
- Это учебник государственный.
- Он будет во всех школах 1 сентября.
- Здесь есть ссылки на архивные материалы, которые можно увидеть по куар кодам.
Цена учебника - 849 рублей, он дешевле прежнего на 20%, при том у него твёрдая обложка.
- До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем школьным предметам.
Интервью с Владимиром Мединским о том как писалась финальная часть Истории России — о Специальной военной операции - читайте в одном из ближайших номеров «Комсомолки».