Учебник истории с главой про СВО появится в сентябре 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов, который будет использоваться в школах с 1 сентября 2023 года, показан народу.

Учебник представили глава Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Что нового в учебнике?

В нем рассказано о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году.

Объяснены причины и обстоятельства того, как входили в состав России новые регионы, а также рассказано о том, что привело к нынешней обстановке в зоне СВО - специальной военной операции.

Финальная глава учебника История России для 11 класса называется «Росия сегодня — специальная военная операция». И в нее до последнего вносил правки Владимир Мединский.

Вот что он сказал, представляя новый учебник:

- Ещё в 2013-м Путин поставил задачу подготовить единый учебник истории.

- Такого учебника не было после развала СССР.

- Минпросвещения отобрал в него все лучшее.

- Полностью переработанный разделы о 1970-х, 80-х, 90-х и «нулевых» годах.

- Больше стало рассказов о людях и конкретных событиях.

- Убрали дублирование с учебником Всеобщей истории.

- Это первый учебник, который прошёл системное рецензирование, в том числе в Академии наук и конкретными учителями истории.

- По ссылкам в учебниках можно найти и исторические фильмы, и книги.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил:

- Базовые тексты, с которыми были знакомы учителя, дополнили актуальными фактами.

- Это учебник государственный.

- Он будет во всех школах 1 сентября.

- Здесь есть ссылки на архивные материалы, которые можно увидеть по куар кодам.

Цена учебника - 849 рублей, он дешевле прежнего на 20%, при том у него твёрдая обложка.

- До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем школьным предметам.

Интервью с Владимиром Мединским о том как писалась финальная часть Истории России — о Специальной военной операции - читайте в одном из ближайших номеров «Комсомолки».