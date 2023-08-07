"Иностранная техника не просто горит, взрываются и боекомплекты": Владимир Путин отметил эффективность российских беспилотников

Как заявил Сергей Чемезов, 44,5% продукции Ростеха - это гражданская продукция Фото: REUTERS

Есть градообразующие предприятия - это когда вокруг завода выстраивается целый город. Так вот «Ростех» можно приближенно назвать странообразующим. В его ведении сотни предприятий, которые включают в себя практически все - от научной разработки, до программного обеспечения и самой тяжелой оборонки.

НАДО НАРАСТИТЬ

Как заявил Сергей Чемезов, 44,5% продукции Ростеха - это гражданская продукция (было больше, но из-за спецоперации сильно вырос гособоронзаказ).

- На 90 процентов вся продукция, которая задействована в СВО - наша. В первую очередь это ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, боевая авиация, все виды боеприпасов. Такая техника, как БМП-3, танки Т-90 «Прорыв», гиперзвуковые комплексы «Кинжал», вертолеты… беспилотники «Куб» и «Ланцет»… - рассказал Чемезов.

- Надо увеличивать производство новейших образцов вооружения. Т-90 «Прорыв», самолетные комплексы, - перебил президент. - И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще.

Специально для бойцов на передовой холдинг «Высокоточные комплексы» создал системы контроля за воздушным пространством - небольшие радары, которые видят малоразмерные и малоскоростные цели (беспилотники в первую очередь). Он скоро поступит на вооружение.

«ЛЕОНАРДО» И ПОЧТОВЫЙ ВЕРТОЛЕТ

Что касается гражданской продукции, то, по словам главы «Ростеха», они вывели на рынок новый препарат для лечения иммунодефицита «БиоГам» – первый отечественный внутривенный иммуноглобулин, который применяется при ВИЧ-инфекции, для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, при трансплантации органов. Создан отечественный электронно-лучевой компьютерный томограф.

- Планируем, что к 2029 году мы начнем выпускать до 100–150 штук в год, - рассказал глава корпорации.

Также Ростех создал свою систему бронирования авиабилетов (раньше были только иностранные).

- Сегодня и «Аэрофлот», и «Победа», и другие (уже более 60 авиакомпаний) работают с нашей системой. Доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, бонусные системы, системы лояльности и так далее. Называется она «Леонардо», - рассказал Чемезов.

- Система отечественная, а называется «Леонардо», - удивился президент.

Создан в цехах Ростеха и один из первых беспилотных вертолетов БАС-200. Его полезная нагрузка 50 килограммов.

- Почту возить? - поинтересовался Путин.

- Если в гражданских целях, конечно, для почты. Мы его испытывали за Полярным кругом. Он себя очень хорошо показал, и уже сегодня руководство Якутии готово заключить с нами договор для того, чтобы доставлять почту в отдаленные районы Якутии, - объяснил глава Ростеха.

СВОИ САМОЛЕТЫ

Одна из главных задач «Ростеха» сегодня - это работа в области российского авиастроения. По словам Чемезова, В 2024 году будет запущено серийное производство самолетов Superjet New с российскими двигателями ПД-8 и полностью отечественной авионикой. Таких машин в году будет выпускаться 20 единиц.

В 2024 году начнется и серийное производство российского среднемагистрального самолета МС-21 (6 машин уже есть, они тоже будут переданы авиакомпаниям), а в 2025 на поток встанет производство десяти Ту-214 в год.

- Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее, - заявил Чемезов.

- Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу, - спросил, а на самом деле поставил задачу Путин. - Надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого.