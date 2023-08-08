Группировка «Восток» на Запорожском направлении отбила три атаки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Харьковской области наши штурмовые отряды движутся вперед

Штурмовые отряды «Западной» группировки войск продвигались вперед в районах Ольшана и Першотравневое Харьковской области - за трое суток продвижение составило 11 километров по фронту. А в районах Синьковки, Новоселовского и Стельмаховки отражены 12 контратак ВСУ, противник потерял более роты две бронемашины, три автомобиля, американская артсистема М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Группировка «Восток» на Запорожском направлении отбила три атаки, уничтожив до 80 боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.«Южная» группировки войск на Донецком направлении вывела из строя до 135 националистов, два танка, шесть БМП, три автомобиля, американскую артсистему М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Южно-Донецком направлении общие потери противника превысили две с половиной роты, три танка, четыре бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала более 65 националистов, две бронемашины, гаубицу Д-30. Силы ПВО перехватили 9 крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS, 14 украинских БПЛА.

ВСУ обстреляли Белгородчину из танков Т-72

Накануне стало известно, что В СУ обстреляли белгородское село и из танков Т-72. Украинские войска подогнали технику к границе и открыли огонь по белгородскому селу Муром. До него долетели четыре снаряда калибра 125-мм. Люди и объекты не пострадали. Огонь горе-танкисты вели из Чугуевского района Харьковской области Украины. Им бы стоило оглядеться по сторонам...

Чем ответит Донбасс на появление французских ракет SCALP

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил о реакции на поставку ВСУ французских ракет большой дальности SCALP. В эфире Россия 24 он заявил: «Для Донецкой Народной Республики ситуация особо не поменяется — с учетом уже имеющегося вооружения, которое есть у Киева и так почти вся территория в зоне поражения со стороны противника. Данные ракеты повышенной дальности представляют опасность и для других регионов РФ». Про его данным, уже применяют контрмеры для борьбы против нового оружия. Ракеты SCALP являются аналогом британских Storm Shadow, но их дальность выше на 200 км. Накануне Зеленский подтвердил получение от Макрона французских ракет большой дальности SCALP. Шестой президент незалежной выложил фото, где он подписывает один из парижских подарков на «праздновании» Дня Военно-воздушных сил Украины на фоне Су-24, с которых французские ракеты уйдут в сторону мирных российских городов. Отольются кошке мышкины слезки.

Захарова рассказала о черных трансплантологах незалежной

Мария Захарова, официальный представитель МИД России заявила, что в незалежной процветает бизнес черных трансплантологов. С ведома властей идет вывозом за рубеж органов украинцев. В интервью «Российской газете» Захарова пояснила: «Есть данные, что в июне 2023-го представители Минздрава одной из стран НАТО договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень», Представитель МИДа привела в пример инцидент, произошедший в июне 2023-го — на украинско-польской границе был задержан член «благотворительной организации», который занимался торговлей украинскими детьми — в том числе, в качестве доноров органов. Но его отпустили под залог в миллион гривен и негодяй сбежал из самостийной. Вероятно, в Европе сажает печень на радостях.

Катар к антироссийским санкциям из-за Украины не присоединится

Дмитрий Догадкин, российский посол в Катаре, заявил, что эмират не присоединятся к санкциям против России, занимая в этом вопросе твердую позицию. Наш дипломат заявил РИА Новостям: «Катар - крупнейший инвестор в российскую экономику. Руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начал СВО, и ее не меняло». По его данным, Россия и Катар занимаются проработкой совместных проектов на сумму более 160 млрд руб. Восток - дело выгодное.

Телеведущая Соколова* объявлена в розыск из-за ярой русофобии

Янина Соколова*, украинская телеведущая, объявлена в розыск в России. Данные об этом появились в базе разыскиваемых МВД РФ. Российские силовики заинтересовались фигурой Соколовой после ее постоянных грязных русофобских высказываний. В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. На всякий роток не накинешь платок.

Британцы гонят украинских беженцев из своих домов

Радиостанция LBC сообщила, что учащаются случаи, когда украинских беженцев выгоняют на улицу в Британии. Один из таких бедолаг, 40-летний Сергей, рассказал, что он приехал на Туманный Альбион еще в начале конфликта, поселился в доме доброго самаритянина по программе «Дома для Украины», но отношения не сложились, и украинца выгнали вон. Он поселился у вокзала на западе Лондона и нашел общий язык с местными бомжами. Издание The Telegraph полагает, что вскоре 100 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии. Но, вообще-то, у большинства из них есть дом в свободной Украине.

Подготовка в Европе не делает украинских солдат сильнее

Пленный украинский солдат Юрий Романюк заявил, что обучавшиеся в Британии украинские солдаты прибывают на фронт плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в наступательных действиях. Перед наступлением на Старомайорское рядом с их частью окопались призванные из Одесской области и прошедшие обучение в Британии военные. Они были явно лучше экипированы, но показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. В какой момент «британцы» просто отказались выходить на передовую. А кто-то обещал, что они повторят 12 подвигов Геракла? Тю на вас!

За митрополита Павла внесли залог в 900 тысяч долларов и освободили

Никита Чекман, адвокат митрополита Павла, заявил, что наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог в 33 млн гривен (900 тысяч долларов). В своем Telegram-канале юрист сообщил: «Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку». По словам адвоката, священнослужитель болен диабетом и арест станет попыткой лишить его жизни. Юрист также заявил, что ходатайство прокурора о заключении митрополита под стражу с возможностью выплаты залога в 60 миллионов гривен (1,64 млн долларов) нарушает право на свободу вероисповедания. Павла подозревают в «разжигании межрелигиозной вражды» и «оправдание вооруженной агрессии России». А сверху то все видят, все примечают...

22 октября в самостийной будут отмечать День Благодарения?

Верховная Рада рассмотрит законопроект о введении празднования Дня благодарения. Такое предложение выдвинул депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазураш. Автор законопроекта считает, что праздник может «поднять благодарность на общенациональный уровень» . А также даст гражданам незалеженой повод выражать благодарность тем, кому хочется это сделать. В пояснительной записке подчеркивается, что такой праздник «существует в некоторых высокоразвитых странах». Но какое отношение к высокоразвитым странам имеет Украина?

*Находится в реестре террористов и экстремистов