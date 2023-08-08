«Жить ему недолго»: Охлобыстин жестко высказался о скандальном интервью Панина*

Алексей Панин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иван Охлобыстин прокомментировал скандальное интервью иноагента Алексея Панина. В беседе с Ксенией Собчак звезда «Жмурок», уехавший в Испанию, назвал Россию «страной зла» и заявил, что счастлив, поскольку больше не живет на родине.

По мнению Охлобыстина, Ксения нарушила журналистскую этику, решив взять интервью у абсолютно больного человека.

«Такое показывали в базарном цирке XII века. Он же абсолютно больной ребёнок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба», - написал Охлобыстин в своем Telegram-канале.

Актер напомнил о том, что у Панина есть 15-летняя дочь Анна, которая страдает из-за необдуманных поступков отца.

«Теперь на него, дурака, завели уголовную статью, и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив, а она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он её. Так что, боюсь, жить ему недолго», - считает Охлобыстин.

Алексей Панин не раз негативно высказывался о России, и в интервью Собчак еще раз подтвердил свою позицию. Актер заявил, что радуется тому давлению, которое Запад сейчас оказывает на наше государство. «Россия - это всю жизнь страна зла», - сообщил Панин. По его словам, в Европе он чувствует себя абсолютно свободно. Например, может не стыдиться зоофильских видеороликов с собакой, вызвавших в свое время громкий скандал, или участия в групповых секс-оргиях, в том числе и с мужчинами.

После выхода программы с Паниным в эфир на Ксению Собчак обрушилась волна критики. Ее фолловеры уверены, что это не тот человек, у которого стоит брать интервью. «Видела недавно Панина в Бенидорме. Абсолютно спившийся человек, жалкое зрелище», - написала одна из подписчиц журналистки в комментариях к ее посту.

Несмотря на ненависть к родной стране, Панин неоднократно говорил, что хотел бы вернуться в Россию на заработки. В Испании он ведет очень скромную жизнь и вынужден жестко экономить. Из-за своих резких высказываний актер остался без съемок и контрактов. Сниматься в Москве его больше не зовут, а в Испании – и подавно, поскольку он не знает языка. 45-летний актер сетует, что вынужден на всем экономить и ностальгирует по тем временам, когда мог жить на широкую ногу.

«Когда жил в России, мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире - не так, как должны жить звезды», - рассказывал Панин.

Актер упоминал, что его дочь Анна мечтает стать актрисой. Но в Испании для учебы ей нужны деньги, которых у Панина нет. По его словам, в России при его связях Анна могла бы поступить бесплатно в любой самый престижный актерский вуз.

*Признан в России иностранным агентом.