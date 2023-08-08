Хирург Хайдаров оказался в центре нового скандала: с врачом работают следователи

Тимур Хайдаров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Продолжается скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Напомним, адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина рассказывала KP.RU, что они готовы довести дело с неудачной пластикой до суда. По словам юриста, в настоящее время идут проверки, а потерпевшие дают показания должностным лицам. Мы решили узнать мнение другой стороны, связавшись с адвокатом Хайдарова - Александром Добровинским.

«Давать показания просто так нельзя. Чтобы это делать, нужно, чтобы было открыто уголовное дело. До сегодняшнего дня уголовного дела относительно каких-то преступлений, которые совершил Тимур Хайдаров, нет. Сейчас все эти заявления больше похожи на фантазии. А дела нет и не будет никакого дела со стороны этих девушек. Идет нагнетание в СМИ в надежде, что в конце концов Тимур сломается и скажет: «Вот вам деньги, замолчите». И тогда они скажут: «Да, мы победили», — прокомментировал KP.RU ситуацию Александр Добровинский.

По словам Добровинского, они с Хайдаровым сейчас действительно работают, и даже идет следствие, но по другой причине.

«Хайдаров обратился ко мне по абсолютно понятному поводу. Вместе с ним мы подали заявление в министерство внутренних дел по факту вымогательства, проникновения в личную жизнь, раскрытия банковской тайны и угрозы убийством (в этом всем Хайдаров, по-видимому, обвиняет Славу и Успенскую. - Ред.) Все заявления были написаны, и в этом плане мы работаем. Но никакие детали я раскрывать не могу, потому что идет следствие», — рассказал Александр Добровинский.

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