12 лет не выпускал супругу из пыточной: Мужчина взял в рабство собственную жену и жестоко истязал ее

Полиция арестовала супруга потерпевшей Фото: Shutterstock

На северо-востоке Франции полиция обнаружила женщину, которая считалась пропавшей более 12 лет. Как пишет Daily Mail, впоследствии был задержан ее супруг, гражданин Германии, который подозревается в удержании француженки в заточении и совершении над ней пыток.

Правоохранительные органы не раскрыли имя жертвы, но рассказали, что 53-летняя женщина пропала без вести еще в далеком 2011 году, а ее поиски не увенчались успехом. Как оказалось, француженку взял в плен ее собственный 55-летний супруг, который сам инсценировал похищение и затем заявил о пропаже.

Спустя десяток лет попыток пленной все же удалось воспользоваться рассеянностью своего мужа, вытащив из его вещей мобильный телефон, после чего она смогла дозвониться до экстренных служб немецкого города Висбаден. Те незамедлительно передали информацию своим французским коллегам.

Как стало известно, все это время женщина ни разу не покидала свой дом в Форбаке на северо-востоке Франции и была заточена в комнате, переделанной под пыточную. В ходе осмотра полицейские действительно обнаружили жертву в одной из запертых комнат. Истощенная, она лежала на полу без одежды с выбритой головой и сломанными на руках и ногах пальцами.

Француженка была госпитализирована. По словам источника в полиции, женщина, вероятно, подвергалась пыткам. Окно в ее комнате было обмотано металлической леской, по остальной части дома были установлены кованые решетки.

На одном из этажей правоохранители обнаружили скамью для пыток и блокнот, в котором супруг отмечал время, когда он кормил свою жертву. В отдельной комнате были также заперты девять кошек.

Мужчина, который долго не хотел пускать силовиков в дом, был задержан. Ему предъявлены обвинения по трем пунктам, в частности, по похищению человека, изнасилованию и истязанию при отягчающих обстоятельствах. Расследование дела поручено уголовной полиции города Мец, административного центра региона.