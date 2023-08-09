Яндекс маркет выяснил, как родители планируют траты на подготовку к новому школьному

Они рассчитывают потратить на тетради, ручки, ранцы, одежду и обувь и другие товары для детей в среднем 22 тыс. рублей. На мальчиков собираются потратить больше, чем на девочек, — в среднем 25 тыс. и 19 тыс. рублей соответственно. А вот на младшеклассников — меньше, чем на учеников постарше, — в среднем 20 тыс. и 24 тыс. рублей соответственно.

Покупка товаров для школьников сопряжена с трудностями для мам и пап. Так, самое сложное почти для каждого второго респондента (44%) — это выбрать вещи, которые понравятся и родителям, и их ребёнку. Другая большая трудность примерно для половины респондентов (43%) — это найти товары по самым выгодным ценам, для трети (35%) — уложиться в запланированный бюджет.

Чтобы купить ребёнку всё нужное к сентябрю, родителям приходится сокращать другие расходы в августе. Причём мам, которые так делают, больше, чем пап, — половина и треть соответственно. Многие респонденты (40%) заранее откладывают деньги на подготовку к школе. Примерно треть опрошенных (30%) экономят на себе, чтобы купить лучшее детям. Примерно у каждого пятого (17%) нет проблем с бюджетом на товары к школе.

Большинство опрошенных (58%) считают важным иметь возможность оплатить частями покупки к школе. Если такой сервис есть на площадке и пользователи знают о нем, то каждый второй (44%) считает такой способ оплаты привлекательным. Среди самых популярных товаров, которые родители планируют оплатить частями, — гаджеты (70% респондентов), одежда и обувь (45%) и рюкзаки (28%).

При выборе товаров к школе многие родители прислушиваются к мнению своих детей, особенно подростков из 5–8 классов. Подавляющее большинство респондентов (87%) вместе с детьми покупают товары для учёбы, и абсолютно все опрошенные выбирают ранцы только с ребёнком. Родители считают, что совместные покупки помогают им лучше понять предпочтения своих детей.