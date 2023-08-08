Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории Земли: что ждет планету дальше

Июль в Риме побил рекорды жаркой погоды, уличные термометры нагревались до +43 С. Фото: REUTERS

Европейский Союз по изменению климата Copernicus и Всемирная метеорологическая организация признала прошедший июль 2023 года самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

Средняя температура июля по планете оказалась равной 16,95 градуса Цельсия, чуть меньше +17, что, казалось бы, не очень жарко для человека, но – огромный перегрев для всего человечества. На треть градуса был преодолен предыдущий рекорд за 2019 год.

Мужчина обливается водой в жаркий день на одной из строек Багдада. Фото: REUTERS

Этот июль стал на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена (вплоть до 1850 года) и на 0,7 градуса жарче, чем в среднем в июле с 1991 по 2020 год. Мировой океан прогрелся на полградуса, по сравнению с предыдущими 30-ю годами, а Северная Атлантика подогрелась на 1,05 градуса. Антарктида установила рекордно низкий уровень морского льда, на 15% ниже среднего для этого времени года уровня.

- Эти цифры несут ужасные последствия как для людей, так и для планеты, подвергающейся все более частым и интенсивным экстремальным явлениям, — считает заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

На юге Европы жара обернулась лесными пожарами, в этом году сильнее других полыхали Испания, Португалия и Греция. Фото: REUTERS

Волны удушающей жары прокатились в июле по юго-западу США, Мексике, Европе и Азии. Основную причину ученые видят в последствиях жизнедеятельности человека, в сжигании угля, нефти и природного газа.

Обмелевшие берега озера Титикака в Боливии. Фото: REUTERS

Ученый из Потсдамского института климатических исследований в Германии Стефан Рамсторф утверждает, что, если посмотреть вглубь веков, то и там мы не найдем столь жаркой июльской погоды. Исследования годичных колец деревьев и другие показатели сигнализируют нам о том, что сейчас мы переживаем самые жаркие времена за 10 000 лет. А если учесть, что до этого был ледниковый период, то тепловой рекорд можно раздвинуть вплоть до 120 000 лет. Но самое волнительное в этом известии то, что, скорее всего, рекорд по жаре за июль 2023 года долго не продержится и наша планета продолжит нагреваться.

МЕЖДУ ТЕМ

7 августа 2023 года средняя суточная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 26 градусов. Для наших мест это довольно редкое явление и такая жара в августе приходится в среднем один раз на 15 лет. Самый продолжительный период августовской жары был в 2010 году и длился с 2 по 11 августа. На 4 августа 2010 года приходится рекорд в 30,2 градуса.