Зеленский начал открыто угрожать России, оскорбил президента и потребовал мира: глава киевского режима все больше сходит с ума

Глава киевского режима все больше сходит с ума Фото: REUTERS

"Никто не сравнится с Матильдой" Зеленским. Никто. Сколько ни уговаривай его побыть человеком, он вам не Баранкин! Он моментально, в один момент сводит на нет усилия не только отечественных украинских дипломатов, которые, кстати, под стать ему самому, но и глобального Запада, качественно обгаживая все, до чего дотянется.

Сколько усилий коллективный Запад потратил, чтобы затащить Бразилию и Китай с Индией на встречу советников по безопасности в Саудовской Аравии в Джидде! Сколько копий сломано, сколько унижений пришлось претерпеть… Financial Times вот написала, что в июле представители офиса Владимира Зеленского и министерства иностранных дел Украины встречались в июле с экспертами из развивающихся стран в Польше, чтобы найти идеи о том, как улучшить взаимодействие с Африкой, Азией и Латинской Америкой. С одной-единственной целью – набрать как можно больше участников для переговоров и вывести их всех на обсуждение "формулы мира от Зеленского".

Собрали. И все – коту под хвост.

Сначала ветеринар-рэкетир в кресле секретаря СНБО Украины Данилов обозвал азиатов, что они, дескать не люди, в отличие от украинцев-европейцев, потому как у них нет человечности. А после этого, и уже после переговоров в Джидде пан Зеленский, наверное, перенюхал потребляемых им веществ и публично оскорбил президента Бразилии Лулу да Силву.

- Заявления Лулы совсем не приносят покоя. Странно говорить о безопасности России. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые должны быть даны для безопасности России. Я просто думаю, что у него есть свое мнение. Мне кажется, не обязательно, чтобы ваши мысли совпадали с мыслями Путина, - заявило это существо в интервью газете La Nacion.

Что же так разозлило наркофюрера Украины? Всего лишь то, что да Силва предложил свои мирные инициативы, а еще добавил, что в переговорах о мире необходимо учитывать интересы Москвы, иначе они не приведут к реальным результатам. Зеленский призвал президента Бразилии "не повторять нарративы (наверное, выучил незнакомое слово, и сует его везде, куда можно и нельзя) Москвы" и буквально назвал его тупым человеком с ограниченным мышлением.

- Если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть сядет и скажет. И я думаю, что мы покончим с этим. Честно говоря, я думал, что у него более широкое понимание мира. Потому что то, что вы мне говорите, что он сказал, грустно, очень грустно, - с непередаваемым апломбом заявил Зеленский.

Пусть он там сядет и скажет! Вот этого злобного карлика в детстве, похоже, совсем не ставили в угол, не учили, как надо говорить с людьми вежливо. Он взял от своих корней все самое худшее, что есть в народах, представители которых соединились, чтобы произвести на свет этого выродка. Лучше бы они, как говорится, пользовались презервативом.

- Странно, только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, - с издевкой заметил Зеленский и посоветовал да Силве. - Президент Бразилии не должен соглашаться с тем, что говорит Путин.

Какой дурак! Дебил рафинированный, высшей пробы. Как же лидеры других государств могут жить без советов комика, который в качестве высшего достижения в допрезидентском этапе своей жизни играл (неважно чем) на рояле и танцевал в слишком обтягивающем костюме из черного латекса. Они же без него все завалят! По его мнению.

Дураку помочь хотят, чтобы он вместе со своей страной остались в реальности и на карте мира, а он фанаберию свою не может унять. Раздает советы всему миру, кто что должен делать. Более того, он еще и грозится в адрес России.

- Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу конфликта они могут остаться без кораблей, - пыжась от сознания собственного величия, поведал Зеленский латиноамериканским журналистам. - И это то, что мы хотим им показать.

Оружия у него действительно не так много, как ему хотелось бы. Но каждый нахрюк подобного рода будет приводить к тому, что его будет оставаться все меньше и меньше. Пока "рога этой бодливой корове" не будут отшиблены насовсем. Для спокойствия не только России, но и всего мира. Кого он только ни успел оскорбить. Будете смеяться, но даже генералов США, включая генерала армии США начальника Объединенного Комитета начальников штабов Марка Милли, Зеленский, по сведениям из Киева, неоднократно называл "полезными идиотами Кремля".

С каждым днем это мелкое озлобленное закомплексованное существо с манией величия становится все более неадекватным. Симптомы бешенства уже практически не скрываются, а бешеную собаку… нет, в данном случае, к сожалению, не пристреливают (если только его хозяева не решат проблему таким образом), ее изолируют, пока она не сгрызет сама себя и не сдохнет в куче собственных испражнений.

P.S. Кстати, сегодня ровно 15 лет с того момента, когда Грузия по приказу Саакашвили напала на Южную Осетию. И Зеленский может увидеть, что его ожидает, посмотрев на нынешнего Саакашвили. В лучшем случае. Наверняка именно потому он так и бьется за освобождение Мишико, что боится этой участи для себя. Только никуда деться не получится.