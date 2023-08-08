Когда в тени +30°C: как Москва помогает жителям переживать жару

Специалисты регулярно адаптируют город, его инфраструктуру и территории к «климатическому экстриму» Фото: Иван МАКЕЕВ

Современные климатологи отказываются от понятий глобальное потепление или похолодание. Ученые считают, что уместнее говорить про «обострение температурных экстремумов» и климатических явлений. То есть погода сейчас такая, что если осадки — так обязательно обильные. Коли жара — непременно с достижением максимумов и покорением новых планок. Собственно, последние годы лето в столичном регионе наглядно иллюстрирует этот тезис.

Федеральное правительство уже несколько лет утверждает план адаптации к изменениям климата — документ постоянно корректируется и обновляется. В нем, кроме общероссийских мер, есть также обязанность регионов разрабатывать местные планы с учетом географических и экономических особенностей.

Кроме непосредственно самого плана адаптации, мэр Москвы распорядился создать систему мониторинга реализации и эффективности мероприятий. То есть следить, насколько действенны те или иные меры. Контролем занимается Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Ведомство также уполномочено актуализировать и корректировать перечень мероприятий по адаптации столицы к климатическим изменения.

Зеленые территории

На озелененных территориях в жару температура воздуха может быть ниже на 4-8 градусов по сравнению с типичной городской территорией. И без четких замеров (хотя они проводились, в том числе нашими корреспондентами) можно ощутить, что в парке дышится легче, а зной тревожит не так сильно.

49% территории столицы покрыто зелеными насаждениями. Большую часть (34%) занимают особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всего в городе 148 таких зон, а их фактическая площадь превышает 20 тысяч гектар. Только с 2020 по 2022 гг. образовано 35 новых территорий со статусом ООПТ.

За счет таких территорий город поддерживает важный баланс между урбанизацией и естественной природной составляющей. Без него не достичь ни экономического роста, ни удовлетворить запрос жителей на отдых на природных территориях. Но ООПТ также решают и насущную экологическую проблему — помогают горожанам переносить жару, выступают «терморегуляторами» в условиях плотной городской застройки, обилия транспорта и производств. По данным экомониторинга, содержание загрязняющих веществ на природных территориях столицы в два и более раз ниже, чем вблизи автотрасс.

Регулярный полив и аэрация

Центр города в период жары синоптики часто называют «каменным мешком». И действительно, метеостанция на острове Балчуг в центре столицы зимой и летом показывает более высокую температуру, нежели, например, на ВДНХ. Обилие зданий, транспорта, магистралей, необходимых для функционирования мегаполиса, — все это факторы аккумуляции тепла.

Чрезмерный нагрев негативно влияет не только на самочувствие людей. У жары есть иные побочные эффекты. Например, рост энергопотребления из-за необходимости проводить кондиционирование. Или размягчение дорожного полотна, что в итоге сокращает срок службы асфальта. Наконец, зеленые насаждения, которые интегрированы в экосистему (птицы, насекомые и т.д.), погибают от палящего солнца.

Поэтому в жару в столице проводится интенсивный полив дорог, аэрация воздуха. А деревья и кустарники поливают в ночное время — так влага меньше испаряется. К тому же коммунальные службы не мешают движению транспорта и пешеходов.

«Точки холода» на городской карте

Кондиционеры дома и на рабочем месте есть не у всех. Хотя по рекомендациям врачей в период аномальной жары, дабы не перенапрягать сердечно-сосудистую систему, рекомендуется хотя бы два-три часа проводить в помещении с комфортной температурой. Самый простой способ — заглянуть в какой-нибудь ТРК. Только в зависимости от района города, такой вариант удобен не всем.

На помощь приходят Центры московского долголетия. Это клубные пространства для общения и досуга жителей старше 55 лет. Всего их 86 по городу. В комплексах ежедневно с 10:00 до 20:00 работают “комнаты прохлады”. Это уютные светлые современные пространства. Там стоят кресла, диваны и кулеры с холодной водой, есть книги и настольные игры. Здесь можно бесплатно отдохнуть, даже если по возрасту вы «не проходите» в клуб московского долголетия. Адреса есть на сайте.

НА ЗАМЕТКУ

За здоровьем себя и близких тоже нужно следить

Город немало делает для комфорта жителей. Но часть мер для личного комфорта можно обеспечить только самостоятельно. Вот некоторые рекомендации, которые помогут в жаркие дни:

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН