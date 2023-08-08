Российские войска ликвидировали передовой пункт управления ВСУ

Минобороны РФ ликвидировало передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица»

Минобороны России сообщает о продвижении наших штурмовых отрядов на Купянском направлении. Бойцы «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также рассказал о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, на Донецком ВСУ в 18 атаках потеряло более 210 солдат, на Южно-Донецком до 125, на Краснолиманском до 80, на Запорожском до 110, на Херсонском до 50.

Кроме 685 наемников вооруженные формирования киевского режима лишились двух танков, девяти бронемашин, самоходной пушки большой мощности «Пион», орудия «Мста-Б», американской артиллерийской системы М777, британской гаубицы «FH-70», а также польской самоходки «Krab».

За то же время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками нашей группировки в районе Красноармейска поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица», уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в Запорожье, в Чернещина и Нескучное Харьковской области. Артиллерия нанесла поражение 122 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 17 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5565 - беспилотных летательных аппаратов.

428 - зенитных ракетных комплексов.

11185 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5803 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12137 - единиц специальной военной автомобильной техники.