Нашествие крабов грозит подорвать экономику Италии

Рыбаки итальянских регионов Эмилия-Романья, Венето и Тоскана рискуют в этом году понести рекордные убытки. Причина тому - невиданное нашествие голубых (или синих) крабов, буквально истребляющих съедобных моллюсков и мальков промысловых рыб. Фото: Shutterstock

Рыбаки итальянских регионов Эмилия-Романья, Венето и Тоскана рискуют в этом году понести рекордные убытки. Причина тому - невиданное нашествие голубых (или синих) крабов, буквально истребляющих съедобных моллюсков и мальков промысловых рыб. До недавнего времени эти хитиновые хищники, обитающие у атлантического побережья американского континента были редкими гостями в Средиземноморье, однако, из-за увеличения его солёности и температуры, «морской кабан» прижился в местных водах. Эти «нелегальные иммигранты» наносят непоправимый вред рыбным хозяйствам и биоразнообразию - только на их утилизацию после вылова местные предприятия вынужденны тратить порядка 100 000 евро (приблизительно десять миллионов рублей) в день . В этой связи правительство превентивно выделило 2,9 миллиона евро (306 млн. рублей) на компенсации ожидаемых в этом году убытков мелких производственных кооперативов в одном только Венето, — говорится в репортаже телеканала «Райньюс».

Правда, уже нашлись предприимчивые бизнесмены, которые наладили поставки этого нетипичного для местного рынка деликатеса в торговые сети и рестораны. Так, в оптовых лавках города Гросетто (один из крупнейших центров аквакультуры) голубые крабы уже стоят почти в два раза дешевле выращиваемой здесь же рыбы (Дорады и Ларнака).

При этом именно поддержка подобной предпринимательской «инициатива снизу» рассматривается властями как один из основных путей решения проблемы. Учитывая то, что у пришельцев отсутствуют естественные враги и метод биологического контроля здесь не сработает, эффект могли бы дать организованный промысел и переработка этих ракообразных.

Однако голубой краб - далеко не единственный незваный гость в местных водах. Как считает Эрнесто Аззурро, научный руководитель Института биологических ресурсов и морской биотехнологии Национального исследовательского совета (Irbim-Cnr) в Анконе, распространение инвазивных видов в Средиземноморье будет расширяться. Так, угрожающими темпами увеличиваются популяции ядовитой рыбы-кролика, рыбы-флейты, луизианской креветки и мидий-зебр.

Рецептов борьбы с этими напастями, даже теоретических, пока, к сожалению, нет.