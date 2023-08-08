Не от родителей, а в школе: россияне рассказали, где дети должны узнавать о ситуации в стране

Половина россиян верит, что дети должны узнавать о ситуации в стране от учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новых учебниках по Истории России для старшеклассников были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. Также здесь появились главы о предпосылках СВО и о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Половина россиян (47%) одобрили это обновление, добавив, что дети должны узнавать обо всех события происходящих в стране и в мире, как раз в школе, а не от семьи или из новостей. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

«Дети должны получать сухие факты, подкрепленные доказательствами и историческими датами! Они должны получать информацию из проверенных источников, а не от друзей и даже семьи», - делится своим мнением участница опроса.

«Не каждый родитель увлекается политикой и историей и не сможет доходчиво объяснить своему ребенку, что на самом деле происходит в мире», - рассуждает другая.

Однако 29% с такой позицией не согласны. Респонденты уверены, что лучше всего о событиях в стране, об истории могут рассказать сами участники этой истории. Поэтому именно члены семьи должны рассказывать детям о том, что происходит в мире, и что привело к нынешним событиям. Особенно должно цениться мнение старшего поколения, бабушки и дедушки могут рассказать, что видели, что знают, и постараться уберечь внуков от будущих ошибок.

Еще 12% опрошенных считают, что лучше всего показывать детям патриотические фильмы, а не заставлять читать скучные учебники или слушать занудных взрослых. Именно благодаря художественным произведениям можно увлечь ребенка и объяснить ему все самое важное.

8% говорят, что родителям стоит давать ребенку послушать познавательные лекции или подкасты, которые ведут осведомленные и увлеченные историей люди.

А по 4% респондентов проголосовали за современные цифровые средства: 2% предлагают детям смотреть новости по телевизору, а еще 2% - самостоятельно искать информацию в интернете.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.