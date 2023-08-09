Экспедиция «КП» - От Москвы до Сочи: Толпа и море

К городу будто приклеили клеймо чего-то колхозного, многолюдного и ширпотребного Фото: Оксана ЗУЙКО

Анапа почему-то стала курортом нарицательным. Все ее троллят: «Турция подорожала, привет Анапа», «Самолеты отменили, привет Анапа». К городу будто приклеили клеймо чего-то колхозного, многолюдного и ширпотребного.

И на деле все оказалось так. И не так. Рассказываем!

И вот, опять привет, Анапа! Фото: Оксана ЗУЙКО

Я сама была во власти стереотипов. Помню, ездила в Анапу студенткой. Впечатления самые странные — переполненные пляжи все в водорослях. Мы жили в комнате без окон, а по соседству чадил подпольный конвейер по производству всего, чем торговали на пляже — пахлава, чурчхела, чебуреки, вареная кукуруза. Этот прогорклый запах на всю жизнь отбил у меня охоту есть подобное. А еще музыка: «Сегодня в белом танце кружимся, наверно, мы с тобой подружимся»… Короче, больше меня в Анапу никогда не тянуло. Зато я объехала весь мир, побывала на лучших пляжных курортах — Турция, Франция, Эмираты, Италия, Индонезия, Индия, Таиланд...

И вот, опять привет, Анапа! Выдержишь сравнение?

Народу на улицах много Фото: Оксана ЗУЙКО

КТО СКУЧАЕТ ПО 90-М

- Оксана, время тут остановилось! Как такое может быть?

Въезжали мы в центр Анапы под ту же самую песню про белый танец.

Вечер, народу на улицах много. Нет, даже не так - ОЧЕНЬ МНОГО НАРОДУ. Ощущение, что мы в железном ведре, по которому стучат. Уличный музыкант орет во всю глотку, перекрикивая музыку из соседнего кафе, а оно явно пытается перебить динамики парка аттракционов. Едва протолкнулись мы сквозь толпу с надувными кругами, бутылями разливного вина, орущими детьми и бальзаковскими дамами. Ни пройти, ни проехать! Кое-как нашли парковку.

- 1600 рублей за ночь! - объявил дядечка из железной будки.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Сколько?! Отель почти столько же стоит!

- Вот наш хозяин и не строит ничего. С отелем возня, а тут - засыпал галькой территорию и руби капусту.

Кстати, номер мы сняли без проблем прямо в день заезда. И выбор был — от комнат в гостевых домах по 3 тысячи за ночь, до дорогущих отелей по 65 тысяч в сутки, значит курорт еще не битком. Но центральный пляж — ужас интроверта! Вы когда-нибудь видели пробку из людей? Я увидела! И над всем этим великолепием прямо в море стоят огромные буквы «МОРЕ». Чтобы никто не забыл, где он. Купаться я не стала.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Разгар сезона, что вы хотели-то? - разводит руками продавщица шаурмы, которую тут на греческий манер называют гирос. - 5 миллионов человек в год к нам сюда приезжают. Конечно, будут толпы. Вы в своей Москву круглый год в таких толпах и ничего. Мы - только три летних месяца. А потом тихо, спокойно. Я сама из Королева, но уехала жить в Анапу и не жалею! Тут хорошо.

- Ну, да… - отхожу я от первого шока.

- Мне тут тоже нравится, - вдруг выступает моя Оксана. - Все красиво, современно.

То, что в Анапе стало красивее, чем 20 лет назад — это факт. Если убрать мысленно толпу, орущую в караоке: «Белые розы!» то видно, что тут за мое отсутствие изменилось все. И в лучшую сторону.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ТЫ ТУДА НЕ ХОДИ, ТЫ СЮДА ХОДИ

Как специально для нас на следующий день на море заштормило и отдыхающие остались по своим номерам. Город опустел и показался совсем с другой стороны. Вместо рынка теперь тут стильные павильончики, детские аттракционы выглядят прилично (дети, наверное, радуются, а родители не очень — цены кусаются). Приятные кафешки, устричные ларьки. Кстати, впервые в жизни увидела диско-клуб с игровой комнатой для малышни. Прелесть! Курорт-то семейный. Еще с советских времен сюда отправляли на лето ребятню в лагеря. Те дети выросли и теперь приезжают сюда со своими детьми.

Как специально для нас на следующий день на море заштормило Фото: Оксана ЗУЙКО

Город оброс жилыми комплексами. «5 минут до моря», самая частая фраза на рекламных баннерах. Анапа может себе такую роскошь позволить — 42 километра песчаных пляжей и 20 - галечных.

- Так вы зачем на центральный пляж-то пошли? - смеется знакомый Оксаны айтишник Дима, он на лето релоцировался в Анапу. - Давайте к нам, на высокий берег.

Высокий берег Фото: Оксана ЗУЙКО

Так тут называют часть города на скалистом утесе. Атмосфера совсем другой жизни. Уютные коттеджи, небольшие отели. Никакой орущей музыки! Поют только цикады и гитарист на набережной.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Там в центре - привет 90-е. Многие любят такой отдых, скучают по тем временам. Это вы из мегаполиса, утомленные шумом. А люди из маленьких городков едут сюда оторваться, напиться разливного вина под шашлык, погорланить песни молодости, потолкаться на пляже. Ты, Дина, Гоа любишь? Поехали в Благовещенское, удивишься.

Какие-то 35 км и мы на малолюдном, длиннющем пляже. Точно, как я люблю. И волны потрясающие! А закат какой показывали тем вечером!

Закат на пляже в Благовещенском Фото: Оксана ЗУЙКО

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

Вокруг Анапы много симпатичных курортных поселков — Сукко, Утриш, Витязево. Кстати, последний взял курс на «все включено».

- Мы семьей всегда в Турцию ездили. Но в этом году цены там - космос, - рассказывает Алексей из Петербурга. - Турагент предложил Витязево, мы сначала фыркнули, но путевку взяли. 10 дней 120 тысяч рублей с питанием.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- На одного?

- На троих! Вот мы тоже удивились.

- И как вам?

- Очень! Кормят на убой. Пляж красивый. Все водорослями пугали, а мы их не видели. Я тоже помню Анапу начала 2000-х, совсем другой был город. А сейчас — научились наши!

Пляж в Витязево Фото: Оксана ЗУЙКО

Таких же отказавшихся от Турции туристов с тремя детьми, но из братской Белоруссии мы встретили в Благовещенском.

- На машине приехали из Минска. Отель нашли по интернету, номера приличные, пляж роскошный. И люди вокруг хорошие. Едим в столовых, на всю семью плотный обед 2 тысячи выходит. В Анапу ездили пару раз в парк аттракционов. Народу там, конечно, много. А здесь хорошо.

Фото: Оксана ЗУЙКО

«РИСЛИНГА» ЗА 300 «РЭ» НЕ БЫВАЕТ

Кстати, Анапа стала первым в России городом, где в генплане закреплены виноградопригодные земли.

- Будешь вино? - приходит в номер Оксана с пластиковой бутылью какой-то бурды. - Я купила на розлив тут за углом. Сказали, «Рислинг».

- Ты что! Выливай! Рислингом тут и не пахнет. Давай на винодельню сгоняем. Сама давно хочу попробовать российские вина.

Сгоняем - было громко сказано. 70 километров до села Молдаванское показались вечностью - пробки адские. Высокий сезон! Но одолели мы их не зря.

Зеленое виноградное море простиралось до горизонта Фото: Оксана ЗУЙКО

- Это что, Италия? - восхищается Оксана. - Или Франция?

Зеленое виноградное море простиралось до горизонта. А в центре - ресторан с уютным двориком. Долина «Лефкадия». Про вина отсюда я слышала еще в Москве от ценителей: «Попробуй», - говорили они. И вот я попробовала.

- Потрясающе! Роскошное даже. Сейчас не модно сравнивать с Европой, но я сравню — как в лучших шато Франции.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Сомелье расплывался в улыбке.

- У нас еще есть игристое.

- Дайте с собой! Я за рулем.

У меня на языке крутился вопрос: как это все возможно у нас тут, на Кубани? И кто это великолепие сотворил?

ВИНО, ДОМИНО И СТЕРЕОТИПЫ

Долго ответа ждать не пришлось. Михаил Николаев - старший (есть еще и младшие, его сыновья), владелец виноградников прогуливался неподалеку. Этот человек — легенда русского виноделия. Заработал миллионы в страховом бизнесе. А 20 лет назад приобрел тут земли, пригласил французских виноделов и взялся доказать всему миру, что российское вино может быть на уровне. И доказал, собственно. Вина долины «Лефкадия» до санкций экспортировались в Норвегию, Финляндию и страны Бенилюкса.

- Я сама, увы, из тех, кто в магазине выберет скорее не отечественное вино, - признаюсь я ему. - А как вы боретесь со стереотипами?

- Да, стереотипы есть. Мы (в России) долго делали плохое вино, особенно в 90-е. Это была катастрофа. И теперь есть прослойка людей, в основном родившиеся в 80-е, которые испытали те адские времена и теперь не пьют ничего российского. Миллениалы (родившиеся в 2000-х) уже с удовольствием пьют, они открыты, у них нет стереотипов. И есть старшее поколение, которое даже ностальгирует по российским винам. Я уверен, со временем и у нас будет как в Европе. Вы же в Италии никогда не увидите французского вина. А во Франции - итальянского.

Михаил Николаев с сыновьями Фото: Личный архив

- Для меня шок, что все эти розливайки до сих пор существуют. Литр винища по 300 рублей. И народ это пьет!

- Да, ужасная вещь, которую гордо именуют «домашним вином». Бурда на ароматизаторах, спирте и сахаре. Но наши люди уверены, что за дешево можно купить хорошее, настоящее. Но это невозможно. А еще знаете, что раздражает? Трудно представить, чтобы где-то в Европе или Америке юмористы пели песни: «Купи говно» про товары собственной страны. Мы деньги вкладываем, стараемся сделать качественное вино, сыр. А потом слышим такие песни!

Фото: Оксана ЗУЙКО

- А почему вы не купили виноградники где-нибудь во Франции. Многие так делали. Почему Кубань?

- В странах с винными традициями, типа Франции, Италии, вы не купите хорошую землю. Сам Ротшильд, богатейший человек, ждал 20 лет, чтобы купить участок премиального класса. За такой землей охота. А 44-я параллель, где мы сейчас, комфортна для винограда. В России же виноделие только зарождается. Я лично после нескольких лет поисков остановился именно на Долине Лефкадия. Благодатное место.

Вина на этой винодельне стоят не 300 рублей литр, конечно. Но вполне приемлемые — 700-900 рублей за бутылку. И при мне по акции люди закупались - 2100 рублей ящик.

- Это на весь отдых, - как-будто оправдывались они.

***

Вот такая она - Анапа - город контрастов. Хочешь будешь отдыхать как в 90-е. А хочешь — как в 2023. Мне в итоге понравилось. А Оксана вообще не хотела уезжать. Но нас ждал впереди город еще больших контрастов — Геленджик.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Первый отечественный электрокар «EVOLUTE I-JOY” предоставлен для экспедиции «КП» компанией «КЛЮЧАВТО».

И про водоросли.

То, что они бывают у берегов Анапы знает вся страна. Мы не видели, но на всякий случай спросили у эколога Вениамина Голубитченко.

- Сами по себе водоросли не опасны, они не кусаются. Но при большом скоплении в них можно запутаться и утонуть. Если говорить про зеленые водоросли, то их количество говорит о загрязнении воды. Они разрастаются в среде, насыщенной биогенными элементами. А грязная оно из-за того, что неочищенные стоки поступают прямо с берега, либо из рек. Зависимость прямая, чем больше людей на пляже, тем больше стоков, тем больше водорослей.