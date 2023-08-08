Причиной смерти переводчика Володарского стала сердечная недостаточность. Фото: Александр Саверкин/ТАСС

В позднем СССР было много хороших переводчиков видеофильмов, таких, чьи голос и стиль мгновенно запоминались. Но среди них Леонид Володарский, конечно, был самым ярким. Его голос обладал неповторимой гнусавинкой, такой, словно на носу у него прищепка (в народе гуляла легенда, что он действительно цепляет ее на нос, чтобы в КГБ никто не смог узнать его по голосу).

Журналисты и обычные люди замучали его вопросами про эту прищепку, и он почти в отчаянии говорил: «Дикция такая потому, что, черт возьми, нос у меня сломан!» Сначала нос ему разбили в мальчишеской драке, потом, когда ему уже было под тридцать, он попал под машину и получил дополнительные повреждения...

Биография Леонида Володарского

Рассказывая про драку, благодаря которой он обрел незабываемые интонации, Володарский называл себя шпаной. Преувеличивал, конечно. Он был из очень хорошей семьи: мать преподавала немецкий, отец — английский. И именно отец в раннем детстве начал учить Леонида языку. Быстро нашел способ его заинтересовать: мальчик любил приключенческую и детективную литературу, а в СССР ее издавалось не то чтобы много. Отец сказал ему: «Хочешь, у тебя этих книжек будет столько, что ты их не перечитаешь никогда? Вот научишься читать по-английски, у тебя этих книг будет полно». Это был достойный стимул. Юный Леонид с удвоенной энергией взялся за изучение языка, и вскоре прочитал свой первый роман Агаты Кристи, а затем принялся за бестселлеры Йена Флеминга о Джеймсе Бонде...

Он окончил институт имени Мориса Тореза, где преподавал отец. Но трудно вести речь о блате: во-первых, Леонид пришел в вуз с великолепным знанием языка, во-вторых, с первого дня был вынужден доказывать свое право в нем учиться («Ко мне было такое отношение: мы знаем, чей ты сын, но давай посмотрим, что ты сам из себя представляешь»). Он стал переводчиком-синхронистом, а потом начал переводить фильмы на кинофестивалях. А потом — на закрытых просмотрах для элиты. Он даже стал личным переводчиком гендиректора «Мосфильма» Николая Сизова, фанатично обожавшего зарубежный кинематограф. Бывало, что переводил и для других высокопоставленных товарищей: вспоминал, например, как в Генпрокуратуре состоялся специальный просмотр «Крестного отца».

Ну, а начиная с 1979 года, его голос стал звучать на кассетах VHS с разными интересными голливудскими фильмами («Носорог людей бодает, две серии!», как говорила Нонна Мордюкова в «Вокзале для двоих»). Сперва эти кассеты были развлечением для очень богатых людей, но вскоре, с появлением видеосалонов, голос Володарского узнал весь СССР.

За один фильм он получал гонорар в 25 рублей. Рекордом были семь фильмов, переведенные в течение суток («Я часов шестнадцать подряд работал!») Вспоминал, что фильмы записывали в Эстонии, где можно было поймать передачи финского телевидения (голливудские картины шли там с субтитрами). Вопреки сплетням, Володарского никто не преследовал за переводы картин: он ведь не занимался торговлей кассетами. Хотя периодически он привлекался в качестве свидетеля, - в советские времена порнографией могли счесть даже упомянутого «Крестного отца» за одну-единственную короткую сексуальную сцену, а обвинение в распространении порнографии тянуло года на три колонии.

У Леонида Вениаминовича было несколько табу: например, никогда не переводить настоящее порно, никогда не использовать матерные выражения при переводе английской нецензурной ругани. В каждом втором интервью он приводил примеры: говорил, что слово Fuck! можно перевести на русский вполне приемлемым «Твою ж мать!», а французское Merde! (буквально - «Дерьмо!») - как «Зараза!» «Зачем употреблять слово «факап», когда есть слово «провал»? - искренне изумлялся он. Словом, как мог, боролся за чистоту языка.

Когда эпоха пиратских VHS стала отходить в прошлое, Леонида Володарского не забыли, - но его незабываемый голос чаще всего использовали для ностальгической стилизации. Он перевел для НТВ сериал «Клиент всегда мертв», читал закадровый текст в видеоиграх и телефильмах, вел радиопередачи, озвучил «Неудержимых» - фильм, в котором Сильвестр Сталлоне собрал потрепанных героев боевиков 80-х... В общем, от недостатка работы не страдал.

Всего за свою жизнь он перевел несколько тысяч картин, и вывел золотую формулу: «Семь из ста фильмов были шедеврами, еще семь — просто хорошими, а все остальное — полная ерунда».

Причина смерти Леонида Володарского

Сообщается, что в последнее время Леонид Вениаминович часто болел. Незадолго до смерти у него началась пневмония. Он попал в больницу имени Виноградова, там его состояние быстро ухудшилось, и 7 августа он скончался. По предварительным данным, причиной смерти Володарского стала сердечная недостаточность.