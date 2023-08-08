Как мумия режиссера Джимбиновой два года пролежала в пустой квартире: соседи рассказали страшные подробности

Соседи объяснили, почему умершую режиссера Джимбинову два года никто не искал

Юго-запад. Кирпичная восьмиэтажка в самом конце Университетского проспекта. Дальше начинается элитная Мосфильмовская улица. Впрочем, в 1960-х, когда строились эти дома, квартиры на Университетском тоже считались вполне себе крутыми. Да и сейчас цены на квадратные метры здесь ого-го. Потолки под три метра. Зеленый район. Рядом - МГУ и Воробьевы горы.

Пятый этаж. Дверь направо. Замочная скважина опечатана полицией.

За этими дверями больше полутора лет пролежало тело известного театрального режиссера Светланы Джимбиновой. Женщина, по оценкам судмедэкспертов, умерла еще в начале 2022 года. Но до недавнего времени никто о ней не вспомнил, никто ее не хватился.

ОСОБЕННЫЙ ДОМ

Джимбинова, напомним, в 1960-1980-х была известна своими постановками в театре Вахтангова. Затем ушла на пенсию и в последнее время вела затворнический образ жизни. - Наша семья переехала в этот дом в 1973 году и Джимбиновы здесь уже жили, - рассказывает KP.RU одна из соседок, пожилая женщина, попросившая сохранить анонимность. - Изначально эта трешка принадлежала отцу Светы...

Кирпичная восьмиэтажка в самом конце Университетского проспекта. Фото: Александр РОГОЗА

Бембя (Бем) Джимбинов - ученый-востоковед, работал в Институте народов Азии Академии наук СССР, Народный поэт Калмыцкой АССР. Скончался в 1986 году - примерно в то же время Светлана Бемовна (которую многие называли на русский лад Борисовной) ушла из театра. К слову, в квартире напротив Джимбиновых когда-то жила родная тетя знаменитого актера Алексея Баталова. И он, говорят, здесь бывал. Позже квартиру несколько раз перепродавали. Сейчас там семья квартирантов.

- Света ни с кем особо не общалась, - продолжает моя собеседница. - Нет, она не была недружелюбной. При встрече мы здоровались. Но дружеских отношений ни с кем не водила.

«ЗАПАХА НЕ БЫЛО»

Женщина рассказывает, что Джимбиновой недавно хватилась именно она и еще две соседки.

- Дело в том, что я несколько лет жила в другом районе Москвы - ухаживала за больной сестрой. А тут возвращаюсь - вижу, что у Светы в дверях много-много долговых квитанций. Будто ни за свет, ни за коммуналку она давно не платит.

По словам соседки, на Светлану Бемовну это не было похоже. Ее все знали, как человек очень ответственного.

- В общем, это было странно. Но я еще подумала, что Света у брата гостит. (Станислав Бемович - известный литературовед, кандидат филологических наук, преподавал в Литинституте и ВГИКе, - Авт.). Она до этого часто говорила: уехала к брату. Но когда я увидела ворох бумаг в двери и в почтовом ящике, полезла в интернет искать контакты брата. И вдруг увидела, что он умер еще в 2016 году! Тут мне не по себе стало. Так где же Света? Женщина с подругами обратилась сначала к участковому. Тот женщин отфутболил: у меня, мол, нет полномочий вскрывать квартиру, пишите на сайт МВД. Послали коллективное заявление. Вот тогда и приехали сотрудники полиции, вызвали МЧС, чтоб вскрыть замок и обнаружили внутри мумифицированное тело хозяйки.

- Спрашивала у соседей: никто ведь никогда даже запаха не чувствовал! - охает моя собеседница. - Даже после вскрытия двери стояла рядом - ничего!

В полиции уточняют, что смерть Светланы Джимбиновой совершенно точно носила некриминальный характер - дверь была закрыта на внутренний замок изнутри. Причину смерти должны назвать судмедэксперты.

- Сейчас я больше всего переживаю, кто будет Свету хоронить, - говорит соседка. - Хотелось бы, чтобы это было достойно. Надеюсь, представительство Калмыкии возьмет это на себя. Известно, что отец и старший брат Светланы Джимбиновой похоронены в колумбарии Донского кладбища Москвы.

Пятый этаж. Дверь направо. Замочная скважина опечатана полицией. Фото: Александр РОГОЗА

ДОЛГ НА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Удивительно и другое. Пожилая женщина долгое время не оплачивает коммуналку. Управляющая компания упорно рассылает ей долговые квитки - почтовый ящик, говорят, буквально распух от бумажек (сейчас его уже почистили). Долги превышают 150 тысяч рублей. УК подает в суд и денежки для погашения долга начинают ежемесячно сниматься с пенсии 82-летней Джимбиновой.

Которая на этот момент уже давно мертва. Но по документам как будто живет. И никто из этих бумажных людей ни разу не поинтересовался: а существует ли эта женщина преклонного возраста физически?

В конце 1980-х у группы «Наутилус Помпилиус» была известная песня: «Мы живем в городе братской любви. Нас помнят, пока мы не платим за свет». С намеком, что пока ты должен - будут ходить и выбивать, из под земли достанут. Но в наш век цифровизации и электронных платежей эта истина уже совсем неактуальна...

ВОПРОС - РЕБРОМ

Чьей вдовой была погибшая женщина?

Во многих источниках указывается, что Светлана Джимбинова была второй женой многолетнего главного режиссера театра имени Вахтангова, лауреата трех Сталинских премий Рубена Николаевича Симонова. Мужчина был на 41 год старше, а пришедшая в театра в возрасте 25 лет девушка стала его музой. Но в 1968-м маэстро скончался в возрасте 69 лет.

Однако родные Симонова эту связь отвергают.

Спрашиваю у жильцов дома на Университетском проспекте, была ли Светлана Джимбинова замужем.

- По крайней мере соседи знали, что она вдова Рубена Симонова. Джимбиновы об этом на каждом углу не кричали, конечно, но разговоры такие ходили. Я уж не знаю, была ли Света с Симоновым зарегистрирована. Но не называли его вдовой. Позже я мужчин в этом доме на видела.