Новый телесезон: Роза Сябитова из «Давай поженимся» нашла подработку на другом канале, а Юлий Гусман ушел из жюри КВН

«Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым пока не будет в эфире. Но в перспективе возможны выходы специальных (разовых) выпусков. Однако Борисов не остался без работы Фото: Соцсети

Телеканалы готовятся к новому телесезону, который стартует с сентября. Рассказываем об интересных премьерах и ожидаемых возращениях известных телепроектов.

Первый канал

Будет премьера музыкального телешоу со звездами. «Перепой звезду» - передача, которая должна заинтересовать зрителей интригой и участием известных артистов и вокалистов из народа. Подберут представителей разных профессий, они будут петь на сцене дуэтом со звездами – с кем именно узнают на середине песни, когда знаменитость выйдет на сцену. Оценки ставит жюри.

Вернется на экраны телешоу «Давай поженимся!» после полутора лет отсутствия в эфире. Уже отсняли передачи на полтора месяца вперед. Пока обновили декорации, а сюжет без перемен – ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова пытаются подобрать пару холостякам и холостячкам.

Роза Сябитова с сентября будет сразу в двух телешоу: «Давай поженимся!» на Первом канале и «Сердце Клавы» на «Пятнице!», где будет искать жениха певице Клафе Коке Фото: соцсети

Съемки КВН на новый телесезон в разгаре. Недавно завершились съемки программы «Голосящий КиВиН 2023»: ведущим был Александр Олешко, жюри – дирижер и композитор Сергей Жилин, телеведущая Алла Михеева, летчик-космонавт Олег Новицкий, актер Дмитрий Хрусталев, певица Люся Чеботина. В августе снимут еще 2 спецвыпуска высшей лиги КВН, которые покажут в сентябре. Фанаты игры уже шутят в соцсетях, что постоянного члена жюри Юлия Гусмана заменили Люсей Чеботиной. Люсю пригласили на игру один раз. Но Гусмана не было и не будет и на съемках полуфинала осенью и финала зимой. Так как Юлий Соломонович с женой переехал жить к дочери (в ее дом) в Нью-Йорке – проводит время с внуками, лечится после неудачного падения, бывает «наездами» в Москве (недавно прилетал на съемки в новой картине Кончаловского).

«Россия»

Через две недели начнутся съемки 5-го сезона телепроекта «Ну-ка, все вместе!» - желающие смогут попасть в массовку. Николай Басков, Сергей Лазарев, множество звезд и вокалисты из народа – по традиции будут много петь, шутить, «жюрить». Эфиры уже в сентябре.

8 августа начались съемки нового сезона телешоу «Жизнь и судьба». Летом передачи шла в повторах. Гостями студии становятся звезды, а интервью у них берет Борис Корчевников. Можно попасть на съемки шоу и даже получить за работу в массовке небольшой гонорар – 650 рублей.

«Пятница!»

Отснят и готов к запуску романтический проект «Сердце Клавы». Женихи с разным социальным статусом будут на показ добиваться руки и сердца холостячки – певицы Клавы Коки. Проект ведут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов. Полтора месяца звезда будет ходить на свидания, женихи станут готовить ей завтраки и ужины, удивлять талантами и поступками. Год назад в таком же телепроекте участвовала Анастасия Ивлеева. Непросто поверить в искренность всех участников процесса, но подобные шоу получаются яркими. То, что к проекту присоединилась Сябитова добавит шоу возрастных зрителей, свахе самоуверенности не занимать: «Влюбить человека - чисто технический вопрос. Существуют определенные законы и правила сватовства, я тринадцать книг на эту тему написала. Хотелось бы в идеале закончить наш проект помолвкой, и это возможно».

ТНТ

Готовится к эфиру пятый сезон телепроекта «Звезды в Африке». Ведущие проекта не поменялись – Ольга Бузова и Михаил Галустян. А участники летали в Африку новые – в конкурсах и испытаниях на этот раз были замечены Влад Топалов, Оскар Кучера, Елена Борщева, Юлия Топольницкая, Михаил Стогниенко, Александр Пташенчук и другие.

Новое юмористическое шоу называется «Лига городов» - комики из России и стран СНГ будут бороться за 10 миллионов рублей и звание самой смешной команды сезона. Проект телеканала ТНТ и компании АМиК (А. Маслякова). После кастинга и просмотров по нашим городам и городам СНГ отобрали 62 команды для телевизионного этапа шоу. В проекте участникам будут помогать наставники - Сергей Светлаков, Марина Кравец, Алексей Щербаков, Артем Калайджян.

НТВ

В седьмом сезоне вокального конкурса «Ты супер!» примут участие 20 новых конкурсантов и 30 участников из прошлых сезонов. Это дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях. Дети поют, соревнуются, а члены жюри оценивают их выступления.

Появится новое тревел-шоу «Попутчик» с ведущим Тимуром Родригезом. Артист путешествует по разным городам и странам с попутчиком, которого выбирают путем кастинга. Тимур и его не звездные попутчики покажут достопримечательности разных интересных мест нашей страны и не только.

P.S. Вопреки слухам ток-шоу «Пусть говорят» не вернется в эфир Первого канала. Однако ведущий проекта не сидит без работы. Дмитрий Борисов последние 8 лет трудится генеральным продюсером компании «Первый канал. Всемирная сеть», главным редактором каналов «Дом кино», «Победа», «Музыка Первого» и других.