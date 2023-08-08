Зеленский произнес самую глупую речь в своей жизни

Cвои таланты тактика и стратега Зеленский раскрыл перед пулом преданных ему журналистов Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский (извините, без имени, нормальное он испохабил своей персоной), как оказалось, такой воин, что ого-го. И его явно не хватает на линии соприкосновения. Именно этим фактором, скорее всего, можно объяснить, что украинский наступление до сих пор не может ничем похвастать.

Видели ли вы, как можно и подчеркнуто размашисто он подписал ракету "воздух-земля", которую ему по-братски, но за деньги прислал его воздыхатель Эммануэль (из Франции)? Как Зеленский там начертал "Славу Украине"! Никто так бы не смог, а он сумел.

Потом он даже посидел в кабине Су-24, который полетел с этой ракетой. Нет, сам Зеленский не полетел, конечно, ему надо Украиной рулить, но как он вдохновил пилота, севшего в свое кресло, ощущая тепло президентской задницы! Потрясающая самоотдача, скажу я вам. А если Зеленский в это время еще и вообразил себя в полете, сопровождая свой воображаемый вылет на "боевые" всякими звуками "дыщ-дыщ-дыщ" или "пиу-пиу", то понятно, что русские должны были разбежаться сразу после публикации этих кадров.

Вообще-то, когда супруга Зеленского рассказывала, как их сын играет в солдатиков, у меня закралось стойкое подозрение, что, вывозя ребенка за границу, Олена Зеленская солдатиков забыла в Киеве, и теперь в них играет мистер Президент. Иначе трудно объяснить, чему он так радовался, когда ему дали очки виртуальной реальности и посадили якобы на виртуальный симулятор полета на F-16. Правда, злые языки говорят, что это был не настоящий авиасимулятор, а навороченный "Плэйстейшен". Но это завистники. Потому что Зеленский даже сбил российский Ту-95.

Виртуально, конечно. Ни один из настоящих Ту-95, Ту-160, Су-34 и прочих летательных аппаратов и даже российских беспилотников, как пишут в голливудских фильмах, при съемках не пострадал, но каков символизм этой картинки! Сидит, руками-ногами двигает, рычит (или похрюкивает, не разобрать). Одним словом, настоящий ас!

После такого погружения в военную тематику Зеленский, безусловно, не мог не обнаружить в себе талантов военного тактика или даже стратега, хотя, если верить Википедии, является рядовым солдатом (Википедия, конечно же, врет, как Михайло Подоляк из команды Офиса президента Зеленского, потому что Зеленский: а) не служил, и б) четырежды откосил от армии, когда ему приходила повестка, приглашавшая его стать солдатом в АТО, а у него в это время были съемки в России). В общем, свои таланты тактика и стратега Зеленский раскрыл перед пулом преданных ему журналистов, которые, высунув языки, старательно записывали за ним каждое слово, как будто уже писали военные мемуары нового украинского Наполеона.

- Контрнаступление - это когда армия наступает, а не отступление назад, - объявил Зеленский журналистам, явно вдохновившимся таким высоким и широким полетом мысли главы государства. Зеленский подумал и добавил. - Это важный плюс. Инициатива в руках Украины.

- Очень сложно, - подумал он и повторил важнейшую часть своего выступление, а то вдруг они тупые и не поняли, как ему приходится тяжело. - Когда у тебя дефицит вооружения.

- Все это очень сложно, - повторил и уточнил он снова. - Я просто знаю, что нам сложно. Но я точно знаю, что русским еще сложнее. В наших глазах – усталость, а в их глазах - страх.

Ошарашенные журналисты явно уходили с этой встречи, интеллектуально обогащенные по самое не балуйся. Им явно будет нелегко продираться через спутанные мысли украинского президента и выискивать в них какой-то смысл, который надо будет донести до читателей и зрителей-слушателей. Тем более, что он опять все перепутал – у кого в глазах страх, а у кого – усталость.

Похоже, что и заседание своей Ставки со своими генералами он проводит в таком же стиле. Правда, в таком случае ее уместнее называть не Ставкой, а ставком (небольшим деревенским прудом, обычно со стоячей водой).

Хотя про "контрнаступ" вроде бы все рассказал правильно. Пусть в Киеве уже и пошли разговоры про существование "отрицательного контрнаступа". Но об этом он расскажет журналистам через неделю-другую.