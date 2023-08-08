Как американский астронавт усыновил двух русских мальчиков, а якутский борец выиграл схватку с алкоголем

«Союз-Аполлон: сила притяжения» - история не только знаменитой стыковки американского и советского космических кораблей, но и трогательной дружбы двух космонавтов — Алексея Леонова и Томаса Стаффорда

В Выборге, помимо конкурса игрового кино, есть конкурс неигрового. И там тоже показывают любопытные (хотя зачастую весьма традиционные) картины. Например, «Мельников» Марии-Марины Мельник — очень бойкий рассказ о творчестве выдающегося архитектора-авангардиста, — представляет собой в том числе виртуальную экскурсию по его знаменитым зданиям, прежде всего — цилиндрическому дому в Кривоарбатском переулке. Это увлекательное кино облагородит канал «Культура», если будет на нем показано, но каких-то новых горизонтов в документалистике не откроет.

То же касается и ленты «Союз-Аполлон: сила притяжения», которая как родная смотрелась бы на Первом канале. Это история не только знаменитой стыковки американского и советского космических кораблей, но и трогательной дружбы двух космонавтов — Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Последний мечтал о сыне, и уже пожилым человеком решился усыновить двух мальчиков из российского детского дома, в чем Леонов оказал ему всю посильную помощь. Леонова Стаффорд называл братом, и видно, что это не пустые слова. Внук, рожденный его дочерью, получил имя Эндрю Алексей. А когда у самого внука появится свой сын, он будет называться Эндрю Алексей II (по крайней мере, Стаффорд, которому сейчас 92 года, очень на это рассчитывает).

Сергей Дебижев в картине «Город золотой» более склонен к экспериментам: речь в картине идет о знаменитой пластинке «Лютневая музыка XVI-XVII веков», на которой впервые прозвучала «канцона Франческо да Милано». Потом поэт Анри Волохонский написал на нее текст, - и получилась песня «Город золотой», которую страна услышала в «Ассе» в исполнении БГ*. На самом деле, никакой Франческо да Милано эту музыку не сочинял: ее автор — Владимир Вавилов, композитор, гитарист и лютнист, любивший мистификации.

Почти всю информацию о Вавилове, которая появляется в этом фильме, можно почерпнуть и в «Википедии». Дебижева больше волнует не история трюка с музыкой будто бы XVII века, а рассуждения на эту тему Андрея «Рюши» Решетина, музыканта, экс-скрипача «Аквариума», исследователя музыки эпохи барокко. За кадром излагается теория, что пластинка «Лютневая музыка XVI-XVII веков» погружала слушателей в «удивительное состояние сознания», «обладала таинственным эффектом», порождала сложносочиненные мечты и чуть ли не служила натуральным анальгетиком, облегчающим зубную боль. (Кажется, это тоже своего рода мистификация, напоминающая о романе и сериале «Библиотекарь», - там советские книжки наделяли читателей суперсилами). Но в «Городе золотом» много серьезных и очень любопытных рассуждений о тайнах музыки, сопровождающихся волшебным, без шуток, видеорядом — Сергей Дебижев всегда был мастером изображения.

В конкурсе игрового кино тем временем показали якутскую «Схватку» - историю о взлете и падении Вячеслава Карпова, ставшего в 1965 году чемпионом СССР по вольной борьбе. Впереди, казалось, маячила Олимпиада, но все сложилось совершенно по-другому: Карпов, потерявший близких людей и рассорившийся с тренером, стал алкоголиком и совершенно пропащим человеком. История о медленном и упорном саморазрушении венчается возвращением героя к бодрой активной жизни и долгой чередой финальных титров, из которых можно узнать, что Карпов, когда пришел в сознание, стал чемпионом по шашкам.

Ну, а одним из самых обсуждаемых фильмов игрового конкурса стала «Блондинка» Павла Мирзоева — экранизация вышедшей в 1984 году киноповести Александра Володина. Действие перенесено в наши дни, героиня стала актрисой из маленького погорелого петербургского театра, в который абсолютно никто не ходит, - на постановки не удается продать ни одного билета. У Иры (великолепная Дарья Жовнер) роман с главным режиссером (Евгений Цыганов); он с ней спит, но ее не любит (непонятно, кого и что он вообще любит), а для нее он — пуп земли. Впрочем, таким же пупом для нее являются театр и актерская профессия — ради них Ира готова на все. История о мучительных, абьюзивных (как сейчас принято говорить) отношениях разрешается самым счастливым образом — героиня, перекрасившись в блондинку и осознав, каким *****ом является любовник, обретает внутреннюю свободу и весело колесит по Петербургу на велосипеде, чего и вам желает.

*признан иноагентом.