В каждом регионе свой уровень зарплат, хотя речь идет именно о бюджетном финансировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на брифинге в Уфе, заявил, что в отрасли «с 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда». Какие именно изменения произойдут, министр не уточнил.

Новая справедливая система зарплат для медицинских работников

Очевидно, что речь идет о переходе на единую систему оплаты труда, которая уравнивала бы ставки врачей в разных регионах страны. Сейчас, выполняя одну и ту же работу, медсестры и врачи в Биробиджане, Владимире, Санкт-Петербурге и Москве получают совершенно разные суммы. В каждом регионе свой уровень зарплат, хотя речь идет именно о бюджетном финансировании. Естественно, из менее богатых регионов специалисты мигрируют в более зажиточные. Но кто-то ведь должен лечить людей и в глуши?

В июне 2021 года Владимир Путин заявил о необходимости новой, более справедливой оплаты труда работников здравоохранения. Ожидалось, что при переходе единый базовый оклад средний заработок в отрасли вырос бы как минимум вполовину. Но этот переход был отложен на 2025 год.

- Сегодня у нас полный хаос в оплате труда медицинских работников, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. - Это отдано на откуп региональным властям. Захочет регион - установит оклад, допустим, врачу, 8 тысяч или 12 тысяч рублей. А захочет - врачу той же специальности 30 тысяч. Или медсестре оклад - 3 тысячи, и 15 тысяч, если область побогаче. И вот такой оклад в отрасли и будет. Еще есть северные надбавки, климатические, природные, в особых условиях, уральские, сибирские, Крайнего Севера. Есть компенсационные надбавки, стимулирующие, они тоже разные.

Да, существуют рекомендации федерального центра по уровню оплаты труда, но они зачастую не выполняются. В результате у нас врач или медсестра, работающие по единым медицинским стандартам, по единому порядку оказания медицинской помощи, получают в разных регионах зарплату, отличающуюся в разы. А между Москвой и менее развитым, более бедным регионом – разница доходит до десяти раз.

Как изменятся зарплаты врачей при новой системе

- По новому стандарту, получается, если это, допустим, операционная медсестра, то в Москве, в Ижевске, в Великом Новгороде, в Калининграде и Владивостоке она будет получать одну и ту же базовую ставку?

- К сожалению, на это правительство пока не решилось. Вместо «базового оклада» ввели некую расчетную величину. Самая минимальная - 13 тысяч для санитарки в беднейшем регионе. На нее уже начисляются коэффициенты региона по медианной зарплате. Выстраивается шкала. Между Курганской областью и Москвой разница в окладах должна достигать три раза. Хотя мне по-прежнему непонятно, почему врач, живущий в более сложных условиях, в менее привлекательной с точки зрения инфраструктуры и климата местности, должен получать меньше, чем врач в столице?

- То есть медики по-прежнему недовольны?

- Эта система все равно лучше, чем то, что творится сейчас. По тем цифрам, которые назывались предварительно, зарплата должна вырасти в разы в наименее богатых регионах. Медики эту систему ждут!