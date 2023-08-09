Как похудеть на арбузах и вишне: Большая таблица пользы и калорий ягод

Красная смородина богата витамином А, очень полезным для зрения. Фото: Shutterstock

Всем известно, что самые полезные - те овощи, фрукты и ягоды, что выросли в том же регионе, где вы родились или живете сейчас. То есть родные смородина-малина, которые вовсю поспевают, уже почти отошедшая клубника, но еще вовсю цветущая ремонтантная земляника. Чистая радость - ешь, набирайся витаминов на зиму впрок и худей!

ЗАПАСТИСЬ ВИТАМИНАМИ

- Наесть витамины про запас нельзя. Зато можно их заготовить, например, заморозить - большинство замороженных ягод и фруктов ишь незначительно уступают в пищевой ценности свежим, - говорит врач педиатрического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Лусине Авакян. - Самое главное - не заменять ягодами и фруктами основные приемы пищи ребенка, ведь в его рационе должны присутствовать все группы продуктов. А вот дополнительно 200 граммов ягод и фруктов можно и нужно есть малышу старше трех лет каждый день.

Что в ягодке моей? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как правильно есть черешню и смородину

Но похудеть-то со вкусом можно?

- В целом за лето реально потерять на ягодной (арбузной) диете несколько килограммов, - считает член Национальной ассоциации диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но только при грамотно составленном рационе!

Ягоды или фрукты на завтрак в чистом виде не так уж хороши, несмотря на витамины и клетчатку, - предупреждает эксперт. - Полезно их сдобрить нежирным йогуртом или кефиром или 5-процентным творогом с горстью льняного семени или кедровых орешков, чтобы углеводы всасывались медленнее и дольше держали уровень сахара крови на одном уровне. Тогда чувство сытости сохранится дольше.

Вот она какая, баба- ягодка! Фото: Shutterstock

Вкусный коктейль для разгрузочного дня

Он легкий, но при этом достаточно сытный.

Один литр нежирного питьевого йогурта без сахара и добавок.

400 граммов любых ягод (не забудьте вытащить косточки из вишни или черешни).

300 - 400 граммов нежирного 5% творога.

Перемешайте в блендере в однородную смесь, разделите на 4 - 5 приемов и пейте в течение дня. Разгрузочных дней в неделю может быть 1 - 2.

Кому такое не подойдет: людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, с высоким уровнем сахаров в крови (лучше посоветоваться с лечащим врачом).

Полезное меню Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Не забывайте про калории!

В каждой сезонной ягодке содержится масса всего неоспоримо полезного, помогающего нам быть красивее и здоровее. Конечно, в любых ягодах много витаминов, микро- и макроэлементов (в первую очередь витамина С). И порой достаточно 30 - 50 граммов ягоды (например, красной или черной смородины), чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С.

Но ягоды калорийны! Да, в большинстве из них в 100 граммах примерно 40 ккал. В сезонных бахчевых и того меньше. Но кто же их ест граммами? Особенно сладкие ягоды. Специально для вас мы перевели калорийность в килограммы (см. таблицу), чтобы стало понятнее - не так уж безобидны низкокалорийные ягодки.

Поэтому эндокринолог, к. м. н. Зухра Павлова, автор книги «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда», настоятельно рекомендует съедать порцию ягод - не более стакана - после обеда или завтрака. Этого более чем достаточно, чтобы получить витамины и клетчатку.

Кроме того, не забывайте, что большое количество ягод способно спровоцировать изжогу, метеоризм, иногда диарею.