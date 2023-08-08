Герой спецоперации «Z» сержант Касимов вынес из-под обстрела раненых товарищей

Сержант Анвар Касимов и старший сержант Роман Гвоздецкий

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе!», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец советовал: «Сам погибай — товарища выручай!». Еще воинам русским воинам русский полководец советовал: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага».

РАЗМИНИРОВАЛ РУБЕЖ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Старший сержант Роман Гвоздецкий

«Старший сержант Роман Гвоздецкий, вместе с вверенной ему саперной группой, выполнял задачи по разминированию позиций, оставленных украинскими боевиками при отступлении. Продвигаясь по поселку, Роман обнаружил заброшенное здание, используемое ранее боевиками в качестве долговременной огневой точки. Часть помещений и прилегающая к дому территория были заминированы с применением самодельных взрывных устройств и противопехотных мин. Группа Романа приступила к обезвреживанию взрывных устройств. Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, предпринял попытки прорваться в поселок и закрепиться в нем и приступил к обстрелу населенного пункта силами ствольной артиллерии. Невзирая на угрозу собственной жизни, Гвоздецкий со своей группой, работая в тяжелых условиях, не прекратили выполнение боевой задачи и разминировали здание жилого дома и всю прилегающую территорию. Очищенное от взрывных устройств здание, расположенное на выгодном участке местности, в бою было использовано российскими военными как огневая точка. Прицельный огонь пулеметного расчета, развернутого в заброшенном здании, сковал действия противника и заставил его отступить с потерями. Благодаря грамотным действиям старшего сержанта Романа Гвоздецкого и слаженной работы саперной группы в общей сложности в зоне проведения СВО было обезврежено более 1500 взрывоопасных объектов. Старший сержант Гвоздецкий лично обезвредил более 200 взрывоопасных объектов».

ВЫНЕС ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА РАНЕНЫХ

Сержант Анвар Касимов

«Мотострелковый взвод, в составе которого сержант Анвар Касимов выполнял боевые задачи, вел оборонительные бои с многократно превосходящими силами украинских боевиков. Противник при поддержке артиллерии и авиации предпринял попытку прорыва линии обороны наших войск для захвата важного населённого пункта и атаковал позиции на участке ответственности группы Касимова. После очередного артиллерийского удара Анвар заметил нескольких военнослужащих, получивших тяжелые осколочные ранения и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерией. Рискуя собственной жизнью, Касимов подобрался к раненым, оказал им первую помощь, после чего вынес их в безопасное место, чем спас их жизни. Убедившись, что пострадавшие военнослужащие находятся вне зоны поражения вражеской артиллерии, сержант Анвар Касимов вернулся на позиции и продолжил вести бой с противником. По итогам боя враг, понеся потери, отступил».