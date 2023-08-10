Алла Пугачева получила лицо инопланетянки: Жуткие последствия новой пластики

Певица продолжает «омолаживать» лицо. Фото: СОЦСЕТИ

Каждый выход в свет Аллы Пугачевой, которая покинула страну после начала СВО, привлекает к себе внимание. Но визит певицы на юрмальский фестиваль Лаймы Вайкуле у многих вызвал просто шок. Причем дважды.

Во-первых, эта музыкальная тусовка не столько светское мероприятие, сколько политическое. Вайкуле заранее сообщила, что часть выручки пойдет на финансирование ВСУ. И появление здесь Пугачевой в качестве почетного гостя - четкий ответ на давний вопрос: «С кем вы, мастера культуры?»

Во-вторых, публику поразили черты лица АБ: натянутая кожа, изменившаяся форма губ и глаз. «От ненависти к России перекосило!» - горько усмехнулись комментаторы в сети. Но, конечно, все гораздо прозаичнее.

Ресурс кожи исчерпан

- Мы видим свежую пластику. И судя по состоянию кожи, певица делала подобные операции не раз, - рассмотрев юрмальские снимки Аллы Пугачевой, делится с «КП» мнением косметолог Татьяна Баллирано. - В таком возрасте ресурс кожи исчерпан, и результаты новой пластики очень заметны. А еще тут была коррекция филлерами (инъекции препаратов для разглаживания морщин и придания лицу объемов). Эти «уколы красоты» тоже могут при неправильной дозировке давать такие бугры и неровности кожи, как у Пугачевой.

- Заметно сильное растяжение тканей, лицо стало неестественным, вид инопланетянки! Как раз из-за растяжения тканей у певицы визуально увеличился размер рта и глазных щелей, - считает эксперт.

Стареть красиво?

Еще 15 лет назад Пугачева призналась, что доктора запретили ей делать пластику.

- Я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций, - кокетничала артистка.

- А десять лет назад, когда Алла ставила стенты на сердце, врач не просто запретил ей делать новую пластику, он даже обзвонил нескольких московских пластических хирургов, предупредил их, чтобы они отказывали Пугачевой в операции. Мол, с такими проблемами с сердцем ей противопоказан общий наркоз, она просто не переживет очередное вмешательство, - рассказывали KP.RU знакомые Пугачевой.

Жену сопровождал иноагент Галкин. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним: в 2010 году АБ делала стентирование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерии. А до этого - две операции на сердце в Медико-хирургическом центре имени Пирогова. В интервью KP.RU Пугачева рассказывала, что ушла со сцены из-за проблем со здоровьем:

- Врачи после операции на сердце запретили мне волноваться, нервничать. Вы же не хотите, чтобы мне стало плохо на сцене?

Три года назад певице снова пришлось лечь на больничную койку: сердечный приступ. Артистке поставили еще один стент в НИИ имени Вишневского.

Но, видимо, несмотря на все предупреждения врачей, «красиво стареть» Пугачевой не хочется. И она отчаянно пытается скрыть приметы возраста, рискуя жизнью. Но как ни натягивай кожу на скулах и на лбу, все четче проступает другое лицо Пугачевой. Лицо человека, каждым своим новым поступком предающим родную страну.