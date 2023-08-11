"Ее тело было холодным и твердым, как мясо из морозильника": Девушка окоченела на лютом морозе, а потом чудом ожила

Сейчас Джин уже за 60, и она живет обычной жизнью.

Чем неспокойнее времена, тем больше хочется верить в чудеса. Как иначе объяснить внезапное воскрешение в интернете уже, казалось бы, совершенно забытого случая? История Джин Хиллиард, или американской снегурочки, как ее называют в соцсетях, оказалась среди лидеров по репостам за последнее время.

В ботиночках и легком пальтишке

Вечером 20 декабря 1980 года 19-летняя Джин Хиллиард возвращалась домой после вечеринки у друзей. Было еще не поздно, но очень ветрено и морозно: температура опустилась до минус 22 ºС. Это известно точно - записано в протоколе.

Джин с родителями жила в сельской местности - недалеко от городка Ленгби. Это в штате Миннесота - самом северном в США. Он известен своими обширными лесными массивами, прериями и озерами. Летом тут жарко, зимой холодно. В 1996 году, к примеру, метеорологи зафиксировали - 51 ºС.

На девушке было легкое пальтишко, на ногах - демисезонные ботиночки. С собой, правда, были варежки. Оделась не по погоде, потому что поехала на машине: родители дали свою. На ней и возвращалась. Но на заснеженной проселочной дороге, проходившей по территории индейской резервации, машину занесло на обочину. Автомобиль застрял и заглох.

До родительского дома было далеко, но примерно в пяти километрах находился дом знакомого семьи - Уолли Нельсона. Туда Джин и направилась. Дошла и... потеряла сознание почти у самого крыльца. Пролежала всю ночь в снегу. Около 7 утра Нельсон нашел ее тело.

Позже эксперты подсчитали, что девушка пролежала на морозе не менее шести часов.

Градусник не показывал температуру

Нельсон погрузил Джин в свою машину - положил, как бревно, на задние сиденья по диагонали. И отвез в местную больницу.

- Ее тело было холодным и совершенно твердым. Как мясо из морозильника, - вспоминал доктор Джордж Сатер, принимавший девушку.

Конечности мисс Хиллиард не сгибались. А градусник не показывал температуру: его шкала была рассчитана на жар, а не на холод. Пульс не прощупывался. Глаза были открыты, на свет не реагировали. Вообще не двигались. Лицо было пепельно-серым.

- Первое впечатление: перед нами труп, - рассказывал доктор, - но вдруг мы услышали слабый стон, потом различили сердцебиение. Только очень медленное - 12 ударов в минуту.

Врачи попробовали сделать внутривенное вливание - поставить капельницу, но не смогли проколоть иглой задубевшее тело. Тогда Джин просто завернули в электрическое одеяло. И оставили оттаивать.

Впала в спячку

Вот тут и начались чудеса: через два часа Джин задергалась в судорогах, потом порозовела, а вскоре пришла в сознание. И даже заговорила, сохранив ясность ума.

И самое удивительное: заиндевевшие конечности, которые должны были почернеть, тоже стали розоветь. А врачи думали, что их придется ампутировать.

Джин в итоге даже не простудилась. В местной больнице, в которой «снегурочка» оттаяла, считают случившееся чудом.

И чудо не в том, что девушка ожила - подробное время от времени случается. Более удивительно другое - то, что Джин не заледенела за шесть часов на жутком морозе. Ведь непоправимый вред организму наносит не столько холод, сколько острые кристаллики льда, которые образуются в тканях и буквально рвут межклеточные мембраны. После такого тело представляет собой одну сплошную рану.

У Джин кристаллики почему-то не образовались. Скорее всего, девушку спас сохранившийся метаболизм (обмен веществ), который сильно замедлился, но не прекратился. Она словно бы впала в зимнюю спячку - гибернацию, говоря научным языком.

Замерзшая Джин Хиллиард была похожа на труп.

А как же тело, ставшее твердым, «как мясо из морозильника»? Эксперты объясняют: на самом деле затвердели мышцы, но их сковал не лед, а спазмы.

Кстати, перед тем как начать отогревать девушку, ей все-таки измерили температуру - нашли термометр с делениями ниже 30 ºС. У Джин было 27,7º.

Со временем Джин вышла замуж, родила детей. Журналисты про нее не забывают - сняли даже документальный фильм.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Марс в морозильнике

Специалисты NASA серьезно рассматривают идею отправить астронавтов на Марс в замороженном виде. То есть хотят использовать методику на основе DHCA, модернизировав ее так, чтобы люди большую часть полета провели в искусственной коме. Мол, в этом случае на борт можно будет взять минимум припасов. Ведь воздуха и еды охлажденным понадобится совсем чуть-чуть. В результате объем жилого отсека можно будет уменьшить в пять раз, а вес всего космического корабля сократить почти в два раза - с 400 до 220 тонн.

КСТАТИ

Спасительный холод

К слову, с некоторых пор медики намеренно - с помощью специальной аппаратуры охлаждают пациентов перед сложными операциями. Останавливают кровообращение и защищают мозг - иногда на целый час - от необратимых изменений. По сути, людей вводят в состояние клинической смерти, при которой, однако, сохраняется гомеостаз в клетках, а потом, отогревая, «воскрешают».

Глубокая гипотермическая остановка кровообращения (DHCA) - так называется методика. В ходе одного эксперимента, проведенного еще в 1957 году, пациента перед операцией по удалению опухоли охладили до 9 ºС. Но со временем широкое распространение получила легкая и средняя гипотермия - охлаждают людей не ниже 30 ºС. Стараются управиться минут за 10.

С этих позиций то, что и «снегурочка», и «лыжница» пробыли в холодном оцепенении гораздо дольше, выглядит пусть и не чудесным явлением, но вполне себе удивительным.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Полтора часа в ледяной воде

За жизнь Анны Багенхольм врачи боролись почти девять часов.

Самая низкая температура живого человеческого тела - точнее сказать, выжившего, - зафиксирована в 1999 году у Анны Багенхольм - 19-летней жительницы Швеции. Катаясь на лыжах, она провалилась под лед. Девушку нашли через полтора часа. Температура ее тела опустилась до 13,7 ºС, сердце остановилось.

Жизнь Анны спасали почти сто врачей и медсестер. Через 10 дней она очнулась парализованной, но после двух месяцев реабилитации полностью восстановилась.