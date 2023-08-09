Куда впервые пойти в горы, чтобы заболеть ими навсегда

И такие виды - на каждом шагу! Фото: Евгений САЗОНОВ

До медведицы триста метров. Она устало бредет с двумя бодрыми медвежатами вверх по склону к слепящей на солнце наледи.

Мы стоим внизу на тропинке - ждем, когда семья отойдет подальше.

Жарко медведице. На солнце +25, да еще жару добавляют два непослушных ребенка.

Та самая мама-медведица, ушатанная жарой и своими отпрысками и заснувшая на леднике. Фото: Евгений САЗОНОВ

Жарко нам, хотя пот, сползающий каплями по позвоночнику, не теплее той самой наледи. Не так уж и далеко мохнатая мать, чтобы испарина была горячей...

Медведей на плато Лаго-Наки, наверное, не меньше, чем туристов. Хотя место это у людей чрезвычайно популярное. Как у матерых, так и у начинающих.

Лаго-Наки чрезвычайно популярное у туристов. Фото: Евгений САЗОНОВ

Вообще, если ты хочешь понять, горы - это твое или нет, то смело отправляйся в это замечательное место в западной части Кавказа на границе Адыгеи и Краснодарского края. Именно здесь в советское время проходил знаменитый маршрут № 30 «Через горы к морю». Сейчас он переименован в «Эколого-туристический маршрут № 1». Начинается на КПП Кавказского заповедника, а завершается в районе Дагомыса. Теперь он занимает от 5 до 7 дней.

Можно всласть налюбоваться «русской Швейцарией» с полным набором лужаек, высокогорий и коров и лошадей. Фото: Евгений САЗОНОВ

Но за это время успеваешь полюбоваться «русской Швейцарией» с полным набором лужаек, высокогорий и даже коров. Взобраться на вторую по высоте (2804 м) гору Оштен (для штурма первой - Фишта - нужны опыт и альпинистское снаряжение, хотя на каждой стоянке вам расскажут, что есть в леднике один проходик, где хватит одних трекинговых палок...). Посетить прекраснейшее ледниково-карстовое озеро Псенодах, перевалить через несколько перевалов... Наконец, отснять под полтеррабайта снимков - ибо окружающие виды хочется фиксировать каждую секунду...

Этот поход не очень сложный - доступен даже детям, но пригодятся четыре качественные вещи: горные ботинки, трекинговые палки, рюкзак с хорошим поясным ремнем и физическая форма. Можно и без этого минимального набора, но тяжеловато...

Вверху - приют под горой Фишт (2867 м.) А слева - окрестности другого приюта - на перевале Черкесском. По пути встречаются табуны лошадей и стада коров. Фото: Евгений САЗОНОВ

Ночевать приходится в палатках на территории приличных стоянок. Но удовольствия - море! Тем более что идешь ты к морю, где окончательно поймешь, вернешься ли ты когда-нибудь на высокогорье...

...Медведица дошла до края наледи, рыкнула на медвежат, от чего они мигом пропали, легла на снег и моментально заснула.

Чтобы медведи не забредали в палаточный городок в поисках съестного, лагерь обнесен электрической изгородью, которая работает всю ночь. Фото: Евгений САЗОНОВ

Мы тихонько проследовали мимо. Медведи здесь спокойные, поскольку сидят в основном на вегетарианской диете (не чета дальневосточным). Но спящего зверя лучше не будить.

Впереди у нас было еще несколько перевалов и дней пути по одному из самых красивых мест России - плато Лаго-Наки. И еще - правильный ответ на вопрос о том, что может быть лучше гор...