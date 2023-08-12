Что будет, если свистеть дома: Россияне назвали денежные приметы, в которые они верят

- Кто носит мусор по утрам, тот поступает мудро! Фото: Кадр из фильма

Если вы попадете в город Мышкин, там вас непременно уговорят купить маленького сувенирного мышонка и положить его в кошелек. Мол, примета такая: мышонок принесет деньги. У меня, правда, вышло наоборот: мышь деньги нагло сперла. Вскоре после приобретения мышонка бумажник я где-то посеяла.

Теперь вы понимаете, почему денежные приметы - не для меня. И таких, как я, немало. Но и тех, кто соблюдает все эти «не передавай деньги через порог» или «не бери в долг по вечерам» тоже навалом. Как оказалось, 17% россиян свято верят в денежные приметы. А 38% сообщили: они не верят (как вы могли такое подумать!), но... соблюдают на всякий случай. Итого - 55 процентов! Таковы результаты опроса, который провели социологи сервиса Работа.ру. Заметим, опрос был проведен в июле 2023 (а не какого-нибудь 1723-го) года.

А «Комсомолка» выяснила: больше всего наш народ боится свистеть в помещении и выносить мусор по вечерам (см. «Опрос «КП»). А ведь именно к вечеру мусора у многих набирается полное ведро: хозяйки готовят обеды-ужины. Но вынести - ни-ни, все равно что миллион на помойку выкинуть! Все-таки прав был Задорнов, безошибочная примета только одна: если не выносить вечером мусор, то ночью в доме будет плохо пахнуть.

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Вера в приметы - это нежелание брать ответственность на себя, - объясняет психолог Ирина Коржаева. - Людям свойственна безответственность и желание перевести стрелки на кого-то другого или что-то другое: например, примету или судьбу.

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КСТАТИ

Пригласить в дом нечисть

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Нельзя свистеть в помещении. Свист считался языком нечистой силы. Посвистел в доме - пригласил к себе нечисть, теперь жди от нее всяких козней (в том числе материальных). А хорошие духи могут обидеться и уйти.

Не выносить мусор на ночь. Выходить из дома в темноте раньше считалось делом опасным как для тела (поскользнешься или воры нападут), так и для духа (нечисть по ночам свирепствует). Поэтому все дела, включая вынос мусора, делались засветло.

Не передавать деньги через порог. В древности прах предков хоронили под порогом дома. Считалось, что дух усопшего защищает родных от бед и напастей. Поскольку беспокоить души предков боялись, запрещалось через порог здороваться, разговаривать и передавать вещи. С приходом христианства хоронить прах под порогом перестали, но поверье осталось.