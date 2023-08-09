Отец Фриске: «У Жанны были ломки, ее привязывали к кровати, чтобы она не сломала позвоночник»

Жанны Фриске не стало в 2015 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну Платону было два года. Первые симптомы онкологии у певицы проявились сразу после рождения малыша. Артистка родила Платона в госпитале в Майами. В США к ней прилетела мама Ольга Копылова, чтобы помогать Жанне ухаживать за новорожденным. Спустя восемь лет после смерти экс-«Блестящей» отец звезды Владимир Фриске рассказал о самых тяжелых моментах болезни дочери и назвал несколько симптомов, по которым родители заподозрили у нее рак мозга.

«Вдруг Ольга (мама певицы – Ред.) звонит и говорит: ''Жанна постоянно спит и света боится. Все время в комнате окна закрывает. Жалуется, что голова у нее болит''. Потом позвонила: ''Ты знаешь, мы сегодня поехали в больницу, чтобы сделать ребенку прививки. А после зашли в русский магазин. И там Жанна потеряла сознание, упала. Люди выскочили, помогли''. Тогда мы решили, что это из-за усталости», - рассказал Владимир Фриске в интервью mk.ru.

Затем произошел еще один случай, после которого отец звезды начал искать в Интернете симптомы болезни дочери. Жанна чуть не утонула во время купания в океане. Она потеряла ориентацию и перепутала небо с землей.

«Она рассказала: ''Мама, я чуть не утонула. Перепутала небо с землей. Я не могла понять, где находится земля, а где небо! ''. Оля мне рассказала об этом, я сразу зашел в Интернет и прочитал, что это симптом опухоли мозга. Этому (гражданскому мужу певицы Дмитрию Шепелеву - Ред.) звонили, он то трубку не брал», - говорит Владимир Фриске.

В больнице Майами у Жанны взяли пункцию. Семья с тревогой ждала диагноза. Он оказался трагическим: опухоль была злокачественной. Практически сразу у Жанны начались приступы. Она теряла сознание, а потом у нее начинались ломки. Врачи велели привязывать ее к кровати, чтобы во время приступов артистка не навредила себе.

«Потому что врачи сказали: если не будете привязывать, она может сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходит приступ, она очнется и спрашивает: «Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала». Она теряла сознание перед этим», - вспоминает Владимир Фриске.

Пока близкие певицы искали онкологическую клинику для спасения Жанны, американские врачи давали ей обезболивающее, и все - больше никакой терапии. Затем артистку лечили в Европе – ей кололи препарат, который помог остановить болезнь. После этого Дмитрий Шепелев предложил попробовать лечение в Германии. Владимир Фриске жалеет, что пошел на поводу у зятя и согласился на этот вариант.

«Я думал, нашел хорошую клинику, а он хоспис искал. Моя жена с ребенком жили в какой-то комнате с одной кроватью на двоих. А он снимал себе номер в 5-звездочном отеле», - рассказывает родитель артистки.

После смерти певицы ее гражданский муж Дмитрий Шепелев не общается с ее родителями. Фото: Мила СТРИЖ

По словам Владимира Фриске, лечение Жанны обошлось больше чем в миллион долларов.

«Только самолеты стоили в общей сложности 500 с чем-то тысяч. Плюс лекарства. Клиники очень дорогие. В Лос-Анджелесе все стоило больших денег. Но нам помогали. Артисты очень многие помогали. И Лепс, и Басков, и Лолита – все помогали», - рассказывает отец звезды.

Последние месяцы жизни Жанна провела в родительском доме в Подмосковье. По словам Владимира Фриске, болезнь стала развиваться стремительно. Опухоль с левого полушария мозга перешла на правое.

«В течение месяца Жанна полностью потеряла сознание, перестала видеть, глаза не открывала… Ее перевели на искусственное питание», - вспоминает Владимир Фриске.

После смерти Жанны ее родители и сестра Наталья не видятся с Платоном из-за запрета Шепелева. У семьи певицы возник затянувшийся конфликт с телеведущим. Платону сейчас 10 лет, мальчик живет с отцом и мачехой. Бабушка и дедушка видят его только на фотографиях в соцсетях. Владимир Фриске уверен, что время все расставит по своим местам. Родители Жанны берегут квартиру певицы в Москве, чтобы передать ее по наследству Платону.