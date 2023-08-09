Ответ ЮНЕСКО путешественнику Федору Конюхову: Озеро Байкал может оказаться в списке всемирного наследия под угрозой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Почему нас не слышат, когда мы говорим о Байкале?» - возмущался в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Всероссийской организации охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов. Беседа с легендарным хоккеистом проходила аккурат после первого чтения Госдумой законопроекта об охране озера Байкал. Сей законопроект ради развития внутреннего туризма в стране предусматривает, с точки зрения главы ВООП, совершенно недопустимые вещи.

- Вырубать леса сплошным способом, переводить земли в иные категории, - перечисляет Вячеслав Фетисов. - То есть мы не просчитываем, какая ответка нам может прилететь в будущем. Такие законы должны иметь скрупулезно просчитанную позицию науки. Да, нынешняя ситуация требует решений, но нужно же все продумать, чтобы не нанести ущерб природе. Вместо этого стараемся принять закон побыстрее, чтобы начать освоение. Например, начнем строить дорогу. А как она повлияет на экосистему? И не надо этих популистских лозунгов – срубим одно дерево, посадим пять! Где мы их посадим? В экосистеме озера Байкал каждый куст имеет свое значение, там все взаимосвязано. Это уникальный экоорганизм, в жизнь которого встроены леса, водоемы, луга, поля. А мы хотим по нему грязными сапогами пройтись.

Напомним, что речь идет о резонансном законопроекте № 387575-8 О внесении изменений в статью 25-1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе».

Дорогой Вячеслав Александрович, «Комсомольская правда» полностью поддерживает Вашу позицию. И надо отметить, что мы не одни воины на этом поле. Вместе с нами известный путешественник, действительный член Русского географического общества Федор Конюхов. Не так давно он отправил письма-обращения в Администрацию президента России и МИД о важности сохранения экосистемы Байкала с учетом нового законопроекта.

В распоряжении редакции оказался текст письма Федора Конюхова и ответ на него комиссии по делам РФ ЮНЕСКО.

«Наш Президент Владимир Путин как-то заметил, что "Байкал для нас - это и гордость, и наша особая ответственность" и я полностью разделяю это мнение, - пишет Федор Филиппович. - Именно поэтому я обратился к Владимиру Путину с письмом о защите Байкала в связи с рассмотрением в Госдуме сразу двух законопроектов (см. выше, - Ред.), направленных на значительное упрощение перевода земель защитных лесов, в земли промышленности, населенных пунктов и земли иного назначения. Будут также разрешены сплошные санитарные рубки лесов на огромных территориях, от чего предостерегают ученые Российской академии наук и специалисты Всероссийского общества охраны природы во главе с моим другом Вячеславом Фетисовым.

Вместе с ведущими учеными, патриотами и активистами мы обязаны защитить Байкал от любых неразумных инициатив, принимать только взвешенные и ответственные решения на благо будущих поколений».

Ответ комиссии РФ по делам ЮНЕСКО не заставил себя ждать (копия есть в распоряжении редакции):

«Уважаемый Федор Филиппович, разделяем Ваши озабоченности в связи с законодательными инициативами, применение которых на практике в случае принятия может иметь неблагоприятные последствия с точки зрения выполнения РФ своих обязательств по ряду международных договоров, включая Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года».

В письме-ответе также говорится, что в решении 44 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в 2021 году в Китае содержится оговорка о возможности перевода озера Байкал в список всемирного наследия под угрозой из-за «нескольких предлагаемых поправок в действующее законодательство и новые законы, которые могут значительно ослабить нынешнюю нормативную базу».

Цитата из письма: «Комитет настоятельно призывает государство-участника не утверждать никаких изменений, которые бы ослабили существующий режим объекта, и усилить Закон об охране озера Байкал с целью обеспечить, чтобы защита выдающейся универсальной ценности объекта была гарантирована на основе межсекториального подхода».

Вячеслав Фетисов в ответ на вопрос «КП», почему Байкал может оказать в списке «под угрозой», рассказал следующее.

- Помимо прочего Федор Конюхов в своем письме указал, что озеро Байкал – самое большое, глубокое и чистое озеро на планете, - отметил Фетисов. - Оно содержит до 19% мировых запасов пресной воды, в прозрачность воды такая, что можно разглядеть дно на глубине до 40 м. Больше половины животных и растений Байкала – эндемики, то есть не встречаются больше нигде в мире. Озеро также знаменито своими вековыми лесами, общий запас древесины только в прибрежной полосе оценивается в 492 млн. кубометров. Мы же не хотим, чтобы это все исчезло? Важно - человек может жить только в согласии с природой. Ресурсы - это не бесконечная история, дефицит воды уже сегодня есть в ста странах. Качество воды – это здоровье людей. А у нас со времен СССР на Байкал антропогенная нагрузка запредельная. Чистота Байкала балансирует на грани. Мы его обставили в советское время промышленными объектами. Сейчас необходимо разобраться с этой нагрузкой и сохранить озеро для будущих поколений.