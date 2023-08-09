Вячеслав Никонов: История учит, что спецоперацию надо доводить до конца

Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Параллели с августом 2008-го

… - Вячеслав Алексеевич, нынче многие политики проводят параллели из сегодняшнего дня в день 15-летней давности. (Тогда проводилась операция «Принуждение Грузии к миру».) И сейчас даже звучат и такие формулировки, что за спиной Саакашвили тогда стояли те же силы и, практически, те же деятели запада, кто управляет сейчас Зеленским. Можно такие образы и параллели привести?

- Конечно, любое сравнение хромает. Если же говорить о силах, которые стояли за Саакашвили и теперь стоят за Зеленским. Частично здесь, действительно, видны совпадения. Прежде всего, это - Соединённые Штаты Америки.

Тогда это была республиканская администрация Буша, в Америке продолжалась избирательная кампания, и Байден уже баллотировался на пост вице-президента. А сейчас Байден находится у власти. Да, это немного разные политические силы, которые тогда и сейчас находились у власти в Америке. А то, что это были Соединенные Штаты, американское глубинное государство, это, безусловно, так.

Но я бы все-таки дальше этого параллели проводить не стал. Потому что в то время речь шла, в общем-то, о локальной военной операции, нацеленной на то, чтобы пресечь вылазку такого, я бы сказал, эксцентричного, безответственного абсолютно политика, как Михаил Саакашвили, которого подталкивали к этому американцы…

- А сейчас?

…- И - полномасштабные военные действия, которые сейчас ведутся, по существу, с коалицией государств, в центре которой находится НАТО, полностью взявшие киевский режим на свое обеспечение и вооружение.

Операция на Халхин-Голе

- Тогда куда же, в какую эпоху нам проводить сейчас наши параллели?

- Если с чем-то сравнивать события августа 2008 года, то можно вспомнить операцию на Халхин-Голе (Операция советского-монгольских войск против империалистической Японии в 1939 году - прим.ред). А специальная военная операция, она, конечно, по масштабам больше сопоставима с операциями, которые шли во время Великой Отечественной. Так что, здесь просто несопоставимые масштабы.

- А мы можем найти ответы на какие-то вопросы, волнующие нас сегодня, если заглянем в календари 1939-го, 2008-го?

- Естественно, всегда в истории мы можем отыскать ответы на любые вопросы, которые мы себе задаем, но при этом история никогда не даст окончательных ответов. То есть, мы можем искать какие-то завязки, какие-то подсказки в истории, но она никогда вам не скажет, чем ситуация может разрешиться в каждый конкретный момент.

Безусловно, если мы говорим в сравнительном плане, то и тогда как выяснилось, на Халхин-Голе, и в случае с Грузией важно было понимать (и сейчас это тоже важно), что серьезного врага, который нацелился вцепиться в твое горло, надо добивать. Вот Японию пришлось тогда добить, как мы помним, в 1945 году.

Саакашвили же добивать не стали и позволили ему сохранить власть. И он после этого успел наделать много зла нашей стране. Поэтому, когда сталкиваешься с таким злом, с которым мы столкнулись сейчас, то надо доводить дело до конца. Я думаю, это, действительно, очень важный урок истории.

Зачем император пошёл на Париж?

- А подтверждение и этой вашей мысли мы найдём в нашей истории?

- В свое время и Александр I провозгласил лозунг «Добить чудовище в его логове». Собственно, он это и сделал, когда наши войска вошли в Париж. То же самое сделали и наши деды, прадеды и отцы, которые вошли в Берлин.

- В 1945-м. А Александр I, когда в Париж вошел, — какой это был год?

- Ну, это 1814-й, когда наши войска оказались в Париже и добили чудовище в его логове, более того, продиктовали условия мира всей Европе. И эти условия соблюдались уже Священным союзом на протяжении почти целого столетия.

Намеки истории…

- Сейчас история что нам подсказывает, на что нам - вместе с Вячеславом Алексеевичем - намекает?

- Ну, история намекает на то, что нам надо доводить до конца специальную военную операцию, что альтернативы Победе нет.

- Так.

- Тут надо, действительно, доводить дело до конца, и тот режим нацистский, который сейчас в Киеве, не имеет права на существование.

- Если опять сейчас календарь перелистнем, такой старинный, который был и при Александре I, и в 1945-м, и в 2008 году… Какие-то параллели, связанные с конкретными датами наших Побед, какие подсказки мы можем обнаружить?

- Опять же, я не стал бы никакие параллели проводить. Хотя, довольно многие сейчас сравнивают нынешнюю ситуацию с 1943 годом, с Курской битвой, которая началась с такой оборонительной операцией, а затем закончилась мощным наступлением, завершившемся уже в Берлине.

Ну, что-то похожее, я думаю, происходит в рамках СВО. Мы изматываем ВСУ, и они несут, действительно, несоизмеримо бОльшие потери. И все те силы, которые они планировали использовать для наступления, сейчас, по существу, перемолоты.

Это значит, что когда мы перейдем уже в контрнаступление, оно будет более успешным, потому что противник ослаблен, и ослаблен очень здорово.

И те военные поставки, которые сейчас идут на Украину с Запада, и еще будут идти, - они никак не компенсируют те потери, которые противник понес за последние два месяца. Поэтому дальше должно быть легче.

Ощущение собранности

- Хочу вот поделиться. Я в эти дни - да и вы, Вячеслав Алексеевич, наверняка тоже… Мы перезваниваемся, общаемся, встречаемся с генералами, которые имеют непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас на нашем военном календаре. И у меня такое ощущение, что в настроениях царит какая-то уверенность, какая-то стабильность, какое-то хорошее такое спокойствие военное. Есть у вас такие ощущения?

- Да, Александр, есть. Сейчас - ощущение такой собранности, я бы сказал. То есть, понимание того, что мы можем, понимание того, чего нам не хватает. Понимание того, что еще осталось сделать, как это надо сделать. И дальше - стратегия, победная стратегия, она, в общем-то, проглядывается.

И это касается не только генералов наших, но и тех, кто анализирует политическую ситуацию. Конечно, киевский режим, при всех его подпорках (внутренних и особенно внешних), тем не менее, он явно затрещит по швам, когда начнутся ещё более серьёзные военные поражения Украины.

А они абсолютно неизбежны.

* * *

- Вы, практически, всегда повторяете в эфире своей программы «Большая игра» на Первом (и, наверное, не только в эфире) такие слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Вы же с Вячеславом Молотовым наверняка советуетесь - в мыслях, в воспоминаниях. Что бы нам сейчас ваш дедушка порекомендовал?

- Он бы рекомендовал собраться и довести это дело до конца, как они это делали. Конечно, враг должен быть разбит, победа должна быть за нами.

Так оно и будет.