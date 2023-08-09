Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 августа 2023 9:59

Вячеслав Никонов: История учит, что спецоперацию надо доводить до конца

Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам, президент Фонда «Русский мир» ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Параллели с августом 2008-го

… - Вячеслав Алексеевич, нынче многие политики проводят параллели из сегодняшнего дня в день 15-летней давности. (Тогда проводилась операция «Принуждение Грузии к миру».) И сейчас даже звучат и такие формулировки, что за спиной Саакашвили тогда стояли те же силы и, практически, те же деятели запада, кто управляет сейчас Зеленским. Можно такие образы и параллели привести?

- Конечно, любое сравнение хромает. Если же говорить о силах, которые стояли за Саакашвили и теперь стоят за Зеленским. Частично здесь, действительно, видны совпадения. Прежде всего, это - Соединённые Штаты Америки.

Тогда это была республиканская администрация Буша, в Америке продолжалась избирательная кампания, и Байден уже баллотировался на пост вице-президента. А сейчас Байден находится у власти. Да, это немного разные политические силы, которые тогда и сейчас находились у власти в Америке. А то, что это были Соединенные Штаты, американское глубинное государство, это, безусловно, так.

Но я бы все-таки дальше этого параллели проводить не стал. Потому что в то время речь шла, в общем-то, о локальной военной операции, нацеленной на то, чтобы пресечь вылазку такого, я бы сказал, эксцентричного, безответственного абсолютно политика, как Михаил Саакашвили, которого подталкивали к этому американцы…

- А сейчас?

…- И - полномасштабные военные действия, которые сейчас ведутся, по существу, с коалицией государств, в центре которой находится НАТО, полностью взявшие киевский режим на свое обеспечение и вооружение.

Операция на Халхин-Голе

- Тогда куда же, в какую эпоху нам проводить сейчас наши параллели?

- Если с чем-то сравнивать события августа 2008 года, то можно вспомнить операцию на Халхин-Голе (Операция советского-монгольских войск против империалистической Японии в 1939 году - прим.ред). А специальная военная операция, она, конечно, по масштабам больше сопоставима с операциями, которые шли во время Великой Отечественной. Так что, здесь просто несопоставимые масштабы.

- А мы можем найти ответы на какие-то вопросы, волнующие нас сегодня, если заглянем в календари 1939-го, 2008-го?

- Естественно, всегда в истории мы можем отыскать ответы на любые вопросы, которые мы себе задаем, но при этом история никогда не даст окончательных ответов. То есть, мы можем искать какие-то завязки, какие-то подсказки в истории, но она никогда вам не скажет, чем ситуация может разрешиться в каждый конкретный момент.

Безусловно, если мы говорим в сравнительном плане, то и тогда как выяснилось, на Халхин-Голе, и в случае с Грузией важно было понимать (и сейчас это тоже важно), что серьезного врага, который нацелился вцепиться в твое горло, надо добивать. Вот Японию пришлось тогда добить, как мы помним, в 1945 году.

Саакашвили же добивать не стали и позволили ему сохранить власть. И он после этого успел наделать много зла нашей стране. Поэтому, когда сталкиваешься с таким злом, с которым мы столкнулись сейчас, то надо доводить дело до конца. Я думаю, это, действительно, очень важный урок истории.

Зачем император пошёл на Париж?

- А подтверждение и этой вашей мысли мы найдём в нашей истории?

- В свое время и Александр I провозгласил лозунг «Добить чудовище в его логове». Собственно, он это и сделал, когда наши войска вошли в Париж. То же самое сделали и наши деды, прадеды и отцы, которые вошли в Берлин.

- В 1945-м. А Александр I, когда в Париж вошел, — какой это был год?

- Ну, это 1814-й, когда наши войска оказались в Париже и добили чудовище в его логове, более того, продиктовали условия мира всей Европе. И эти условия соблюдались уже Священным союзом на протяжении почти целого столетия.

Намеки истории…

- Сейчас история что нам подсказывает, на что нам - вместе с Вячеславом Алексеевичем - намекает?

- Ну, история намекает на то, что нам надо доводить до конца специальную военную операцию, что альтернативы Победе нет.

- Так.

- Тут надо, действительно, доводить дело до конца, и тот режим нацистский, который сейчас в Киеве, не имеет права на существование.

- Если опять сейчас календарь перелистнем, такой старинный, который был и при Александре I, и в 1945-м, и в 2008 году… Какие-то параллели, связанные с конкретными датами наших Побед, какие подсказки мы можем обнаружить?

- Опять же, я не стал бы никакие параллели проводить. Хотя, довольно многие сейчас сравнивают нынешнюю ситуацию с 1943 годом, с Курской битвой, которая началась с такой оборонительной операцией, а затем закончилась мощным наступлением, завершившемся уже в Берлине.

Ну, что-то похожее, я думаю, происходит в рамках СВО. Мы изматываем ВСУ, и они несут, действительно, несоизмеримо бОльшие потери. И все те силы, которые они планировали использовать для наступления, сейчас, по существу, перемолоты.

Это значит, что когда мы перейдем уже в контрнаступление, оно будет более успешным, потому что противник ослаблен, и ослаблен очень здорово.

И те военные поставки, которые сейчас идут на Украину с Запада, и еще будут идти, - они никак не компенсируют те потери, которые противник понес за последние два месяца. Поэтому дальше должно быть легче.

Ощущение собранности

- Хочу вот поделиться. Я в эти дни - да и вы, Вячеслав Алексеевич, наверняка тоже… Мы перезваниваемся, общаемся, встречаемся с генералами, которые имеют непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас на нашем военном календаре. И у меня такое ощущение, что в настроениях царит какая-то уверенность, какая-то стабильность, какое-то хорошее такое спокойствие военное. Есть у вас такие ощущения?

- Да, Александр, есть. Сейчас - ощущение такой собранности, я бы сказал. То есть, понимание того, что мы можем, понимание того, чего нам не хватает. Понимание того, что еще осталось сделать, как это надо сделать. И дальше - стратегия, победная стратегия, она, в общем-то, проглядывается.

И это касается не только генералов наших, но и тех, кто анализирует политическую ситуацию. Конечно, киевский режим, при всех его подпорках (внутренних и особенно внешних), тем не менее, он явно затрещит по швам, когда начнутся ещё более серьёзные военные поражения Украины.

А они абсолютно неизбежны.

* * *

- Вы, практически, всегда повторяете в эфире своей программы «Большая игра» на Первом (и, наверное, не только в эфире) такие слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Вы же с Вячеславом Молотовым наверняка советуетесь - в мыслях, в воспоминаниях. Что бы нам сейчас ваш дедушка порекомендовал?

- Он бы рекомендовал собраться и довести это дело до конца, как они это делали. Конечно, враг должен быть разбит, победа должна быть за нами.

Так оно и будет.

КАРТИНА ДНЯ