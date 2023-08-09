Правила хорошего зрения: не давайте свою косметику другим и ешьте оранжевые продукты

9 августа – День офтальмолога, с чем мы и поздравляем наших прекрасных врачей! Но даже в праздник они не забывают о пациентах Фото: Shutterstock

9 августа – День офтальмолога, с чем мы и поздравляем наших прекрасных врачей! Но даже в праздник они не забывают о пациентах.

Офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева рассказала, что глазам нужна профилактика и перерывы, «ведь природой они не предназначены для непрерывной работы», особенно за компьютером и гаджетами. В норме мы постоянно должны смотреть на разные предметы – далекие и близкие, огромные и крошечные. Но что поделать, если работа требует сидеть и часами смотреть в монитор?

- Необходимо делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд. Смотрите вдаль на предметы, которые находятся на расстоянии не менее 6 метров, - говорит Олеся Голубева. - Важно, чтобы параметры монитора были комфортно настроены: глаза не болели, экран не мерцал, была необходимая яркость и контрастность.

А чтобы не забывать каждые 20 минут отвлекаться, поставьте напоминалку в телефоне или специальную программу, которая будет на время вырубать монитор (да-да, знаем, забавно – вырубиться в важный момент… Но если следите за здоровьем глаз, им нужно помогать).

КАК МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ КОСМЕТИКА

Очень важно, чтобы косметика, которой вы пользуетесь, не была просроченной. А еще соблюдать правила:

+ Выбирайте правильную косметику: на которой есть указание о дерматологической и офтальмологической безопасности;

+ Пользуйтесь своей косметикой индивидуально, не давайте ее никому (вы же зубную щетку не даете?).

+ Будьте максимально аккуратны с тушью, карандашами, лайнерами, чтобы случайно не попасть ими в глаз.

+ Тщательно смывайте макияж перед сном.

+ Если косметика хотя бы один раз вызвала зуд, отек, покраснение глаз — больше ей не стоит пользоваться.

И ПОМОЧЬ ЕДА

Для глаз, как и для всего остального организма важна сбалансированная пища, но хорошо, если вы будете добавлять больше желтых и оранжевых фруктов и овощей. В них много каротина (того самого витамина А), который полезен для зрения. И это не только морковка!

* Овощи: тыква, морковь, кукуруза, болгарский перец, шпинат, капуста всех сортов – от брокколи и брюссельской до родной белокочанной, зеленый горошек, помидоры (не менее 300-400 граммов в день в любых видах, лучше – свежими в салатах).

* Фрукты: персики, абрикосы, мандарины, апельсины, хурма (не менее одного-двух фруктов в день).

* Орехи: грецкий, кешью, арахис (не более 20 граммов в день, например, 2 грецких или 6 кешью)

* Рыба: тунец, скумбрия, сельдь, в том числе малосольная, лососевые породы (не менее 2 раз в неделю по 150-200 граммов).

«Помните, что острота зрения зависит не только от питания, но и от образа жизни (в том числе вредных привычек), наследственности, профессии, - поясняет Олеся Голубева. – Все очень индивидуально. В том числе и зарядка для глаз – врач сможет порекомендовать необходимый именно вам комплекс упражнений, поэтому не пропускайте профилактические осмотры».