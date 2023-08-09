Юрий Лоза: Пересильд в космос не летала, Земля — плоская, рэп — не искусство

1 февраля будущего года легенде эстрады исполнится 70. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 февраля будущего года легенде эстрады исполнится 70. Но душой Юрий Эдуардович, конечно, все тот же озорной паренек, отплясывавший в далекие времена под свою рок-н-ролльную «Бабу Любу». И по-прежнему тонкий лирик («Маленький плот» не сам же себя написал!) Помножьте все это на опыт, нажитый за столько лет — и получается огненный трибун, глаголом жгущий все, что под язык попадется.

На днях артист стал гостем Радио «Комсомольская правда». По обыкновению он комментировал события, факты и явления то всерьез, то с серьезной миной, но явно с кукишем за пазухой. И совсем чуть-чуть поругивал молодое поколение. А кто если не он?!

Представляем вашему вниманию избранные моменты эфира.

О фундаментальном

«Я давно придерживаюсь версии плоской Земли. Я учился на геофаке в Казахстане, прослушал курс геофизики, геодезии. Я сам занимался, тянул воду в Талгар (город в Казахстане. - Ред.). И успел понять, что вода не загибается ни в коем разе. Она не может огибать Землю так, как нам это рассказывают. Потому что это противоречит всем свойствам воды. Я полностью убежден: та версия, которую нам представляют о шарообразной Земле, неверна».

О трудностях, с которыми сталкивается пытливый исследователь

«Но как устроено на самом деле, я тоже не могу сказать. Потому что нет никаких данных. Нам не дают узнать ничего. Я бы съездил на край Земли, но туда не дают поехать. Точно так же нам не дают исследовать то, что мы называем космосом. То пространство под куполом. Потому что это тоже все запретная тема».

О том, как Юлия Пересильд летала в космос

«Или не летала! Мы можем судить только по тем кадрам, которые нам показывают. Очень многие в этом сомневаются. Я летал на частном самолете на высоте где-то 15 км. Выше там, наверное, ничего нет. Там заканчивается притяжение. И поэтому там можно летать спокойно на чем угодно».

О Шамане и обиде на телевидение

«Шамана пропустили на телевидение. Меня – нет. Меня пригласили на Муз-ТВ в передачу – судить какие-то клипы. Я говорю: «Молодые люди не слышали моих песен, вы их никогда не крутили. Вот мой клип». А они говорят: «Клип замечательный, но не наш формат». А что такое – ваш формат? Вы поставьте раз, два, три, а потом скажете – нравится им или нет. Как вы можете судить об этом, если вы ни разу это не поставили?!»

На днях артист стал гостем Радио «Комсомольская правда». По обыкновению он комментировал события, факты и явления то всерьез, то с серьезной миной, но явно с кукишем за пазухой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

О том, запрещать ли песни Макаревича*

«Люди промолчали некоторые. Чего их запрещать? Уехали и уехали, пересидят – вернутся. Там пересидел, здесь пересидел – какая разница? Но если он действительно начал говорить что-то против, это транслировать не нужно. А если раньше он пел хорошие песни? Макаревич (*признан иноагентом. - Ред.) уехал и уехал. «Я пью до дна за тех, кто в море» - хорошая песня, до сих пор ее поют. И что, она стала от этого хуже, что он уехал? Нет, песни остались хорошими и замечательными. И не несут никакой идеологической нагрузки. Так почему же их не слушать?»

Про песни Земфиры* и Монеточки*

*признаны иноагентами.

«Я пытался [их слушать]. Не смог дослушать ни разу. Да и зачем мне это слушать? Как сказал однажды Владимир Цыбин - большой русский поэт, к сожалению, уже ушедший от нас, он сказал, что мир переполнен шедеврами, зачем загружать мозг посредственной информацией? Поймите, профессионалу достаточно первых трех аккордов и первых десяти слов. Я написал книгу «Научу писать хиты» - о том, как сочиняется песенный текст. Сколько времени мне, как профессионалу, нужно понять качество текста? Как правило, по первому куплету я уже все понял».

Почему рэп — не искусство

«Рэп могут читать все. Вы спросите любого, начиная с 8-го класса и заканчивая 11-м, скажите, кто может прочесть рэп? И вам скажут: «все». А теперь спросите в тех же самых классах – кто может сыграть какое-нибудь произведение на каком-нибудь инструменте? И выяснится, что практически никто. Если в мое время гитара ходила по кругу, все умели играть на гитаре, то сегодня все умеют читать рэп. Поэтому рэп не может теоретически считаться никаким искусством, потому что каждый может повторить это элементарно. Для того, чтобы читать рэп, учиться не надо».

О своей противоречивой сущности

«Я один и тот же и в быту, и на сцене, и на трибуне. Поэтому мне сложнее гораздо. Потому что я не принадлежу ни к какому клану, меня никуда не зовут - они знают, что я критично отношусь вообще к любым четко обозначенным течениям. Я не рокер, я не джазмен и т.д. Я не либерал в полной мере, и в то же время не антисоветчик…

- И не государственник?

- Да».

Про грядущий юбилей

«Цифры – понятие относительное. Люди иногда выглядят в 40 на семьдесят, а иногда в 70 – на 40. И как тогда относиться к этим цифрам? Внутреннее состояние человека говорит о том, насколько он выглядит, насколько он чувствует. Некоторые в 70 лет готовы прыгать, бегать, скакать. Что я тогда должен отмечать?!»