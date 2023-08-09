Россия усиливает западные границы, Польша готовится оккупировать Украину: Главное из заявлений Сергей Шойгу

Шойгу заявил о намерениях Польши оккупировать Украину

«Имеются планы по созданию на регулярной основе, так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории. С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 000 военнослужащих, 8000 единиц бронетехники, 6000 артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов», - заявил на коллегии Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу.

Он обратил внимание, что Вашингтон превращает Польшу в главный инструмент антироссийской политики США. При этом Варшава, создавая «самую мощную армию на континенте», начала масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию.

Шойгу отметил, что пока коллективный Запад наращивает ударными темпами свою военную группировку в Европе, он ведет против России опосредованную войну, оказывая «беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму». По словам министра с февраля прошлого года Украина получила сотни различных танков, более 4000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства.

«Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 млрд. долларов. При этом Соединенные Штаты неуклонно повышают ставки, добиваясь от союзников поставок все более дальнобойного и смертоносного оружия», - отметил министр и напомнил, что в мае Украина выпросила британские авиационные управляемые ракеты большой дальности «Сторм Шэдоу», потом Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы, теперь НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16.

Вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции несут угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно: после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза, на финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России.

Учитывая готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, Шойгу предложил рассмотреть на коллегии вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на наших западных границах.

«Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения», - пояснил министр.